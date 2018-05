Weekend di Mercatincentro per Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Weekend di MercatinCentro a Molfetta. Sabato 26 maggio, dalle ore 17 in Piazza Vittorio Emanuele II a Molfetta, parte il primo appuntamento de Le Vie de Sapori il mercato tematico di MercatinCentro dedicato ai prodotti tipici locali promosso dall’Assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Molfetta in collaborazione con Coldiretti Molfetta. Alla manifestazione parteciperanno diverse aziende agricole provenienti da varie zone della Puglia che esporranno prodotti a km 0 al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita consapevole. Sarà possibile conoscere e acquistare prodotti genuini che hanno la capacità di trasmettere tradizione e antichi saperi, che rimandano alle nostre tradizioni sui banconi dei produttori di MercatinCentro ogni genere di prodotto agricolo, fresco e trasformato: vino e olio, zafferano, farine e cereali, pane e marmellate, formaggi, miele e sottoli non mancherà l’ortofrutta a chilometro zero e ogni genere di orticolo fresco di giornata. Insomma dal campo… alla città senza intermediazioni. Domenica, 27 maggio dalle ore 9 alle 24 MercatinCentro sarà dedicato all’artigianato. Sulla Banchina S. Domenico quasi 50 artigiani provenienti da tutta la Puglia prenderanno parte a “ Mercatini al Porto” dell’associazione Molfetta Insieme e il Mercatino dei Sogni. Gli appassionati, gli amatori e i collezionisti potranno andare alla ricerca di tante occasioni d’acquisto tra bigiotteria artigianale, bigiotteria in fimo, creazione ad uncinetto, in cuoio, pelle trattata, oggettistica in ceramica, legno, candele in cera decorate, sartoria fatta a mano, vinili rari, bigiotteria di qualità, oggettistica storica, collezioni introvabili. Per informazioni contattare: Responsabile Ufficio Marketing Territoriale – 080.995.6235 – enzo.laforgia@comune.molfetta.ba.it – Pec: suap@cert.comune.molfetta.ba.it - marketingterritoriale@comune.molfetta.ba.it