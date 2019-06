Week-end del 15 e 16 giugno 2019: gli eventi a Bari e provincia

L'aria estiva finalmente trasmette tanta voglia di uscire, passeggiare e divertirsi in compagnia. Non perdete gli eventi del fine settimana barese tra sagre, manifestazioni legati alla tradizione culinaria barese e visite guidate a terra e in mare per scoprire le meraviglie della costa barese. Non mancheranno gli spettacoli per grandi e piccini, le escursioni e i concerti all'aperto.

Ligabue allo stadio San Nicola

Un grande concerto con il re della musica italiana, Ligabue torna negli stadi con un grande show proponendo le nuove canzoni e i grandi successi.

Sagra del Fiorone a Giovinazzo

Coltura tipica locale e degustazioni di prelibatezze in tutte le sue varianti, dal dolce al salato. Appuntamento a Giovinazzo per conoscere e ad apprezzare il fiorone quale prodotto tipico delle nostre terre e a partecipare in massa alla nostra sagra popolare per trascorrere in modo diverso un sabato sera d'inizio estate, tra cibo, musica e divertimento.

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in scena con ''Tutto il mondo è un palcoscenico''

A Villa Carenza in Contrada Due Torri di Monopoli e’ in scena il nuovo spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Il titolo trae spunto da una commedia di Shakespeare e indaga con ironia e leggerezza, ma anche con la capacità di divagazione che appartiene ai due attori, le scene e le controscene del nostro quotidiano. Torna la comicità della coppia artistica più amata dai pugliesi.

Volontariato in Corsa

La gara podistica quest’anno arricchirà la XIII edizione di “Volontariato in Piazza”, la manifestazione di promozione del volontariato organizzata dal Csv San Nicola e il volontariato di Terra di Bari che vedrà gli enti di Terzo settore protagonisti dell’animazione di Piazza del Ferrarese con stand, spettacoli, animazione per bambini, simulazioni, musica con il dj set di Misspia.

Nel Parco Naturale di Lama Balice

Una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato.Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame si esplorerà al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, successivamente ci si sposterà sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi i crateri della Luna, gli uragani di Giove e tanto altro.

Il fritt food festival

Eataly in collaborazione con il Ristorante Gagang Pescherie e Quality Food, proporrà tutto quello che di fritto c'è: Cartoccio di fritto misto e Cartoccio di calamari della Pescheria Gagang, Pettole classiche, Pettole cacio e pepe, Panzerotti pomodoro e mozzarella, Panzerotto con ragù bianco e ricotta, Arancine siciliane al ragù, Arancine siciliane al burro e Chips.

Giornate dell’Archeologia

Ogni terzo weekend di giugno, tutti gli attori del mondo dell'archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. Scopri il ricco programma di iniziative del Polo Museale della Puglia.

Arena 4Palme, i film all'aperto del Multicinema Galleria

Nell'Arena 4 Palme, dotata di proiettore digitale 2K, il pubblico vivrà il miglior compromesso per gustarsi film sotto le stelle, vedere o rivedere opere sfuggite nell’ultima stagione invernale, per una programmazione decisamente improntata al cinema d’autore.

Visita a Palazzo Pesce con aperitivo in corte

Visita nel Palazzo Pesce a Mola di Bari, un palazzo storico che risale al 1700 nelle sue strutture più antiche e a conclusione della visita un ottimo APERITIVO IN CORTE.

Visita a Palazzo Fizzarotti con aperitivo e apertura del terrazzo

Durante la visita straordinaria di Palazzo Fizzarotti sarà possibile vedere il Salone del Camino, il Salone del Lavoro e delle Arti, il Salone Neo Gotico, il Salone degli Specchi. la visita terminerà con l'aperitivo in terrazza.

Bari dal mare

Uno speciale viaggio durante il quale le guide saranno pronti a svelare i segreti nascosti dietro ogni angolo della nostra costa. Scopri il programma dettagliato!