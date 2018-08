Week-end del 1 e 2 settembre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Il mese di Settembre inizia con una serie di eventi dedicati alla cultura, alle visite guidate alle manifestazioni di paese dove protagonisti sono l'arte il gusto e l'enogastronomia. Per gli amanti del vino da non perdere l'appuntamento con la vendemmia nella suggestiva atmosfera delle cantine mentre per gli appassionati delle visite guidate e delle escursioni il tour guidato nella Corato sotterranea e le osservazioni astronomiche nel Parco dell'Alta Murgia. Non mancheranno i concerti, gli spettacoli a teatro e gli ingressi gratuiti nei castelli parchi e musei di Bari e provincia.

Domenica al Museo

Domenica 2 settembre oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

La notte della vendemmia

Sabato 1 Settembre Apulia Wine Tours e l'associazione Dioniso di Adelfia in collaborazione con Cantine Imperatore vi faranno vivere la vendemmia nel modo più bello e nell'atmosfera più suggestiva... di NOTTE! Proverete la vendemmia immersi nella magia di un vigneto illuminato, accompagnati da musica suonata dal vivo, con un filare affidato solo a voi!

Visita guidata per “Bari e il Sottosuolo”

Una visita guidata con itinerario sotterraneo di “Bari e il Sottosuolo” sarà possibile vedere la Bari romana, bizantina e normanna ed ancora angoli medievali e storici della Città vecchia.

"Il Mercante di Venezia"

Lo spettacolo teatrale Il Mercante di Venezia con Andrea Buscemi e la compagnia de Il Carro dei Comici. Si tratta del secondo appuntamento per Molfetta in Prosa rassegna voluta dalla compagnia di Francesco Tammacco che porterà in scena una delle opere più controverse di Shakespeare, rappresentata nei teatri di tutto il mondo.

"Trullincorsa Tricolore"

La Capitale dei Trulli, sabato 1 settembre, ospiterà «Trullincorsa Tricolore», il Campionato Italiano Fidal di corsa su strada, 10 km. La gara assegnerà i titoli tricolore di tutte le categorie: promesse, juniores, allievi e master. Ad Alberobello sono previsti in totale quasi 3mila atleti provenienti da tutta Italia. L’evento è valido inoltre come terza prova del Campionato Italiano assoluto di società di corsa su strada e assegnerà gli scudetti master per club su un percorso di tre giri suggestivo e tecnico, ma anche veloce, sviluppato interamente nel centro di Alberobello, con partenza e arrivo in Largo Martellotta.

Osservazioni Astronomiche nei parchi delle Stelle

Appuntamento presso il centro visite “Torre dei Guardiani” per ammirare attraverso il più grande telescopio astronomico di Puglia i crateri della Luna, gli uragani di Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle, galassie e tanti altri oggetti invisibili dai cieli cittadini.

"Terraross" alla festa contadina di Santeramo

La musica entra dentro il corpo si anima, i piedi vanno da soli. Non occorre essere degli esperti di ballo quando ci sono i "Terraross". Sabato 1 Settembre 2018 Tutti in P.zza Garibaldi a Santeramo per una grande "Festa Contadina", una grande sagra di prodotti locali.

Bitonto Blues Festival Summer Edition 2018

I riflettori per la sesta edizione del Bitonto Blues Festival, organizzato come sempre dall'associazione Blu & Soci e dall'instancabile direttore artistico Beppe Granieri, saranno tutti per Ronnie Hicks, la guest star originaria di Chicago, che si esibirà dal vivo sabato 1 settembre.

A Molfetta arriva il "Mags", Musica, Arte, Gusto per la notte bianca dello shopping

Spettacolo, musica, arte, gusto ed enogastronomia per rivalutare il quadrilatero commerciale questa è la scommessa del Mags ma soprattutto dare vitalità al centro cittadino di Molfetta. Si comincia il 31 agosto, con il Museo diffuso sino al 2 settembre in modalità continuativa le attività commerciali ospiteranno opere pittoriche di artisti locali e regionali a tema naturalistico e culturale, i turisti potranno visitare le bellezze della città di Molfetta accompagnati da guide certificate a livello regionale. I bambini potranno cimentarsi in Via Senatore Palummo, Via Felice Cavallotti e in Via Mario Pagano in laboratori artistici e attività ludiche.

Tour guidato nella Corato Sotterranea

A Corato la tradizione popolare vuole che sia presente una fitta rete di gallerie che, sino all’800, metteva in comunicazione i conventi cittadini: un arcano mai stato risolto e che, per questo, è in grado di attirare la curiosità. Interesse che nel prossimo fine settimana potrà cominciare a trovare appagamento grazie a quattro turni di visite guidate in una porzione di cunicoli scoperta e messa in sicurezza due anni fa. Per ciascuna delle due giornate saranno previsti due turni, composti al massimo da 15 persone. La durata stimata di ogni singola esplorazione guidata si attesta sui 75 minuti.