Week-end del 10 e 11 novembre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Sarà ancora un fine settimana ricco di appuntamenti legati al cibo e alla scoperta del territorio grazie alla Sagra del fungo Cardoncello e alle passeggiate tra antichi palazzi, fortificazioni e campanili di Ruvo di Puglia. Non mancheranno i concerti, le mostre e gli spettacoli a teatro per i grandi e i piccini.

Sagra del Fungo Cardoncello

Durante la sagra: tradizione, folclore e gastronomia si mescolano in una due giorni dove non c’è spazio per la noia, il divertimento è assicurato.

"Belle ripiene", una gustosa commedia dimagrante in scena al TeatroTeam

L’affiatatissimo trio artefice del successo della piece francese sull’annoso tema dell’orologio biologico -D’Aquino, Lanfranchi, Sardo- affiancato dalla new entry Rossella Brescia, torna a proporre un esilarante spaccato di vita femminile dove protagonisti del racconto sono questa volta -guarda un po’!- il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti… ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini…?

Factor Hill, a Palo del Colle il primo appuntamento della rassegna A Maglie Larghe

Lo spettacolo Ahimsa a cura della Baduclan Dance Company, una compagnia di danzatori urbani che mira alla ricerca sperimentale di un linguaggio che, partendo dalla cultura metropolitana del gesto, fonde molteplici linguaggi artistici figurativi e di esplorazione del sé, per approdare ad un messaggio performativo poliedrico ed emozionale.

Dee Dee Bridgewater, diva del jazz internazionale, in concerto al Teatro Forma

Oggi la cantante americana si rimette in gioco ancora una volta e torna con “Memphis… Yes, I’m Ready” per regalarci un’altra perla di blues, rhythm and blues e soul che trae origine dal ritorno nella natìa Memphis, sulle tracce della più ricercata ed elegante tradizione della musica nera. Con quest’ultima interpretazione infatti Dee Dee Bridgewater rende omaggio ai maestri della musica afroamericana come Al Green, Otis Redding e B.B. King.

Lina Sastri in "Pensieri all'improvviso"

Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale, con grande successo, lo scorso 4 luglio a Napoli al “Napoli Teatro Festival”. Una riflessione poetica in controluce sull’amore, sulla vita, sull’arte ispirata al libretto omonimo in versi della stessa Sastri. Brevi sprazzi di luce e ombre del cuore, spesso nati spontaneamente in versi, così all’improvviso… trascritti, fermati sulla carta prima che svaniscano.

"A San Martino, ogni mosto diventa vino"

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario del Vino e cantine, osservando il proverbio “a S. Martino ogni mosto diventa vino”. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria di antiche cantine.

'Il brutto anatroccolo' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti.

Gli spettacoli del Planetario di Bari

Attraverso gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e della “cugina” della Terra e IMPARARE DIVERTENDOSI con il nuovo spettacolo in cui la nave spaziale Sirio1 è alla ricerca di un potentissimo motore spazio-temporale alieno.

Al Museo di Corato la mostra 'Il linguaggio ancestrale.La grafica d’autore dei maestri del Novecento'

Il Museo della Città e del Territorio di Corato ospiterà una significativa mostra di opere grafiche, provenienti da raccolte private, che coprono l’arco temporale di un secolo, il Novecento, attingendo alla produzione incisoria di noti artisti italiani e stranieri come Fattori, Kandinsky, Picasso, Vespignani e Ferroni.

Al Demodè Metal Symposium, concerto di Noyz Narcos e festa “Hot Shot – 90 in da house”

Al Demodè vari appuntamenti, con concerti e party che animeranno la night life barese. Metal Symposium al Demodè Club tra sensazioni sinistre e canti danteschi con la storica band norvegese Taake, i baresi Dewfall e i bolognesi Kyterion. Il maestro del rap Noyz Narcos live prevista dal suo “Enemy Tour” e Al Demodè Metal Symposium, concerto di Noyz Narcos e festa “Hot Shot – 90 durante la quale saranno proposti i più grandi successi di quella decade.