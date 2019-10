Week-end d'autunnno con l'uomo di Altamura: passeggiate narrative, escursioni, degustazioni e incontri interattivi

Le attività della Rete museale Uomo di Altamura proseguono anche in autunno con un fitto calendario di appuntamenti per i prossimi sei fine settimana.

Dal 26 ottobre al 1° dicembre passeggiate narrative, escursioni sull’AltaMurgia, attività ludico-didattiche, degustazioni, incontri interattivi per ogni tipo di pubblico. Nei luoghi della Rete Museale guide esperte vi condurranno in un viaggio avvincente tra archeologia, storia, arte, natura e gusto.

Programma

MUdA|PALAZZO BALDASSARRE

Sabato 26 ottobre, ore 16.00

Miti e altre storie al Museo: Ulisse nell’isola dei Ciclopi

Lettura animata e laboratorio ludico rivolti ai più piccoli per ripercorrere il mito greco di Ulisse e le sue incredibili avventure.

Info:

- Consigliato: età 5-10

- Durata: 1 h ca.

- Prenotazione obbligatoria

- Partecipanti max 10

Costo: € 4,00

Domenica 3 novembre, ore 10.30

Altamura Leonessa di Puglia

Una passeggiata narrativa alla scoperta di una delle pagine di storia più significative di Altamura : la rivoluzione del 1799, un affascinante tour nel centro antico, ripercorrendo luoghi e itinerari teatro di eventi che hanno valso alla città l’appellativo di Leonessa di Puglia.

Info:

- Meeting point: Palazzo Baldassarre

- Prenotazione obbligatoria

Costo:

Intero: € 7,00

Ridotto: € 3,00 (bambini 6-13 anni)

Sabato 9 novembre, ore 16.00

Miti e altre storie al Museo – Ulisse e la maga Circe

Lettura animata e laboratorio ludico rivolti ai più piccoli per ripercorrere il mito greco di Ulisse e le sue incredibili avventure.

Info:

- Consigliato: età 5-10

- Durata: 1 h ca.

- Prenotazione obbligatoria

- Partecipanti max 10

Costo: € 4,00

Sabato 16 novembre, ore 17.00

Novello Wine&Tour

Un tour serale che parte dal MUdA|Palazzo Baldassarre e prosegue tra i tesori nascosti del centro storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caratteristici claustri. Visiteremo infine un’antica cantina del 1500 realizzata in una grotta nel cuore del centro antico, dove gusteremo insieme un aperitivo con assaggio guidato di vini e prodotti tipici. (in collaborazione con La Cantina Frrud - Museo del Vino)

Info:

- Meeting point Palazzo Baldassarre

- Prenotazione obbligatoria

Costo:

Intero: € 7,00 (solo visita)

+ € 5,00 (degustazione)

Ridotto: € 3,00 (bambini 6-13 anni)

Sabato 23 novembre, ore 16.00

Miti e altre storie al Museo – La tela di Penelope

Lettura animata e laboratorio ludico rivolti ai più piccoli per ripercorrere il mito greco di Ulisse e le sue incredibili avventure.

Info:

- Consigliato: età 5-10

- Durata: 1 h ca.

- Prenotazione obbligatoria

- Partecipanti max 10

Costo: € 4,00

Domenica 1° dicembre, ore 10.30

Dall’Uomo di Altamura a Federico II

Una passeggiata narrativa alla scoperta di Altamura e il suo territorio dalla Preistoria al Medioevo, tra Palazzo Baldassarre e il centro storico, per fare la conoscenza di due figure strettamente legate alla città, l’Uomo di Altamura, importante reperto fossile rinvenuto nella grotta di Lamalunga, e l’imperatore svevo Federico II, artefice della rinascita della città.

Info:

- Meeting point Palazzo Baldassarre

- Prenotazione obbligatoria

Costo:

Intero: € 7,00

Ridotto: € 3,00 (6-13 anni)



CENTRO VISITE LAMALUNGA

Domenica 27 ottobre, ore 8.30

Bike & Cave – Escursione in mountain bike

In sella ad una mountain bike partiremo dal Centro Visite Lamalunga per un percorso ad anello che si snoderà tra l’ipogeo “dei Canadesi”, la Grotta della Capra e la Grotta Prima del Pulo.

Rientro al Centro Visite Lamalunga previsto per le ore 13.00. (In collaborazione con Orme Bike Extreme)

Info:

- Durata: mezza giornata

- Lunghezza percorso: 18 km

- Dislivello: 150 metri

Costo: € 5,00

Domenica 10 novembre, ore 9.00

Passeggiata botanica intorno a Lamalunga

Un percorso alla scoperta del territorio dell’Alta Murgia e della vegetazione spontanea autunnale in compagnia di una esperta guida.

Info:

- Prenotazione obbligatoria

- Durata: mezza giornata

Costo: € 5,00

