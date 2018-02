Week-end del 10 e 11 febbraio 2018: gli eventi a Bari e provincia

Cioccolato, chi non lo ama? Questo fine settimana piacere e gusto si incontreranno nella festa dedicata a questa bontà artigianale che si terrà a Piazza Ferrarese: stand di maestri cioccolatieri, provenienti da 15 regioni italiane, saranno aperti da mattina a sera per fare assaggiare le loro prelibatezze. A Bari e provincia tantissime le manifestazioni dedicate al Carnevale e spettacoli a teatro per grandi e piccini.

A Bari arriva la “Festa del cioccolato artigianale”

Per sei giorni Bari diventerà la capitale del cioccolato artigianale, grazie all’esposizione e alle iniziative dei maestri cioccolatieri che proporranno esercizi di gastronomia abbinati alla cultura, oltre che al consumo responsabile del cioccolato, per la scoperta dei tanti benefici derivanti dal cioccolato genuino. Infatti non si tratterà solo di una fiera-mercato ma di un vero e proprio evento di promozione dei prodotti artigianali di qualità.

Tutti gli eventi di Carnevale 2018

ll Carnevale del 2018 arriva puntuale con le sue feste in maschera e le magnifiche sfilate di carri allegorici. Molte le manifestazioni e gli eventi dedicati alla tradizione carnevalesca con pentolacce, visite guidate, feste e pranzi a tema.

Lorella Cuccarini in "La regina del ghiaccio" ispirato alla Turandot di Puccini in scena al TeatroTeam

Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti ad indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf, interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina con il calore e il fuoco del suo amore?

Carnevale Possibile, a Putignano Vladimir Luxuria ed Erri De Luca raccontano le storie degli eroi contemporanei

Il carnevale non è vuoto divertimento, ma anche l’occasione per affrontare la realtà con l’occhio dell’ironia e dello sberleffo. Da questa considerazione nascono gli incontri del ‘Carnevale possibile’, ciclo di presentazioni letterarie organizzate dal Libro Possibile. Una partnership ormai consolidata, quella tra le due realtà sul territorio, che a febbraio porterà in Puglia due volti noti del mondo della politica e della letteratura: Vladimir Luxuria ed Erri De Luca, già conosciuti al pubblico del ‘Libro Possibile’.

“Che disastro di commedia”, lo spettacolo esilarante diretto dal regista inglese Mark Bell all'AncheCinema Royal

Dopo il successo internazionale dello scorso anno e la messa in scena in contemporanea in diverse capitali europee - Londra, Parigi, Budapest, Varsavia, Atene e Roma – torna in teatro “Che Disastro di Commedia”. Il racconto prende forma tra una scenografia che implode a poco a poco su sé stessa e attori strampalati che, goffamente, tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti che si intromettono tra loro ed il copione con estro e inventiva, tanto da non lasciare spazio a nient’altro che a incontenibili risate e divertimento travolgente.

Visite guidate alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica

La Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari propone un nuovo calendario di visite guidate alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica.

Alla Casa di Pulcinella ritorna l'appuntamento con il teatro dedicato ai più piccoli e alle famiglie con "Favole"

Lo spettacolo, diviso in due storie, si ispira alle favole di Esopo. Due anche i piani narrativi: uno delle attrici che “giocano” il ruolo di racconta storie, l’altro dei protagonisti delle favole, pupazzi realizzati per essere animati. Abbiamo scelto di mantenere alcune caratteristiche tipiche delle favole: la costruzione chiara e il tono colloquiale del dialogo.

Il nuovo spettacolo di teatro-scienza “In viaggio con Darwin” in scena al Planetario Sky Skan di Bari

Accompagnati da Charles Darwin ci imbarcheremo sulla nave HMS Beagle ed esploreremo le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini 3D conosceremo il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione della vita.

Al Castello Svevo di Bari il laboratorio per bambini "Riciclattoli e ritmi medievali"

Non sarebbe interessante veder costruire dalle mani dei vostri bambini, con materiali di scarto e di recupero, giocattoli e strumenti musicali? Appuntamento al Castello Svevo di Bari, Domenica 11 Febbraio 2018 alle ore 17 con il laboratorio didattico Riciclattoli e ritmi medievali, in collaborazione con Scartoff per la costruzione di giocattoli e strumenti musicali con materiali riciclati.