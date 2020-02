Week-end di San Valentino: gli eventi a Bari e provincia dal 14 al 16 febbraio 2020

Un fine settimana dedicato all'amore tra manifestazioni a tema, spettacoli, incontri di piazza, visite guidate e sport all'aria aperta. Bari e la sua meravigliosa provincia vi aspettano con i numerosi eventi dedicati anche al periodo più divertente dell'anno, il Carnevale, tra sfilate, balli, animazioni e degustazione di prodotti tipici.

Tutti gli eventi di San Valentino

Tante proposte in base alla compagnia per trascorrere un San Valentino in coppia, con gli amici, le famiglie, i bambini e anche da soli: cene romantiche in atmosfere intime e raffinate o in suggestive locations; serate a teatro sdraiati per terra proprio come su un prato sotto il cielo stellato; visite guidate alla scoperta degli angoli romantici di Bari vecchia; e poi ancora balli di piazza, un’occasione per stare insieme, divertirsi e vivere la giornata dedicata all’amore con una festa di comunità.

La corsa del cuore, a Bari la quarta edizione di “Running Heart”

Bari è pronta per la quarta edizione della “Running Heart”, la manifestazione podistica ad alta finalità sociale: sostenere la prevenzione in ambito cardiologico. La corsa competitiva (e non) è in programma domenica 16 febbraio, a Bari, a partire dalle 10.

Con la sagra del calzone e 'il funerale de zii Rocche', Bari vecchia festeggia il Carnevale

I circolo ACLI – DALFINO, organizza la 6^ Edizione del Carnevale a Bari vecchia con il Patrocinio gratuito del 1° Municipio del Comune di Bari. Qui tutto il programma.

Seconda sfilata dei Giganti in cartapesta a Putignano

Grande attesa per i big events in programma. Domenica 16 febbraio spazio al cabaret con lo spettacolo del duo comico Toti & Tata.. Ogni giovedì'l’appuntamento con Carnevale N’de Jos’r – balli, maschere e gastronomia nei bassi del centro storico e gli appuntamenti legati al mondo dello sport.

Vittorio Sgarbi torna a Teatro Palazzo con spettacolo dedicato all'artista rinascimentale 'Raffaello'

Un altro genio del Rinascimento indagato dal vulcanico critico d’arte ferrarese capace di trascinare lo spettatore in un viaggio lungo 150 minuti che mescola racconto, immagini e suoni e che continua a riscuotere successi nei teatri di tutta Italia.

Carnevanoja con sfilate e spettacoli a Noicattaro

Noicàttaro si veste a festa con una straordinaria festa di Carnevale per grandi e sopratutto piccini. La sfilata, che vedrà tra l'altro il coinvolgimento di numerosi artisti di strada e associazioni, si apre alle ore 18.00 e coinvolgerà le principali vie del paese. Ospite d'eccezione della serata, direttamente dalla Sitcom "Mudù", l'attore Umberto Sardella.

Fabiano Marti e Donato Sasso in “Evitare l’uso prolungato” al Teatro Forma di Bari

Sul palco ci saranno due pazienti, accomunati dall’utilizzo di improbabili medicinali e farmaci. Durante l’attesa, lunga quanto snervante, avranno modo di conoscersi, scambiarsi pareri e consigli, trasmettere le proprie ansie e i propri pregiudizi.

Bari araba

Alla scoperta delle storie legate alla presenza araba nella nostra città attraverso l’Emirato Arabo di Bari, la battaglia con i Veneziani, i simboli e l’arte legati al mondo saraceno.

'AlbeLOVEbello'', nella Capitale dei Trulli una cascata di cuori, luci e decorazioni dedicati all’amore

Una cascata di cuori illuminerà i trulli del Rione Monti, il Belvedere, la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. Ci saranno inoltre video mapping, photo booth, oltre mille cuori per le strade di Alberobello. E nel week end di San Valentino, da venerdì 14 a domenica 16, ci sarà un video mapping sul municipio.

Carnevale Polignanese 2020

Polignano a Mare è invasa da maschere, coriandoli, luci e colori che creano un'atmosfera di festa unica: è il Carnevale Polignanese. Una festa dalle origini antichissime che oggi rappresenta un evento folcloristico in cui si mescolano tradizioni e divertimento dando vita a spettacoli unici.

Spettacoli del Planetario

Viaggi spaziali nel Sistema solare attraverso le nebulose e le stelle con gli spettacoli del 15 e del 16 febbraio 2020