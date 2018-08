Week-end del 11 e 12 agosto 2018: gli eventi in programma a Bari e provincia

Questo fine settimana tutti pronti per l’appuntamento annuale con le stelle cadenti. Anche quest’anno nasi all’insù per godere dello spettacolo offerto dal cielo, sperando nel tempo clemente. Non mancheranno gli eventi dedicati alla gastronomia locale, alla buona musica, agli spettacoli e alle visite guidate.

San Lorenzo a Bari e provincia: gli appuntamenti per la notte delle stelle cadenti

Tutti con il naso all'insù per ammirare le stelle cadenti. Ma non solo. Non mancano, tra Bari e provincia, gli appuntamenti per la notte di San Lorenzo, tra eventi dedicati all'osservazione del cielo, concerti, iniziative culturali e gastronomiche.

James Senese e Napoli Centrale a Castellana Grotte

James Senese, fondatore di uno dei gruppi più originali della scena settantiana italiana, continua il suo viaggio con i Napoli Centrale, oggi formati da Agostino Marangolo alla batteria, Gigi De Rienzo al basso ed Ernesto Vitolo alle tastiere. Il 25 maggio è uscito il nuovo album “Aspettanno ‘o Tiempo”.

"Festival...in Porto": concerti, tribute band e tanto divertimento

Nella splendida Piazza di Giovinazzo tre giorni di concerti, la grande musica dedicata al Rock italiano e omaggio ai più grandi interpreti degli anni '70 in America.

"Summer lights", la magia di Klimt sui trulli di Alberobello

Al calar della sera, lo spettacolo accenderà le particolarissime abitazioni a cono di tutta la zona Monti. Le installazioni illumineranno anche il Trullo Sovrano e il Belvedere dove saranno proiettati i quadri di Gustav Klimt per celebrare i 100 anni della scomparsa dell’artista austriaco.

La grande festa di Pierino, Il più grande evento dedicato alla Birra ed ai sapori murgiani

Vasto ed eterogeneo il programma degli eventi, che accompagnano "LA GRANDE FESTA di PIERINO" dedicata alla Birra e ai sapori murgiani: musica jazz dal vivo, musica rock, musica popolare, cabaret ma anche divertimento per grandi e bambini "En plein air" in zone dedicate che fanno da background all'assaggio dei piatti tipici e alla vasta scelta di birre.

A Bari la 'Festa del mare'

Musica live, performance multisensoriali, esposizioni di dischi in vinile, dj set, teatro, danza e arte di strada. A Pane e Pomodoro, è in programma il multisensoriale Triplo Silent-WiFi Concert, ascoltabile solo tramite speciali cuffie wi-fi, al quale daranno vita il curatore Kekko Fornarelli, Alessio Bertallot e Andrea Vizzini. Tre giorni di concerti sono previsti a San Girolamo a cura di Walter Tarallo.

'Pasqualino Gourmet', ad Alberobello gastronomia, musica e tradizione

Gastronomia, musica, tradizione per valorizzare la storia del Pasqualino, il panino tipico di Alberobello. Non chiamatela sagra di paese perché sarà molto di più la I edizione del «Pasqualino Gourmet», appuntamento di spicco dell’agosto della Capitale dei Trulli.

'Stelle cadenti tra le note' nel Parco dell'Alta Murgia

Presso il Centro Visite Torre dei Guardiani appuntamento per assistere all’affascinante fenomeno delle stelle cadenti chiamate “Perseidi o lacrime di San Lorenzo”. Per questo straordinario evento ci sarà Angelo Adamo, astronomo presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo, divulgatore scientifico e musicista. L’astronomo realizzerà uno spettacolo tra le stelle nella cornice straordinaria del Parco alternando l’esecuzione di brani musicali suonati con l’armonica alla spiegazione del cielo stellato visibile al momento con l’ausilio di un puntatore laser.

Visita guidata serale 'di San Lorenzo' a Bari vecchia

Nel percorso, sarà possibile vedere angoli magici della città vecchia, come la corte della masciara (maga), Corte 'Lascia fare a Dio', U Pertone Jisse e Trase, il Belvedere e l'Arco delle Meraviglie, con la sua magica storia. Saranno narrate storie e leggende legate alla notte di San Lorenzo.Al termine della passeggiata, nel sottano di 'Comà Iannine', degustazione tipica barese, e "na bella fette" di melone fresco.

A Castellana a Grotte il Planetarium Show

Un planetario itinerante di ultima generazione realizzato con tecnologia all'avanguardia e racchiuso in una cupola semisferica di base di 64 mq e di 5 m di altezza massima. All'interno, comodamente seduti su poltrone ergonomiche, si assisterà a spettacoli in 3D, con l'ausilio di appositi occhiali in dotazione.

'Parco e Castello d'estate', apertura straordinaria per San Lorenzo a Gioia del Colle

Il Parco Archeologico di Monte Sannace e il Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle restano aperti anche d'estate. Un doppio appuntamento speciale è previsto per il giorno di San Lorenzo.