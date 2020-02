Wedding: il sogno delle tue nozze, in fiera! Nel centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina dal 21 al 23 febbraio tante idee per un matrimonio da favola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Hai ricevuto la fatidica proposta, hai detto il primo, emozionante, “lo voglio” e versato fiumi di lacrime di felicità. Ora un anello da sogno splende al tuo anulare sinistro e fa strillare di gioia le amiche più care per il gran giorno che occorrerà organizzare. Ed è proprio qui che arriva il bello: quale sarà il tuo abito da sposa? Come sogni gli addobbi floreali? E poi…le bomboniere, il ricevimento, gli inviti, il viaggio di nozze. Arriva alla Mongolfiera Santa Caterina “Wedding: il sogno delle tue nozze in fiera”. La galleria commerciale dal 21 al 23 febbraio 2020 diventa contesto ideale per tutte le coppie che vogliono conoscere il mondo del matrimonio e allo stesso tempo incontrare i migliori esperti del wedding. Organizzare il matrimonio è entusiasmante, emozionante, ma a volte serve un po' di ispirazione in più! Quella proposta dal centro commerciale è una vera e propria fiera sposi con un’esposizione delle eccellenze del territorio con le ultime novità e tendenze sul matrimonio. Dalla musica, alle bomboniere, al wedding planner e ancora, fotografie, viaggi, catering: non manca proprio nulla. Insomma tutto a portata di mano per poter già immaginare l’organizzazione di un matrimonio da favola. In particolare evidenza l’esposizione di abiti da sposa, da sposo e da cerimonia, che avrà il suo momento clou domenica 23 alle ore 18.30 con il “Gran Galà dell’eleganza”, durante il quale saranno proposti con una sfilata, a tutti coloro che interverranno, i più importanti marchi di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Sarà un’elegante passerella tra romanticismo ed emozioni che regalerà tante idee per un matrimonio da favola che si farà ricordare per la sua originalità.