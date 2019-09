Week-end del 14 e 15 settembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti: a Bari inizia l'83esima edizione della Campionaria Generale Internazionale con appuntamenti mattutini e sarali, mostre e manifestazioni legate all'ambiente e alla sostenibilità. Gusto e tradizione nelle numerose sagre di settembre tra musica e divertimento. Non mancheranno gli appuntamenti a teatro, i concerti all'aperto e le visite guidate per Bari.

A Bari l'83esima edizione della Campionaria Generale Internazionale

Sarà all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale l’83esima edizione della Campionaria Generale Internazionale, intitolata “Dove pulsano le idee”, organizzata da Nuova Fiera del Levante e che si svolgerà dal 14 al 22 settembre.

Ezio Bosso incontra il pubblico al Cineporto

Il Maestro Ezio Bosso torna in Puglia con un articolato progetto orientato alla formazione del pubblico e alla valorizzazione del territorio.Domenica 15 settembre dalle ore 17.00 al Cineporto Fiera del Levante di Bari, un incontro con il pubblico sulla musica, sull’arte e sul talento ascolto.

La ConturBand in concerto a Triggiano per la Festa di Maria SS della Croce

15 musicisti tra fiati e percussioni che, con arrangiamenti musicali ricercati e coreografie di alto impatto visivo, travolgeranno di energia tutto il pubblico. Siete pronti a scatenarvi? Appuntamento sabato 14 settembre in Piazza La Croce alle ore 21:00.

Lama Picone e gli insediamenti rupestri

Visita negli antichi ipogei e chiese rupestri ancora oggi visitabili grazie all’impegno che l’Archeoclub ha profuso sul territorio. La Terra di Bari, infatti, è ricca di ambienti ricavati nella roccia, buona parte di essi si trovano all’interno delle lame, il loro scavo risale al medioevo.

“MurgiaFest - Ecofestival dell'Alta Murgia”

Murgiafest è un festival che promuove l’Alta Murgia dando respiro a diverse forme d’arte: musica, cinema, artigianato locale, pittura, teatro, riscoperta delle tradizioni e del territorio.In programma performance artistiche escursioni, cammini, visite guidate e attività di rilassamento e benessere per il corpo, senza dimenticare le numerose attività che coinvolgeranno i bambini: dal teatro al racconto ai laboratori.

Bari Beer Fest

Eventi, degustazioni e concerti live (tutti a ingresso libero, con la musica selezionata prima e dopo gli eventi in partnership con RadioBari), con stand gastronomici che proporranno oltre 20 birre alla spina, in un viaggio suggestivo tra i principali produttori europei. Il primo festival barese dedicato alla cultura brassicola vuole raccontare a suo modo anche le storie imprenditoriali che ci sono dietro tantissime etichette di birra artigianale, spesso legate a mastri birrai molto giovani.

Sagra del Pane di Altamura DOP e Lenticchia di Altamura IGP

Entrambi caratteristici del territorio altamurano, saranno i protagonisti della sagra che permetterà di riscoprire una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale e culinario, che è alla base della dieta mediterranea. Da un lato il Pane di Altamura D.O.P., alimento simbolo della tradizione agro-pastorale della città di Altamura, riconosciuto in tutto il mondo e che fonda le sue radici in tempi antichissimi e dall'altro la Lenticchia di Altamura I.G.P., da semplice prodotto dell’economia familiare, anch'esso antichissimo.

Al Petruzzelli "Il barbiere di Siviglia"

Sabato 14 settembre alle 18 al Petruzzelli andrà in scena la prima de "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, per la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi. Sul podio dell’Orchestra del Teatro il maestro Renato Palumbo, a preparare il Coro del Petruzzelli Fabrizio Cassi.

Due mostre fotografiche internazionali sulle Donne dello Spazio e delle STEM in mostra all’83^ Campionaria di Bari

L’obiettivo è quello di ispirare ed incoraggiare le giovani generazioni ad avvicinarsi alle materie tecnico-scientifiche e ad un mestiere prevalentemente maschile. E’ un tema su cui bisogna ancora percorrere molta strada e la mostra vuole lanciare proprio questo messaggio evidenziando il lato umano dello spazio.

XII Edizione del Meeting del Volontariato

140 enti di Terzo settore, circa 2000 volontari, racconteranno ai visitatori esperienze di cittadinanza attiva e solidale negli spazi messi a loro disposizione nella Nuova Hall.

Gli eventi serali dell'83a Campionaria Generale Internazionale

All'83a Campionaria Generale Internazionale: tanti ospiti, spettacoli di luminarie e musica. Ogni sera vi aspetta un appuntamento nuovo.

James Senese e Sergio Caputo ad Altamoon, il festival della Luna

Dopo i festeggiamenti per il recente anniversario dell’allunaggio, i concerti e gli spettacoli teatrali tenutisi nei mesi di luglio e agosto, per le serate del 14 e 15 settembre vengono presentati due concerti a ingresso gratuito con due icone della storia musicale nazionale. Sabato 14, dalle ore 21.00 in Piazza Matteotti, James Senese e i Napoli Centrale saliranno sul palco di Altamoon per proporre la commistione di funk, jazz e rock che li ha resi celebri attraverso una carriera che dura da oltre 50 anni.Il giorno successivo, domenica 15 settembre, Piazza Matteotti ospita il live di Sergio Caputo Quartet con la classica formazione di voce, chitarra, basso, batteria e sax.