Wedding day natural chic a Corato

Che la favola più elegante dedicata ai futuri sposi abbia inizio! Domenica 28 Gennaio 2018 presso il Pantheon Ricevimenti Natural Chic di Corato (Bari), tutte le coppie che hanno deciso di convogliare a nozze nei prossimi anni sono chiamate a partecipare al "Wedding Day Natural Chic". L'evento si svolgerà a partire dalle ore 16 e fino alle ore 21.30 e sarà animato da una serie di momenti ed iniziative dedicate al wedding.

I futuri sposi potranno assistere e partecipare a momenti di cooking show, allestimenti wedding, cocktail nuziali, iniziative di animazione per il giorno delle nozze, spettacoli musicali.

Tante inoltre le sorprese che attendono le coppie, dalle ultime novità nel campo degli abiti da sposa e da cerimonia, al settore della fotografia e delle acconciature, dalle bomboniere e inviti alle liste nozze, dall’arte floreale alla musica, dai viaggi alle auto da sogno.

L’evento sarà aperto al pubblico, con ingresso libero.



Vi consigliamo di registrare gratuitamente la vostra presenza attraverso il sito web del Pantheon Ricevimenti, potrete essere i fortunati e vincere ben 2.000 euro messi in palio per celebrare un Matrimonio da Sogno !



Tutti coloro che si registreranno riceveranno inoltre un simpatico omaggio! Per registrarsi andare alla pagine "Richieste" sul sito del Pantheon Ricevimenti e alla voce “Tipo di Richiesta” seleziona la voce "Wedding Day" compilando tutti i campi.



Pantheon Ricevimenti Natural Chic

Via San Magno, 34/A, CORATO BA

http://pantheonricevimenti.it/