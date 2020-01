Week-end del 11 e 12 gennaio 2020: gli eventi a Bari e provincia

Il secondo fine settimana di gennaio si apre con una serie di eventi tra visite guidate, spettacoli e tradizione: numerosi eventi a teatro con spettacoli dedicati a grandi e piccini, l'immancabile concerto dedicato alle famiglie del Petruzzelli e la tradizionale rievocazione della liberazione dalla peste bubbonica a Castellana Grotte con “I Fanóve”, enormi cataste di legna che ardono in tutta la Città per ricordare l'evento, secondo i fedeli, grazie alla Madonna della Vetrana nel 1691. Ecco tutti gli eventi:

''E fu splendore - 80 anni di Grotta''

Un appuntamento rivolto a ricordare e celebrare la scoperta della Grotta Bianca, ripercorrendo i passi di Vito Matarrese, pioniere della speleologia locale a cui si deve la conoscenza di quella considerata la più bella fra le caverne del sistema sotterraneo castellanese. Si tratta di “E fu splendore – 80 anni di Grotta Bianca”, evento che domenica 12 gennaio impegnerà le Grotte di Castellana per tre differenti momenti. Scopri i dettagli

Due giornate gratuite e ricche di eventi con la ''2° Fiera del Disco di Bari''

Sabato 11 e Domenica 12 Gennaio 2020, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei CD, dei DVD, dei più diversi gadget e memorabilia musicali. La 2° Fiera del Disco di Bari sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00, l’ingresso è gratuito.

Psicoshakespeare, dramma comico con Fabiano Marti

Sabato 11 gennaio 2020 alle h.21 appuntamento con lo spettacolo “PSICOSHAKESPEARE” della Compagnia I Buffoni del Destino, dramma comico scritto e diretto da Fabiano Marti. Con F. Marti, M. Caffarella, M. De Giuseppe, D. Iaccheti Amati, E. Licino, M. Milella, C. Rinaldi. Questa è la storia di Amleto, anzi no, di Romeo, di Amleto, di Romeo, di Amleto, di Romeo… È questa la confusione che alberga nella testa del protagonista di questo “dramma comico” tanto da portarlo sulla sedia di uno psicoterapeuta - e che accompagnano lo spettatore per tutta la durata dello spettacolo.

Christmas lights

Le luci di Natale illumineranno il Rione Monti e il centro cittadino di Alberobello, ogni sera, fino al 31 gennaio.

'Genius Luci - Luci e Suoni d'Artista'

Le opere realizzate dalla cittadinanza, sotto la guida di designer, artigiani, makers, maestri della cartapesta insieme a scuole e associazioni, illumineranno Ruvo Di Puglia sino alla fine di gennaio.

Al Planetario di Bari lo spettacolo di teatro-scienza intitolato “Alla Conquista della Luna”

Al Planetario di Bari, con inizio alle ore 19, lo spettacolo di teatro-scienza intitolato “Alla Conquista della Luna”, con l’attore Gianluigi Belsito nel ruolo di Neil Armstrong che racconta, con l’ausilio di videoproiezioni tridimensionali, l’allunaggio avvenuto esattamente cinquant’anni fa. Oggetto di studio per gli scienziati e divinità celeste, fonte di ispirazioni per i poeti e simbolo notturno per gli innamorati, la luna è un astro del cielo che affascina da secoli.

Itinerario ''Bari eclettica''

Alla scoperta dei palazzi simboli della borghesia e del commercio barese del secolo scorso.

'I Fanove' a Castellana Grotte

A Castellana Grotte la manifestazione I Fanóve, celebrazione in onore di Maria Santissima della Vetrana nel 329° anniversario della miracolosa liberazione dalla peste del popolo castellanese. “I Fanóve” sono enormi cataste di legna che ardono in tutta la Città per ricordare la liberazione dalla peste bubbonica che, secondo i fedeli, è stata accordata dalla Madonna della Vetrana nel 1691.

Lo spettacolo “Sistema Solare Coast to Coast” in scena al Planetario di Bari

Alla scoperta dei pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, della pericolosa fascia degli asteroidi, attraverso gli anelli di Saturno e le stelle comete.

Family concert

Michele Nitti dirigerà l'Orchestra con un programma dedicato alla Suite da La bella addormentata di Pëtr Il'ič Čajkovskij, a Soirées musicales, suite per orchestra di Rossini/Britten, alla Suite n. 1 da Carmen di Georges Bizet e all'Ouverture da L’Italiana di Algeri di Gioachino Rossini.

La compagnia Diaghilev con "L'uomo, la Bestia e la Virtù" di Pirandello

La commedia, dai toni stranamente libertini e scollacciati, venne pubblicata nel 1919. La prima rappresentazione fu accolta sfavorevolmente dal pubblico e dalla critica, tanto singolare è lo sviluppo farsesco e a forti tinte del dramma, da rivelare apparentemente persino un fondo di cinismo.