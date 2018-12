Week-end del 15 e 16 dicembre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Mercatini, sagre, presepi viventi e luci di Natale: un week-end ricco di appuntamenti dove dolci, vin brulé, musiche e bancarelle saranno i veri protagonisti. Non mancheranno i concerti, le mostre, gli spettacoli a teatro per grandi e piccini e le visite guidate per Bari e provincia.

Mercatini di Natale 2018 a Bari e provincia

Souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici attirano l'attenzione di grandi e piccini e sono una piacevole occasione per pensare ai regali gustando i prodotti tipici della tradizione pugliese.

Presepi viventi 2018 a Bari e provincia

Non può esistere il Natale senza la tradizione più amata dagli italiani, quella del Presepe, la rivisitazione vivente della nascita di Gesù, che accomuna e coinvolge grandi e piccini.

La Rimbamband torna in scena con il suo nuovo spettacolo 'Manicomic'

È l'ennesima sfida per il celebre gruppo comico e teatral-musicale pugliese. «Manicomic» è il loro quarto spettacolo, scritto da Tullo, con la regia di Gioele Dix: per l'attore e regista milanese, con il suo autorevole punto di vista squisitamente teatrale, è un ritorno sui sentieri della follia, dopo aver diretto «Matti da slegare» con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti.

Al TeatroTeam in scena il Musical "Peter Pan Forever"

La vera forza di PETER PAN – Il Musical è proprio qui: essere in grado di coinvolgere adulti e bambini: da un lato rievocando spensieratezza e la magia della fantasia e dall’altro coinvolgendo i più grandi con la musica: ogni brano di Edoardo Bennato non è espressione di una semplice canzonetta, ma, al contrario, rappresenta la capacità del cantautore di raccontare i paradossi che ci circondano in modo sottile e sarcastico.

Ad Altamura la prima 'Sagra della Lenticchia di Altamura IGP'

La Lenticchia di Altamura IGP, da semplice prodotto dell’economia familiare, ha iniziato un importante percorso di diffusione e affermazione nei più importanti mercati nazionali e internazionali rappresentando nel migliore dei modi la tradizione e l’autenticità del suo territorio di coltivazione tra la Puglia e la Basilicata.

Presepe Vivente nel borgo di Sovereto a Terlizzi

Il borgo medievale di SOVERETO per due giorni si trasformerà nella 'Greccio' (luogo in cui San Francesco diede vita al primo presepe vivente della storia) dell'epoca. Cosi il borgo si animerà con il suono delle cornamuse e dei tamburi, lo scintillare delle forge, il rumore dei martelli e degli scalpellini, lo scoccare delle frecce degli armati e poi i nobili, i popolani, i contadini e artigiani, i pastori e i religiosi accoglieranno in un clima di grande festa la nascita di Gesù Bambino!

Presepe Vivente del Centro Storico di Acquaviva delle Fonti

Alcune delle pittoresche vie del centro storico saranno nuovamente protagoniste di un percorso suggestivo, in cui i visitatori e curiosi saranno immersi in un’atmosfera magica, proiettandosi indietro a più di 2000 anni, ripercorrendo il fascino e la devozione di un momento che mescola fede e storia. Qui decine di figuranti daranno vita ai vecchi mestieri impersonati dalla compagnia “I fili d’argento” e da cittadini volontari. Sarà possibile incontrare il falegname, il bottaio, le lavoratrici della lana, il pescivendolo e tanti altri, fino a giungere a “Betlemme” per omaggiare il Bambin Gesù.

'La stanza di Pinocchio' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

La fiaba di Pinocchio è la storia dell’umanità, anagraficamente adulta o adolescente che sia, la storia di ruzzoloni e di risalite, di capitomboli e di riprese, di cadute e redenzioni, nel tentativo sofferto e individuale di cercare “la strada giusta”, forse solo e semplicemente un senso alla propria esistenza!

Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario dei Presepi

Una visita guidata serale ai Presepi di Bari vecchia con percorso di antichi presepi allestiti in Chiese, Confraternite Ass.ni culturali, all’aperto e in case private.

A Santeramo la IX Edizione di 'Bancarelle Brille', vin brulè, degustazioni e mercatini di Natale

Come ogni anno, si organizza la manifestazione per portare nel paese una delle tradizioni più amate e radicate del periodo natalizio: i mercatini di Natale. A “riscaldare” le 3 serate in programma ci sarà l’amato Gluhwein (vin brulè) preparato esclusivamente con vino santermano ma caldo e aromatizzato, la carne arrosto, la degustazione di piatti tipici e i dolci natalizi pugliesi. Le 3 giornate saranno una vera festa popolare, adattata alla nostra tradizione e al territorio santermano.

Gli spettacoli del Planetario di Bari: la 'Stella di Betlemme' e la 'Scienza sotto l'albero'

Nel planetario il laboratorio scientifico “LA SCIENZA SOTTO L’ALBERO”. Per un esperimento mal riuscito, Babbo Natale finisce nello spazio. Esclusivamente per il periodo natalizio uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Cosa guidò i Magi verso Gesù ? Cosa videro i pastori sulla grotta ? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe ?

I Boomdabash tornano i concerto dal vivo a Corato

I Boomdabash non intendono fermarsi e sabato 15 Dicembre tornano alla dimensione live e saranno dal vivo a Corato (Ba) presso il Jubilee per la prima attesissima tappa del loro “Barracuda Winter tour”, una nuova ondata di concerti dal vivo che li vedrà protagonisti tra Dicembre e Gennaio nei più prestigiosi club italiani.