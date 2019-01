Week-end del 12 e 13 gennaio 2019: gli eventi a Bari e provincia

Il secondo fine settimana di Gennaio 2019 si apre con una serie di eventi e iniziative: musica sinfonica per bimbi e famiglie con il Family Concert del Petruzzelli, show divertenti con Max Giusti e la Rimbamband, visite guidate per Bari e le sue meraviglie storiche e architettoniche, spettacoli di teatro scienza dedicati ai ragazzi, mostre, party ed ultimi giorni ad Alberobello con Christmas lights con filodiffusione e luci sui trulli per salutare le feste.

Family Concert del Petruzzelli

Inizia una nuova stagione di Family Concert al Teatro Petruzzelli, l'appuntamento pomeridiano con la musica sinfonica per bimbi e famiglie promosso dalla Fondazione Petruzzelli.

Max Giusti in scena al Teatro Mercadante con “Va tutto bene”

Il nuovo one man show targato Max Giusti approda al Teatro con tante sorprese. Con il suo caratteristico stile dinamico, Max ci invita a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in un continuo ping pong fra ieri e oggi.

Ultimo week-end ad Alberobello con Christmas lights, filodiffusione e luci sui trulli

Passano le feste, ma non si spengono le luci ad Alberobello. La calata della befana ha chiuso ufficialmente il programma natalizio di Trulli Viventi regalando ai più piccoli le ultime caramelle, ma nella Capitale dei Trulli si continuerà a respirare il clima delle feste fino a domenica 13 gennaio.

La Rimbamband in 'Manicomic' al Teatro Palazzo di Bari

È l'ennesima sfida per il celebre gruppo comico e teatral-musicale pugliese. «Manicomic» è il loro quarto spettacolo, scritto da Tullo, con la regia di Gioele Dix: per l'attore e regista milanese, con il suo autorevole punto di vista squisitamente teatrale, è un ritorno sui sentieri della follia, dopo aver diretto «Matti da slegare» con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti.

'Van Gogh Alive – The Experience'

Un viaggio nei luoghi diventati fonti di ispirazione delle opere più celebri del genio olandese e consente al visitatore di immergersi in un ambiente illuminato dalle immagini del grande maestro, mostrate in maniera nitida e reale per coinvolgerlo emotivamente e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere.

'Ben Hur. Una storia di ordinaria periferia' in scena al Teatro van Westerhout di Mola di Bari

E' tra gli spettacoli più amati dal pubblico. Lo hanno già visto oltre centocinquantamila spettatori. E anche il film che ne è stato tratto, sulla Roma dei centurioni “impiegati” davanti al Colosseo per sbarcare il lunario con qualche scatto per i turisti, ha avuto uno straordinario successo. I protagonisti sono sempre loro, Paolo Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta De Vito.

Al Demodè il party “Smash Hits” ed eccellenze musicali con “Made in Pooglia”

Un fine settimana con “Smash Hits”, una festa all’insegna della migliore musica del momento con le selezioni musicali del dj Moschino, Banter e Giampy. Dedicato alla musica elettronica, invece, sarà l’appuntamento “Made in Pooglia”, format che mira ad esaltare le eccellenze musicali del nostro territorio.

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario Degli Archi e del Mistero

Un percorso in cui si visioneranno Archi della Città come “u uarche du Ghiaccie”, “u uarche de la Masciare”, “u uarche de le Meravigghie”, “u uarche du Carcere”, “u pertone de Jiesse e Trase”, “u uarche du Spirite Sande”, “u Uarche jinde o Uarche”, “u uarche de S. Mechele” mestieri antichi riferiti alla “magia e mistero” come la Maga, “Catarine che tagliava i vermi” e tanto altro.

Al teatro Anchecinema lo spettacolo di tango “Revelación...A la sombra de un tango, abrazame por siempre”

“Revelación Tango” giunge a Bari per offrire al pubblico uno show imperdibile, dove magicamente e in maniera perfettamente armonica si fondono tutti gli stili del tango.

'La storia dell'Universo' in scena al Planetario Sky Skan di Bari

Lo spettacolo in cui si rivivrà l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’ evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Si osserverà la luce delle prime stelle sino alle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo.