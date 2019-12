Week-end a Bari e provincia: gli eventi del 14 e 15 dicembre 2019

Un mare di eventi dedicati al Natale: Bari e provincia sono la giuste mete per vivere l'atmosfera natalizia tra mercatini, spettacoli dal vivo, artisti di strada, concerti a tema e numerose degustazioni enogastronomiche. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Lùmina', a Gravina spettacolo di luci e narrazione per il più grande presepe luminoso di Puglia nell’habitat rupestre

Lùmina torna nell’habitat rupestre di Gravina in Puglia il 13 dicembre, data inaugurale non causale, concomitante ai festeggiamenti di Santa Lucia, la Santa della luce.La tradizione secolare diverrà uno straordinario spettacolo attraverso uno show di luci, accompagnato dalle voci narranti a sincronizzare ogni singola scena, il pubblico rivivrà le tappe sacre dall’annunciazione fino all’arrivo dei magi.

Con 'Christmas lights' ad Alberobello per l'Edizione 'Trulli Viventi 2019'

Le luci sui trulli come ogni anno. E poi il tradizionale Presepe Vivente, i mercatini, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio e tre grandi nomi: Michele Placido, Dino Abbrescia e Omar Pedrini. Ad Alberobello per il programma di manifestazioni natalizie che faranno brillare il paese per tutto il periodo di festa, fino al 6 gennaio. Il cartellone di eventi, dal titolo «Trulli Viventi 2019», prevede diverse manifestazioni che coinvolgeranno tutto il paese. L'evento clou sono le luci di Natale, «Christmas lights», che illuminano il Rione Monti e il centro cittadino, ogni sera, fino al 31 gennaio.

Lunetta Savino in scena al Teatro Palazzo in “Non farmi perdere tempo-tragedia comica per donne destinata alle lacrime”

L’attrice barese interpreta Tina, una donna di 27 anni che ne dimostra una trentina di più a causa della sindrome da invecchiamento precoce. Una condizione che affronta come una tragedia comica, con una positività che sembra inesauribile.

'Santa Claus va per mare', spettacoli, mercatini, laboratori e rappresentazioni in mare

L'arte, la tradizione e il rispetto per l'ambiente si fonderanno magicamente con lo spirito comunitario dei quartieri San Giorgio e Torre a Mare.

Anche a mare è Natale!

Ad Adelfia tutto è 'Elfico' con Il Villaggio di Babbo Natale in Cartapesta

Un folto gruppo di genitori con prole dedica interi weekend e non solo nella realizzazione di strutture sempre più particolari interamente in CARTAPESTA.Nella suggestiva cornice del Borgo antico del rione Canneto, i pomeriggi saranno scanditi da filastrocche, giochi, letture, lavoretti fatti a mano nell’officina degli Elfi e gustose merende preparate dagli assistenti e culmineranno nell’incontro con Babbo Natale direttamente sul suo lettone. E per i bambini che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio aderenti all’iniziativa, la possibilità di diventare assistenti di Babbo Natale frequentando l’Accademia degli Elfi.

Nel Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle l'evento “Le donne di Leonardo Da Vinci”

In occasione delle aperture straordinarie indette dal MiBACT in tutti i luoghi della cultura statali, domenica 15 dicembre alle ore 17.30 presso il Castello Normanno Svevo - Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle avrà luogo, nel 500° anniversario della morte del Genio, l’evento celebrativo “Le donne di Leonardo Da Vinci”.

“Musica al Castello”

Nell’ambito delle aperture straordinarie serali indette dal MiBACT in tutti i luoghi statali della cultura, sabato 14 dicembre alle ore 20.30, il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello di Bari presentano un concerto dal titolo “Musica al Castello” nella suggestiva sala dedicata a Bona Sforza. Angela Cuoccio (soprano), Gianni Leccese (tenore) e Marco Mancini (piano) saranno i protagonisti di una serata all’insegna di alcune delle arie più note di Georges Bizet, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Fryderyk Chopin, Erik Satie e Claude Debussy. Non mancheranno brani della tradizione natalizia come i celebri White Christmas e Cantique de Noel di Adolphe-Charles Adam e altri.

Arte di Strada, Dj Set e Concerti colorano il Natale a Monopoli

Il Natale a Monopoli si arricchisce di magia e colori con Monart, il festival internazionale degli artisti di strada che, nelle giornate del 13 e 14 dicembre (proseguendo anche il 21 e 23 dicembre), regalerà ad adulti e bambini spettacoli originali nel campo dell’intrattenimento e del teatro viaggiante: dalla esibizione itinerante dei trampolieri delle Bianche Presenze (13) allo spettacolo di magia e cabaret “Magicomio” di Francesco Scimemi (14), dalle parate di 25 acrobati, danzatori e giocolieri dei “Pachamama” (14) allo show di micromagia e illusionismo di Jack il Manipolatore (14), dalle caricature artistiche del milanese Alberto de Lazzari (14) fino all’elegantissimo spettacolo di Hula Hoop dell’artista canadese Hopelaii (21) e alle acrobazie strabilianti con il Roue Cyr del cileno Francisco Rojas (23).

Ruvo di Puglia si illumina e omaggia Leonatrdo Da Vinci con 'Genius Luci - Luci e Suoni d'Artista'

GENIUS LUCI è il titolo di questa edizione, un omaggio al metodo di ricerca del genio Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla sua morte, all'approccio ludico del suo più grande erede del 900, il designer italiano Bruno Munari, con tante citazioni anche questa volta alle metafore sulle città di Italo Calvino. Le opere realizzate dalla cittadinanza, sotto la guida di designer, artigiani, makers, maestri della cartapesta insieme a scuole e associazioni, illumineranno Ruvo Di Puglia sino alla fine di gennaio.

Terlizzi si colora di rosso, nel centro storico arriva Cantine di Natale

Più di dieci etichette e altrettanti punti food di prodotti e ricette tipiche della tradizione faranno da percorso ad una delle più innovative esperienze e che proietterà Terlizzi in una dimensione di altri tempi. Scopri qui il programma completo dell'evento.