Ad Alberobello appuntamento con "Wedding Day – Tratti d’Amore" per scoprire tutte le novità per un matrimonio da sogno

Si chiama «Wedding Day – Tratti d’Amore» e si terrà ad Alberobello, in piazza Gabriele D’Annunzio, mercoledì 29 agosto, a partire dalle 19.00. Una ricca vetrina, ideata intorno a quella magica giornata che si sogna o immagina come il più bel giorno della vita: il matrimonio. I futuri sposi potranno esplorare le proposte dei professionisti del settore e scoprire tutte le novità per un matrimonio da sogno. L’appuntamento rientra nel cartellone «Trulli Viventi – Summer 2018», il programma di eventi curato dall’amministrazione comunale per i mesi estivi. Da sempre l’obiettivo di Tratti d’Amore è quello di promuovere la conoscenza del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze. Nasce da qui il progetto di mettere in vetrina non solo le tradizioni gastronomiche e artigianali, ma anche quelle culturali, con particolare attenzione al matrimonio. L’obiettivo è quello di simulare un matrimonio pugliese, per questo sarà realizzato un allestimento che lo rappresenti al meglio, coinvolgendo tutti gli operatori del settore matrimonio. L’evento prevede Show-room espositivo e incontro con i professionisti del settore, Fashion show con la partecipazione di: Casale del Murgese - location per eventi, Ceramiche Giuseppe Fasano Italy, COMES UOMO 1974 - abiti da sposo, Dalin Atelier - Abiti da Sposa, Daniela Vinci Make up Artist, DIPIERRO Light Events, Frantoio D'Orazio – bomboniere, Gourmandise Pasticceria, Laboratoriodelleidee Katy – bomboniere, Michele Gaudiomonte Couture, Miramonte PARTY – catering, Piera Girardi – inviti e partecipazioni, SPAGHETTI BROTHERS – live band, Storie Pugliesi – bomboniere, Tratti d'Amore wedding & events planner, UNA Hotel Regina – location per eventi, Antonystyle hairstylist, Les glyphes d’Ophélie. Tratti d’Amore è curato da Grazia Cinieri e Marina Aloia. Info 392.0328062 / 328.0390486