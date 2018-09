Week-end del 15 e 16 settembre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti tra concerti, visite guidate, spettacoli, mostre ed appuntamenti con il folklore e la tradizione popolare. Per gli amanti delle sagre e dei sapori forti a Putignano e Altamura cotture originali di pietanze rispettose delle antiche ricette pronte a deliziare anche i palati più esigenti mentre a Toritto protagonisti, insieme al buon vino e a tanti prodotti enogastronomici dell'area murgiana, la mandorla, l'olio extra vergine di Oliva e la salsiccia tipica di Toritto denominata cervellata.

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con “Il cotto e il crudo” in fiera del Levante

I due noti attori, che hanno ottenuto una grande fama con il duo comico “Toti e Tata”, tornano ancora una volta insieme in scena per proporre uno show esilarante che, con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, che da sempre contraddistingue la loro comicità, affronta vari argomenti di attualità, spaziando dalla crisi economica alla politica, dalle energie alternative ai di ricordi d’infanzia, dalla poesia alla metalinguistica.

Lee Ranaldo nel Chiostro di Santa Chiara a Bari per l'anteprima di Time Zones

Nel Chiostro della chiesa, situata nel centro storico barese, si apre l'anteprima del festival che parte il 15 settembre con LEE RANALDO, lo storico fondatore dei Sonic Youth, imprescindibile pezzo della musica americana degli ultimi trenta anni. Ranaldo – che il giorno dopo sarà a Matera nello splendido cortile del Museo Ridola – rappresenta il respiro più contaminato ed innovativo che il rock abbia saputo dare alla scena musicale internazionale. Magnetico e poliedrico tessitore di suoni e parole, ha saputo misurarsi con l’avanguardia ma anche con la letteratura, dalla poesia al racconto.

L'Ensemble Notte della Taranta in Fiera del Levante 2018

La notte della Taranta, manifestazione che si tiene ogni anno a Melpignano (Le), ormai nota in tutta Europa, sarà in parte rievocata, sabato 15 settembre, con l’esibizione dell’Orchestra della Notte della Taranta. Questa formazione, composta dai musicisti che dal 1998 sono impegnati attivamente nella manifestazione, nasce dall’esigenza di rappresentare, con continuità, l’esperienza e farla conoscere nel mondo.

“Sguardi lenti, Balsignano e la lama”

Per apprezzare la magia del luogo e promuovere la conoscenza di un territorio ricco di storie, la giornata di domenica 16 settembre si articolerà in momenti diversi che porranno al centro rispettivamente il territorio, la cultura, la musica, le immagini e i sapori legati a un patrimonio, quello del complesso monumentale di origine medievale e dal parco archelogico che lo circonda, pressoché unico in Terra di Bari.

La tiella e’ sagra – il sapore delle antiche cotture tra folklore e tradizione popolare

Il profumo della “tiella” avvolgerà il centro storico di Putignano il prossimo 15 settembre ricostruendo come per magia lo scenario di festa popolare degli anni passati con sapori autentici, ambientazioni, danze e musiche popolari. Infatti, in piazza Plebiscito grazie alla complicità del fuoco, i suggestivi contenitori di terracotta celebreranno le cotture originali di pietanze rispettose delle antiche ricette pronte a deliziare anche i palati più esigenti in una cornice storica-folkloristica tra pizziche, tarante e melodie del territorio.

A Loseto la 3^ Edizione de “La Cena della Terra”

Mangiare in compagnia avendo cura e rispetto del bene comune: sarà questo lo spirito che guiderà la terza edizione de “La Cena della Terra” in programma per il prossimo 15 settembre a Loseto. L’evento sarà organizzato dall’associazione culturale Cittadini Primi e per parteciparvi sarà sufficiente rispettare poche e semplici regole: vestirsi di bianco e di giallo; cucinare a casa un piatto della tradizione da portare e condividere con gli altri commensali durante l’evento; mostrare rispetto per il luogo che ospiterà l’evento avendo cura di lasciarlo pulito e in ordine, contribuendo a differenziare i rifiuti correttamente.

Colori e sapori murgiani, una rassegga enogastronomica dei prodotti tipici di Toritto

L'evento è una rassegga enogastronomica dei prodotti tipici di Toritto e dell'intera area murgiana con degustazione e koking show. La mandorla di Toritto, l'olio extra vergine di di Oliva e la salsiccia tipica di Toritto denominata cervellata saranno i protagonisti insieme al buon vino e a tanti prodotti enogastronomici dell'area murgiana. La manifestazione, sarà allietatta da eventi musicali e spettacoli di cabaret.

Ad Altamura la "Sagra della Pecora", braciolette, stracotto e intrattenimento

Ad Altamura un appuntamento culinario tra braciolette al profumo di latte di santoreggia e lo stracotto al consommè di cipolle e verdure, laboratori, approfondimenti e spettacoli.

A Terlizzi la Seconda edizione di "A terrezz vecchie"

Una giornata in compagnia per portare festa, colori, musica, giochi ed artigianato in uno degli angoli più belli del centro storico di Terlizzi qual'è Via Michele De Napoli la caratteristica stradina che collega la Cattedrale al Borgo.

Visita guidata serale agli Altarini dell’Addolorata con il Circolo Acli-Dalfino

Nel percorso sarà possibile vedere tra vicoli e corti gli Altarini allestiti nella Città vecchia dedicati all’Addolorata. Ancora, durante la passeggiata, sarà narrata tutta la storia legata al culto della fede popolare per la Madonna Addolorata; la visita guidata sarà animata dall’allegria della “Banne de le Chiacune”. A termine della passeggiata, nell’antico sottano de “Comà Jannine”, degustazione alla barese con brindisi finale con un buon bicchiere di vino.

"Architetture luminose", migliaia di lampadine daranno luce alla "Festa grande" di Rutigliano

La «Festa grande» di Rutigliano, una delle più celebri del barese, si caratterizza infatti da sempre, come è noto, per le ardite architetture di luce. In Piazza XX Settembre gli esperti operai della pluripremiata ditta De Cagna di Maglie, che da ben quattordici anni illumina questa festa, hanno portato a termine un allestimento scenico che omaggia gli edifici religiosi dell’Aquila squarciati dal terremoto del 2009: una spettacolare galleria di luci con un imponente frontone alto 30 metri.