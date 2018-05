Week-end del 12 e 13 maggio 2018: gli eventi a Bari e provincia

Questo fine settimana in occasione della Festa della Mamma vi suggeriamo qualche attività da poter fare insieme alla famiglia: a Bari la tradizionale pedalata in sicurezza grazie all'iniziativa Bimbimbici, sempre a Bari una visita guidata dove sarà possibile vedere luoghi e personaggi di donne e mamme che hanno fatto la storia della Città tra cui il “cuore delle strascenate”. Per gli amanti della storia e del buon cibo una serata tra enogastronomia medievale ed intrattenimento con "A tavola nel Medioevo" mentre per i più coraggiosi una visita dall'alto poter ammirare il magnifico panorama della città dei trulli in Mongolfiera. Non mancheranno mostre, spettacoli a teatro e concerti.

A Tavola nel Medioevo, una serata tra enogastronomia medievale ed intrattenimento

Monaci, nobili, popolani e loschi individui vi aspettano a Pane & Amore per una goliardica anteprima della V edizione di uno degli eventi storici più belli di Puglia, Notti Medievali. Una serata tra enogastronomia medievale ed intrattenimento, adatto ad ogni tipo di pubblico che abbia voglia di rivivere una serata d'altri tempi.

A Bari Bimbimbici

A Bari BIMBIMBICI, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, per incentivare tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.

Pio e Amedeo in “Tutto fa Broadway” al TeatroTeam di Bari

La loro comicità eccessiva, politicamente scorretta non è più una sorpresa, Pio e Amedeo sono ormai una certezza, che grazie al loro essere così fortemente pop, li ha resi ormai un fenomeno cult. Pio e Amedeo portano all’eccesso i difetti tipici degli italiani, esasperano i cliché a modo loro, “scandalizzano”, ma colgono nel segno.

Visita guidata per Bari Vecchia dedicata alla Festa della Mamma

Nel percorso sarà possibile vedere luoghi e personaggi di donne e mamme che hanno fatto la storia della Città tra cui il “cuore delle strascenate”, il luogo da cui partì Anna Quintavalle detta “la Porta bannere”, la “masciare” e tanti altri tipici luoghi della Città vecchia.

Alberobello in Mongolfiera

Una mongolfiera di certo sulla famosa capitale dei trulli, non si era mai vista prima d’ora! Sarà possibile effettuare voli vincolati, in maniera da poter assaporare il magnifico panorama che Alberobello offre a tutto il mondo.

Al Teatro Margherita di Bari la mostra fotografica “Fiat Lux. L’Istante della Meraviglia”

Fiat Lux è un reportage fotografico realizzato da Catalano nei luoghi di Nicola, alla scoperta di Patara, Myra, attraversando il Mediterraneo, terre e rotte di transito, di memorie, di frontiere e d’incontri tra gli uomini.

A Bari la 14^ giornata nazionale del Naso Rosso

I clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud” vi aspettano!!! In questa giornata ci troverete alle prese con balli, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un sorriso ma soprattutto ce ne regalerete tanti voi, coinvolti in una delle nostre gags o in una foto buffissima. Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente.

I Buñuel e Ghemon in concerto all'Eremo club

I fine settimana musicali dell’Eremo Club di Molfetta sono autentici viaggi alla scoperta di sonorità innovative e di realtà artistiche fuori dall’ordinario. Due le proposte musicali provenienti da mondi in apparenza non comunicanti con un minimo comune denominatore sempre ben presente: l’attenzione alla qualità artistica e alle molteplici sfaccettature della musica contemporanea.

“U sponzalizzie” e l’antico cerimoniale del matrimonio al Teatro Barium

Rielaborato da Gianni Colajemma, brillante commedia che mette in mostra il cerimoniale del matrimonio tipico della tradizione meridionale. Questa messa in scena è il seguito di “U’Apparolamende”, spettacolo in cui gli stessi attori inscenano il cerimoniale tipico della proposta di matrimonio.

Milano Contemporary Ballet torna sulla scena pugliese al Teatro Comunale di Corato

Il nuovo debutto di Milano Contemporary Ballet, fucina di giovani talenti guidata dal coratino Roberto Altamura, conferma il progetto artistico di questa compagnia, una delle compagnie giovani più interessanti in Italia.

San Nicola in cartapesta, in mostra al Museo Civico la scultura di Luigia Bressan

In occasione della festa di San Nicola Luigia Bressan, artista putignanese autrice di eleganti e apprezzate opere in cartapesta, farà dono alla città di Bari della statua di San Nicola che ha voluto realizzare in occasione delle festività nicolaiane per arricchire la collezione di opere contemporanee del museo.