Week-end del 13 e 14 luglio: gli eventi in programma a Bari e provincia

Concerti all'aperto, festival dedicati all'arte e alla bellezza del nostro territorio: questo fine settimana appuntamenti con summer lights ad Alberobello e con il carnevale estivo di Locorotondo. Per gli amanti della buona birra da non perdere Beerfetst dove poter degustare ottima bionda tedesca e German Food. Non mancheranno gli spettacoli a teatro e le visite guidate per Bari e nei borghi della provincia.

Gli irlandesi 'God is an astronaut' in concerto a Locorotondo

Il tour che accompagna l’uscita del loro ottavo album Epitaph (Napalm Records) è appena partito e dopo diverse tappe nella vecchia Europa arriverà fino agli Stati Uniti. Sono gli irlandesi GOD IS AN ASTRONAUT che da sedici anni dominano ancora le scene musicali per essersi distinti primi tra i gruppi strumentali. Unica data a Sud sarà quella del 13 luglio alla Masseria Mavu’gliola di Locorotondo (Ba) e per cui si sono già registrati picchi di vendita nelle prime settimane.

I^ edizione del Carnevale estivo a Locorotondo

Arriva il Carnevale estivo a Locorotondo. La prima edizione è in programma per domenica 14 luglio secondo la formula già sperimentata per l’edizione invernale. Carri allegorici, coreografie, bimbi in maschera e tanta allegria: così si vuol vivere l’allegria del carnevale in un clima decisamente estivo, molto più clemente di quello che ha caratterizzato l’edizione invernale.

Murubutu, il professore-rapper, in concerto al Mat di Terlizzi

Alessio Mariani, vero nome di Murubutu, docente di storia e filosofia in un liceo della sua città, Reggio Emilia, fondatore e voce del collettivo reggiano La Kattiveria, è una delle voci più originali, creative, destabilizzanti del rap italiano, un autentico narratore underground arrivato a riaffermare che si può fare hip-hop “senza tralasciare concetti e riferimenti che possano contribuire ad una crescita culturale”, come dice lo stesso artista.

'Alla scoperta dall'antica Ceglie'

Si terrà sabato 13 luglio la seconda visita "Alla scoperta dell'antica Ceglie", organizzata nell'ambito del progetto Reti Civiche Urbane del Comune di Bari - Progetto OIKIA , dall'Associazione Kailìa peuceta - Kαιλία in collaborazione con ConfGuide Confcommercio Bari-Bat. Sono in tutto otto le visite programmate. la successiva si terrà il 19 luglio.

''Summer lights'', colori e giochi di luce sulla magica Alberobello

Ogni sera le meravigliose abitazioni a forma di cono della capitale dell’Unesco si accenderanno in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica Alberobello.

Beerfest 2019

Il BeerFest é un festival popolare che ha come protagonista una delle bevande alcoliche più antiche di sempre: la Birra.

Ispirato all'Oktoberfest di Monaco di Baviera, il BeerFest avrà luogo nella splendida cornice del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, dove verranno allestiti stand di birra e di German Food (prodotti tipici tedeschi).

A Monopoli ritorna l'appuntamento con l'estate musicale di Ritratti Festival

Ritratti viene inaugurato domenica 14 alle 21:30, sul Sagrato della Cattedrale di Monopoli, dai 70 musicisti dell’Apulian Youth Symphony Orchestra che coi solisti dell’ Ensemble ’05 eseguiranno Star Wars, le musiche stellari scelte per introdurre l’atmosfera particolare di questa edizione alle 18 dai 70 musicisti dell’Apulian Youth Symphony Orchestra che coi solisti dell’ Ensemble ’05 invaderanno le vie del centro storico di Monopoli con Star Wars, le musiche stellari scelte per introdurre l’atmosfera particolare di questa edizione.

Dialoghi mediterranei… nella murgia dell’olio e della mandorla

L’evento si svolgerà nella borgata di Quasano nei giorni 13 e 14 luglio 2019 a partire dalle ore 16.00. Si tratta di due giorni immersi nel verde fra parole, immagini, musica, arte e sapori che si fonderanno in un unico tema: “Il gusto del bello”, per la riscoperta e la valorizzazione del nostro territorio.

Alla scoperta di Molfetta

Visita guidata nello splendido centro storico di Molfetta. Il centro medievale sorge nella penisola detta di Sant'Andrea, dall'omonima antica chiesa, citata per la prima volta in documenti notarili nel 1126. I palazzi più significativi, collocati prevalentemente lungo il perimetro del borgo, risalgono al periodo successivo al 1529, anno del Sacco francese, che produsse danni notevoli al patrimonio architettonico e documentario della città. Entreremo nella città antica attraverso la Porta che si apre su Corso Dante.

World Dance Movement 2019, a Castellana arte, danza e spettacolo dello stage internazionale di danza

“Il Canto di Itaca” della compagnia Eleina D chiude la prima settimana con lo spettacolo di domenica 14 luglio alle ore 21,30: spettacolo di danza aerea che rivisita in chiave moderna il viaggio epico di Ulisse.