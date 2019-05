Week-end del 1 e 2 giugno 2019: gli eventi in programma a Bari e provincia

Tanti appuntamenti imperdibili per il primo fine settimana di giugno che coincide con la Festa della Nostra Repubblica: per gli amanti dello sport estremo si potrà assistere alla manifestazione più attesa di Polignano dove i protagonisti saranno i migliori cliff diver a tuffarsi da altezze mozzafiato. A Conversano divertimento e gastronomia durante la Festa della Ciliegia. Non mancheranno le numerose visite guidate alla scoperta della storia di Bari e della sua provincia, gli ingressi gratuiti nei musei, gli spettacoli a teatro per grandi e piccini e i concerti.

Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare

Dopo l'emozionante finale dello scorso anno, che ha visto Gary Hunt e Rhiannan Iffland conquistare l'ambito trofeo del Re Kahekili, nel 2019 la World Series farà tappa il 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica Italiana. Ci sarà anche Alessandro De Rose, l'unico azzurro in gara, che nel 2017 arrivò primo proprio a Polignano.

Amadeus e il quartetto d’archi al Castello Svevo

In occasione della Festa Nazionale della Repubblica il quartetto “Le Consonanze” con Carmine Scarpati (violino I), Clelia Sguera (violino II), Matteo Notarangelo (viola) e Donatella Milella (violoncello) eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Quartetto per archi n. 15 in re minore KV 421 e Quartetto per archi n. 19 in do maggiore KV 465 .

'A Tavola con la Storia - Banchetto d'epoca'

Nella straordinaria ed unica location, nel cuore del centro storico Rione Aia Piccola, viene organizzata una serata in cui cultura culinaria, musica, teatro e testi popolari sono offerti ai partecipanti nel corso di una CENA SOTTO LE STELLE.

'Destinazione Luna'

Alla scoperta dei segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Si volerà su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato.

Raf e Umberto Tozzi in concerto al Palaflorio

Raf e Tozzi protagonisti di un imperdibile tour che li vede per la prima volta insieme e che fa cantare e ballare il pubblico dei palasport delle principali città italiane, sulle note dei successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.

Eleonora Abbagnato in "Puccini" al Teatro Petruzzelli

Al Teatro Petruzzelli sarà di scena “Puccini”, ma questa volta oltre al bel canto, sarà protagonista la danza interpretata da un’artista d’eccezione, l’étoile Eleonora Abbagnato. Uno spettacolo da sogno, che vedrà tornare sulle scene baresi la più amata étoile italiana dei nostri giorni, per la 77ª Stagione “Dreamy” della Camerata Musicale Barese.

A Conversano ritorna la Festa delle Ciliegie con gastronomia e divertimento

Ogni anno l’appuntamento si ripete nell’ultimo weekend del mese di maggio con diverse attività espositive, stand di promozione del prodotto, gastronomia, attività ludiche e di coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni e della cittadinanza.L'edizione 2019 si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno nel centro storico di Conversano.

Arboris Belli, rievocazione Storica di Alberobello

Spettacolo di falconeriae, corteo storico dei siti Unesco «Alberobello incontra Venezia» che da piazza Curri si snoderà per le vie della città. Sfilata di carrozze d’epoca rappresentazione scenica «In nomine Matris».

36esima edizione del Corteo Storico di Bitonto

I numerosi eventi, le sedici rappresentazioni e gli oltre cento artisti impegnati, concorrono a creare un ricco programma culturale, grazie anche al contributo del Comune. Una rievocazione storica della vita di una cittadina pacifica e ricca del XVIII secolo, con balli itineranti fra le due principali piazze del centro storico, musica, laboratori, botteghe e mercati d’epoca, nell’area fra il Torrione Angioino, piazza Cavour, piazza Cattedrale e le principali vie dell’antico borgo. L’1 giugno si apre col mercato in piazza Cavour.

Alla scoperta di Giovinazzo tra saperi, sapori e tradizioni

L’Associazione Pro Loco di Giovinazzo accompagna turisti e visitatori in una visita guidata alla scoperta del patrimonio storico, culturale e artistico del borgo antico di Giovinazzo. È prevista inoltre l’apertura e una visita straordinaria all'ex monastero delle Benedettine, oggi adibito a hotel. Nel corso della giornata i visitatori potranno conoscere e degustare alcuni prodotti tipici del territorio e, grazie a un laboratorio tenuto da un’esperta, potranno inoltre cimentarsi nell'arte di preparare le orecchiette fatte in casa secondo la tradizione.