Week-end del 14 e 15 aprile 2018: gli eventi a Bari e provincia

Per questo fine settimana di aprile appuntamento all'insegna dello sport grazie alla passeggiata ludico-motoria di Vivicittà. Non mancheranno gli spettacoli a teatro, i concerti con gli esponenti della musica internazionale come la leggenda del reggae mondiale Lee "Scratch" Perry e Shigeto uno tra i più interessanti sperimentatori dell'elettronica. E poi ancora visite guidate, mostre ed eventi dedicati ai più piccoli.

Vivicittà torna a Bari come da tradizione

La gara è giunta alla sua 32° edizione. Sono due le iniziative in programma: una corsa competitiva da 12 chilometri e una passeggiata ludico-motoria da 4 e da 12 chilometri. A queste si aggiungerà la novità rappresentata dalla passeggiata riservata agli amici a quattro zampe su un percorso sempre di 4 chilometri.

Dario Vergassola in scena al Teatro Anchecinema Royal con "Sparla con me"

Dario Vergassola prende spunto dai successi televisivi “Parla con me” nel dare il titolo al suo ultimo recital dove, in effetti, presenta al pubblico i momenti più esilaranti dei suoi tanti incontri nel salotto di Serena Dandini. Nello spettacolo ripercorre a ritroso la strada segnata dal calore degli amici del bar, la non semplice relazione familiare con l’impertinente suocera, la movida davanti all’unico bancomat di La Spezia, i suoi ricordi di bambino quando sognava di poter divenire un moderno Robin Hood, di quando gli fu regalato il vestito da Zorro in occasione del suo ventiseiesimo compleanno.

Al Castello Carlo V di Monopoli in mostra le opere del pittore Joan Mirò

Nel Castello Carlo V di Monopoli la mostra delle opere di Joan Mirò, grande e famoso rappresentante del surrealismo in Spagna. L'evento promosso dal Comune di Monopoli è organizzato dalla Società Sistema Museo. La mostra è caratterrizzata da 90 grafiche dell'artista appartenenti a 4 serie complete. Le opere saranno visibili al pubblico fino al 15 luglio 2018.

"Giappone svelato", al Fortino Sant'Antonio la Sesta edizione della mostra "Bonsai e dintorni Exhibition" e festival della cultura giapponese

La mostra, giunta alla sua sesta edizione, quest’anno è tutta dedicata all’olivo, l’essenza simbolo della nostra regione, alle problematiche fitopatologiche legate alla sua coltivazione, in piena terra e in vaso, e alla storia della sua fortuna in ambito bonsaistico, con spazi dedicati anche all’arte (saranno esposte le opere di Angelo Lamorgese e Francesco Auciello) e alla produzione olivicola pugliese. Nella cornice dell’esposizione di bonsai (tutti olivi e olivastri) di elevatissimo pregio artistico e di suggestivi suiseki (pietre paesaggio), si terranno anche una gara di poesia Haiku.

"Artemisia e i pittori del Conte", la collezione di Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona a Conversano

Una mostra molto attesa di sessanta (60) tele che celebra la collezione di Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona anche con il ritorno in Puglia di opere provenienti da Musei e collezioni private; tra queste, Il Trionfo di Bacco, di Finoglio, conservato al Museo Nacional del Prado e un inedito dipinto di Artemisia Gentileschi (Caritas Romana), un quadro di stile caravaggesco di grande fascino, di cui si trova traccia nella collezione del conte.

La leggenda del reggae mondiale Lee "Scratch" Perry arriva all'Eremo Club di Molfetta

Cantante e musicista, ma anche produttore geniale, in grado di dare il meglio in studio di registrazione e talent scout di grande fiuto, Lee “Scratch” Perry ha lasciato la sua impronta indelebile sul sound giamaicano, anticipando tendenze ed evoluzioni e continuando a essere ancora oggi un personaggio di primo piano anche nelle performance dal vivo. Ha collaborato sin dagli albori con formazioni di culto come Maytals e Skatalites, per poi fondare la sua house band The Upsetters, a cui ha affiancato anche la sua prima etichetta Upsetter Records.

Shigeto, tra i più interessanti sperimentatori dell'elettronica mondiale, in concerto all'Eremo Club

Appuntamento di grande prestigio con una delle tre tappe italiane, oltre Milano e Roma, del tour mondiale di SHIGETO, tra i più interessanti sperimentatori dell'elettronica mondiale, artista noto per le forti commistioni jazz e hip-hop, già inserito nelle line-up dei più prestigiosi festival internazionali, all’Eremo per presentare il concept album “The New Monday”​. In apertura spazio all’elettronica nostrana con il campano The Delay In The Universal Loop e con il producer pugliese Edeél, già anima di Flowers or Razorwire e Eels on Heels.

Visita guidata con itinerario degli Archi nella città vecchia di Bari

Durante la passeggiata, saranno narrate storie e leggende, relative agli ARCHI. Al termine degustazione alla Barese con taralli, patate e un bicchiere di vino rosso.

"La Terra di Mezzo" arriva a Cellamare con la 24^ edizione di “Hobbiton”

“Dite amici ed entrate”. Nasce da una passione collettiva per le opere di Tolkien il grande evento che anche quest’anno rimane in Puglia, nella suggestiva cornice del Castello di Cellamare, a pochi chilometri da Bari.

"Sistema solare coast to coast" in scena al Planetario Sky Skan

Alla scoperta di tutti i pianeti del Sistema Solare, la pericolosa fascia degli asteroidi, le stelle comete e del perché la Terra è un posto così speciale.