Pappagalli, canarini e ogni sorta di volatile nel 53° Campionato Italiano di Ornitologia del Levante 2019

La fiera del Levante sta ospitando una manifestazione d'interesse nazionale che vedrà espositori provenienti da tutto lo Stivale e visitatori da tutta Europa. Si tratta del 53° Campionato Italiano di Ornitologia del Levante 2019. 13.000 uccelli domestici di ogni specie, pappagalli, canarini, indigeni ed esotici, coloratissime specie di volatili provenienti dai cinque continenti in un contest organizzato nei padiglioni 18 e 19 (ingresso in via Verdi) da 13 associazioni che fanno capo alla Foi, la Federazione Ornicoltori Italiani, raggruppamento Appulo-Lucano. Terminate le operazioni di ingabbio, il 18 e 19 dicembre è previsto il giudizio di ogni soggetto, che gareggia singolarmente, in coppia o in stamm (squadre di quattro elementi). L'obiettivo è quello di raggiungere la perfezione dello standard, che in alcuni casi riguarda il canto, in altri il colore o la forma e posizione sul posatoio. I soggetti partecipanti sono curati da uno staff di esperti allevamento appartamenti alla Foi. Il Campionato è totalmente videosorvegliato e sottoposto a sorveglianza diurna e notturna. 21 e 22 dicembre, il weekend ornitologico vedrà l'apertura al pubblico. Oltre all'esposizione, nel padiglione 20 è prevista una grande mostra scambio che ospiterà, oltre a migliaia di pennuti anche numerosissimi stand a tema. La mostra è organizzata seguendo il motto Foi "Allevare è proteggere": soltanto tramite l'allevamento e la selezione in cattività si può contribuire a salvaguardare specie che in natura si sarebbero estinte grazie principalmente ai pesticidi, al bracconaggio ed alla deforestazione del pianeta. Le associazioni che organizzano il Campionato Italiano di Ornitologia del Levante 2019 provengono da Bari, Brindisi, Conversano, Corato, Foggia, Gioia del Colle, Lecce, Matera, Modugno, San Severo, Taranto, Trani e Tito.