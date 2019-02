Week-end del 16 e 17 febbraio 2019: gli eventi a Bari e provincia

E' un fine settimana ricco di concerti, mostre e visite guidate. Per i grandi e i piccini spettacoli comici, di arte, danza e visite guidate alla scoperta della storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica del Petruzzelli. A Putignano l'imperdibile sfilata dei carri allegorici con mostre, passeggiate, show, musica e animazione per tutti. Per i più romantici 'Lights in love' dove la magia delle luci d’amore rende speciale Alberobello.

Vittorio Sgarbi torna al Teatro Palazzo per parlare del genio di Leonardo

Terzo spettacolo d’arte in cui ritroviamo l’abile miscela di racconto, immagini e suoni capace di di svelare un talento ineguagliabile nelle arti, come negli studi in campo scientifico e ingegneristico.

Prima sfilata dei carri allegorici di Putignano

Come da tradizione i sette carri allegorici usciranno dai capannoni domenica mattina per essere ultimati dalle sapienti mani dei carristi. Solo quando tutto sarà perfetto, in quella che ogni anno è una corsa contro il tempo, i Giganti di Cartapesta raggiungeranno il corso principale per sfilare e mostrarsi al pubblico in tutta la loro maestosità.

3^ Edizione Running Heart

Rtorna a Bari la Running Heart, la corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari presentata dall’ANMCO Regionale Puglia. Sono stati ideati due percorsi, uno da 10 km per la gara non competitiva e l’altro da 3,5 km per chi vuole lanciarsi in una corsetta leggera o una passeggiata per i vicoli del centro storico.

I genovesi Ex Otago con il nuovo album "Corochinato" alla Feltrinelli di Bari

Dal Festival di Sanremo con furore, ritornano i genovesi Ex Otago con il nuovo album "Corochinato" (Universal) che contiene il brano presentata alla rassegna canora "Solo una canzone".

'Karima in voices' al Teatro Forma di Bari

Il jazz è il primo amore della cantante italo algerina Karima e, anche se nel suo presente non mancano esperienze molto diverse. Con l'eleganza che la contraddistingue, affronta un repertorio che comprende standard jazz, ma anche soul, fino alla canzone d'autore italiana, e chiede al pianista Fabio Giachino di elaborare per lei versioni su misura per la sua splendida voce.

'Petruzzelli, un teatro da scoprire'

Scoprire la storia, la vita artistica e la ricchezza architettonica del Teatro Petruzzelli attraverso le visite guidate in programma a febbraio.

'La Classe' di Vincenzo Manna in scena al Teatro Kismet di Bari

Uno spaccato sociale che irrompe prepotentemente in scena svelando che l’integrazione è vista come un problema solo fuori dalle aule scolastiche.

'Lights in love', si accendono le luci sui trulli di Alberobello

Fino a domenica 17 febbraio, dal tramonto fino a notte fonda, il rosso dominerà sulle case a cono del Rione Monti e una cascata di cuori colorerà il Belvedere, la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. La magia delle luci d’amore renderà speciale febbraio ad Alberobello che si prepara con il solito entusiasmo ad accogliere turisti e visitatori che vorranno ammirare lo spettacolo dell’innovativo «Lights…in love».

Il mare blu in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Un delfino, un cucciolo alla scoperta del mondo, con una missione speciale da compiere. Le immagini e le parole accompagnate dalla musica, si intrecciano poeticamente in un racconto di mare. La voglia di vivere, di giocare e di scoprire, propria di tutti i “piccoli” è l’energia che muove il mondo, che si irradia come i raggi del sole e raggiunge anche quei “grandi” che col passare delle stagioni si sono allontanati e persi in un universo frenetico fatto di niente.

Gli spettacoli del Planetario Sky Scan

Sabato 16 febbraio partendo dal cielo stellato visibile ad occhio nudo si intraprendà un viaggio straordinario per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo per ammirare la bellezza della Via Lattea,attraversare le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conoscere la fine del nostro Sole. Domenica 17 febbraio accompagnati da Charles Darwin sulla nave HMS Beagle per esplorare le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini 3D si conoscerà il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione della vita.