Week-end del 13 e 14 ottobre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Un fine settimana all'insegna della cultura e delle visite guidate grazie alle Giornate Fai d'autunno e alla Giornata nazionale delle famiglie al Museo: alla scoperta di luoghi solitamente non visitabili e spesso poco valorizzati, tra palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche e giardini di Bari e provincia, e visite educative, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate pensate per le famiglie. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini, le sagre, le mostre e i concerti.

Sagre d'Autunno a Bari e provincia

Alla scoperta del nostro bellissimo territorio attraverso la degustazione dei prodotti tipici e delle sue eccellenze eno-gastronomiche.

A Sannicandro di Bari appuntamento con la 32a Sagra delle Olive

Sarà possibile effettuare una degustazione dei piatti realizzati dai 4 chef di Sannicandro, raccontati al pubblico -durante la preparazione - attraverso le storie degli stessi cuochi e dei loro ristoranti o trattorie dal giornalista Antonio V. Gelormini. E inoltre sarà possibile anche degustare un’ottima selezione di calici di vini autoctoni di Puglia e del Sud Italia.

Porte aperte al Teatro Margherita per le Giornate Fai d'Autunno

Aprirà al pubblico il Teatro Margherita rilanciando l’invito di lasciarsi sorprendere dalla ricchezza del patrimonio diffuso italiano. Si tratta di un evento di sensibilizzazione e raccolta pubblica di fondi, che si tiene in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Sabato 13 e domenica 14 ottobre sarà richiesto un contributo facoltativo a sostegno dell’attività della Fondazione.

F@Mu 2018, Giornata Nazionale della famiglie al Museo: gli eventi a Bari e provincia

Un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia, il 14 ottobre, in occasione di F@Mu 2018 | Piccolo Ma Prezioso, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, su tutto il territorio del paese musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite educative, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

"Giornate Fai d'autunno 2018", torna l'appuntamento con la bellezza : i luoghi visitabili a Bari e provincia

Tornano in veste autunnale, nel prossimo weekend 13 e 14 ottobre, le Giornate FAI. Una due giorni in cui è possibile tornare, o vedere per la prima volta, tanti luoghi e bellezze, spesso poco conosciuti e a volte inaccessibili, del nostro Paese.

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario del Vino ed antiche cantine

Una visita guidata con itinerario delle antiche cantine, nel percorso sarà possibile vedere la memoria di cantine come: “Cianna – Cianna”, “u Cemece”, “Calandridde”, “cantine de Mechele u puzze”, “pane e auine”, “mane muzze”. A termine degustazione con taralli e un buon bicchiere di vino nel Sottano de “comà Jiannine”.

Alessandra Amoroso incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Ritorna Alessandra Amoroso con un nuovo attesissimo disco di inediti. Anticipato dal singolo LA STESSA, il titolo dell’album è “10” come i suoi dieci anni di carriera, dall’inizio a oggi: un viaggio semprecondiviso con il suo pubblico, un percorso artistico di grande valore che l’ha consacrata come unadelle più importanti artiste della nuova generazione.

A Bari i gatti più belli del mondo alla settima edizione dell’Esposizione Internazionale Felina

Torna a Bari, per il settimo anno consecutivo, l’Esposizione Internazionale Felina di Bari: Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre il Palaghiaccio ospiterà i gatti più belli del mondo, splendidi esemplari di razza e bellissimi gatti di casa. Un week-end interamente dedicato ai piccoli felini, con esemplari rari e davvero unici. Un vero e proprio successo la kermesse felina che ogni anno può contare fedelissimi visitatori e numerose nuove presenze.

"Il principe e il povero", lo spettacolo di attori e burattini al Teatro Casa Di Pulcinella

Pulcinella dal titolo dell’Amore del Sogno dell’Avventura, la rassegna teatrale interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, ideata e curata dal Granteatrino, con la direzione artistica di Paolo Comentale. Ad aprire il cartellone la nuova produzione del Granteatrino IL PRINCIPE E IL POVERO, lo spettacolo di attori e burattini liberamente ispirato al libro di Mark Twain.

“Un barese a New York 3” con Gianni Colajemma in scena al Teatro Barium

Sabato 13 alle 21 e domenica 14 Ottobre, alle 18 e alle 21 al teatro Barium, che giunge quest’anno alla sua trentatreesima stagione teatrale, saranno proposte le repliche del nuovo spettacolo “Un barese a New York 3”, di e con Gianni Colajemma. Come in una sitcom, anche i capitoli di questo racconto, non sono concatenati tra di loro, ma caratterizzati dall’uso di una singola ambientazione, in questo caso l’appartamento del protagonista Joe Colella, un barese trasferitosi a New York per diventare un importante attore.

Un ricco week-end di spettacoli al Planetario di Bari

A grande richiesta ritorna nella Casa dello Scienziato l' astrobiologa AstroArianna per riproporre uno straordinario laboratorio per grandi e piccoli. Armati di provette e pipette ognuno estrarrà il proprio DNA dalla saliva portando a casa il risultato dell’esperimento."I segreti del Dna" e "La storia dell'Universo: viaggio all'indietro dal cielo stellato visibile ad occhio nudo all'emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’ evoluzione dell’universo. E poi ancora "Magica Scienza 2.0", un nuovo spettacolo di magia nel quale ogni numero viene svelato con le più importanti leggi fisiche, chimiche e matematiche, e il nuovo spettacolo di teatro-scienza “I Pirati dello Spazio e la Mappa Stellare.