Weekend di Natale al Parco Gargasole: relax all’aria aperta in compagnia di grandi e piccini

Le attività al parco Gargasole proseguono anche nel weekend di Natale: un’occasione per concedersi un po’ di relax all’aria aperta in compagnia di grandi e piccini. Questi gli appuntamenti in programma:

Sabato 22 dicembre

- dalle ore 10

Giornata dedicata all'arte della terra: cura del frutteto, nuove piantumazioni nell'orto e auguri di Natale con convochiamociperbari e Solidaria Bari

- alle ore 10.30

Lezione gratuita di pilates con Simona De Tullio-Breathing Art Company

Domenica 23 dicembre

- alle ore 11

Lezione gratuita di pizzica con Simona De Tullio-Breathing Art Company e The Studio a.s.d. Centro Formazione Danza e Spettacolo.