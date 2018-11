Week-end del 1 e 2 dicembre 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Dicembre si apre con una serie di appuntamenti dedicati alle feste natalizie: mercatini, presepi e concerti preannunciano la magia del Natale. Non mancheranno gli spettacoli a teatro e i concerti per grandi e piccini, le visite gratuite nei castelli, musei e parchi archeologici e le visite guidate per Bari.

Mercatini di Natale 2018 a Bari e provincia

Souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici attirano l'attenzione di grandi e piccini: sono i mercatini di Natale.

Presepi di Natale a Bari e provincia

Non può esistere il Natale senza la tradizione più amata dagli italiani, quella del Presepe, la rivisitazione vivente della nascita di Gesù, che accomuna e coinvolge grandi e piccini.

Cristina D’Avena al Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte

Cristina D’Avena la special guest del primo appuntamento con l’edizione 2018 del Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte (Ba). Domenica 2 dicembre le sigle più amate dei cartoni animati cantate dalla sua inconfondibile voce saranno colonna sonora dell’inaugurazione dell’evento che per il secondo anno consecutivo trasformerà la villa comunale “Tacconi” in un parco a tema dedicato al Natale.

Vasco Brondi con 'Le Luci della Centrale Elettrica' in concerto al Teatro Showville

Vasco Brondi, nel primo tour teatrale della sua carriera, sarà al Teatro Showville di Bari sabato 1 dicembre per festeggiare i 10 anni di attività de Le luci della centrale elettrica dall'uscita del primo album “Canzoni da spiaggia deturpata”, edito da La Tempesta. Sul palco un lungo repertorio di canzoni dal 2008 al 2018 intervallato da letture e racconti dell'Italia vista dal finestrino per milioni di chilometri, tra la via Emilia e la via Lattea.

'Domenica al Museo'

Ingressi gratuiti nei musei, castelli e parchi archeologici di Bari e provincia per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.

Riccardo Rossi in “W le donne!” al Teatro Mercadante di Altamura

Riccardo Rossi ci racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”.

Family Concert

Torna l' appuntamento per grandi e piccini con il Family Concert destinati a un pubblico di tutte le età sono nati con l’obiettivo di creare una grande famiglia del Teatro Petruzzelli, la casa della musica della città in cui sentirsi a proprio agio.

'Cous Cous Klan' della compagnia Carrozzeria Orfeo in scena al Teatro Kismet

Ancora una volta Carrozzeria Orfeo sarà impegnata a fotografare senza fronzoli un'umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, attraverso un occhio sempre lucido, divertito e, soprattutto, innamorato dei personaggi che racconta. Lo scenario è un mondo in cui tutta l'acqua è stata privatizzata.

Cesare Cremonini in concerto al Palaflorio

Dopo il successo dei quattro concerti negli stadi di Lignano (stadio Teghìl), Milano (San Siro), Roma (Olimpico) e Bologna (Dall’Ara) che ha segnato una svolta fondamentale nella carriera di Cesare, autore influente di un repertorio che è patrimonio collettivo della musica pop italiana, il “Cremonini Stadi 2018” torna in scena nel Palaflorio di Bari.

Festa del Cioccolato a Polignano a Mare

A Polignano a mare fa tappa, per la prima volta, il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali. La kermesse di terrà in Piazza Aldo Moro da venerdì 30 Novembre a domenica 2 Dicembre dalle 10 della mattina fino a tarda sera. Oltre al cioccolato artigianale lavorato secondo antiche ricette dai Maestri Cioccolatieri non mancheranno i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini.

Gli spettacoli dedicati alla scoperta dell' Universo nel Planetario Skay Skan d Bari

Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo in questo periodo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo: la superficie del Sole, la superficie oscura di un buco nero e stelle che girano come trottole nelle profondità della Via Lattea.