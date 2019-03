Week-end del 16 e 17 marzo 2019: gli eventi a Bari e provincia

Un ricco fine settimana fatto di visite guidate a Teatro, per le vie della città vecchia ed escursioni lungo le meravigliose lame attraverso il tipico paesaggio della conca barese. Non mancheranno le mostre e i numerosi spettacoli a teatro per grandi e piccini.

'Slava’s Snowshow' in scena al Teatro Petruzzelli

Slava Polunin è considerato “il miglior clown del mondo”, un clown non ordinario che non guarda la vita attraverso uno specchio fisso in un angolo, ma con un prima che ruota. Il suo SLAVA’S SNOWSHOW è definito come “un classico del teatro del XX secolo” (The Times, Londra), visto in decine di Paesi, centinaia di città, migliaia di volte da milioni di spettatori. La fama è arrivata inaspettatamente presto per Slava Polunin e da quel momento non lo ha più abbandonato.

Simone Cristicchi incontra i fan alla Feltrinelli

A sei anni dal suo ultimo lavoro discografico, Simone Cristicchi torna sulle scene con Abbi cura di me, la prima raccolta dei suoi più grandi successi. L’album oltre a racchiudere le canzoni più celebri del cantautore romano, contiene anche due inediti tra cui il brano in gara al 69° Festival di Sanremo.

'Sworkers' in scena all' Abeliano

Sworkers è un progetto collaborativo che coinvolge cinque drammaturghi/e che raccontano storie relative al mondo della prostituzione dal punto di vista delle e dei sex workers, considerando come l’offerta e la diffusione del lavoro sessuale sta mutando le relazioni di coppia, e investigando, allo stesso tempo, come la crisi all’interno delle relazioni tra uomini e donne, sta incrementando il mercato del sesso.

Il trio del sassofonista inglese John Surman in concerto al Teatro Forma

Il grande musicista presenta un nuovo affascinante terzetto con il pianista brasiliano Nelson Ayres e il vibrafonista statunitenseRob Waring, che occasionalmente passa alla marimba su alcuni brani, con un programma di composizioni accattivanti i cui temi evocativi invitano a sottili interazioni strumentali.

“Ouverture…al festival. Discovering Traetta”

L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, si esibirà in un concerto, in collaborazione con Traetta Opera Festival, diretto dal maestro, Vito Clemente, dal titolo “Ouverture…al festival. Discovering Traetta”.

Teatro Petruzzelli da scoprire

E'uno dei simboli di Bari, custode di una storia gloriosa e affascinante, che narra anche di un teatro 'perduto e ritrovato' dalla sua città, con l'incendio che lo distrusse nel 1991 e la sua riapertura nel 2009. Pronti per scoprire la storia del Petruzzelli? Anche a marzo sarà possibile partecipare a una delle visite guidate in programma.

Itinerario del 'Vino'

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario del VINO e delle antiche cantine. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria di cantine come: “Cianna – Cianna”, “u Cemece”, “Calandridde”, “cantine de Mechele u puzze”, “pane e auine”, “mane muzze” (Ladisa). A termine degustazione con taralli e un buon bicchiere di vino c/o il Sottano de “comà Jiannine” in Strada S. Marco dei Veneziani.

Lo spettacolo di teatro-scienza 'In viaggio con Darwin'

Accompagnati da Charles Darwin si andrà sulla nave HMS Beagle per esplorare le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini 3D si conoscerà il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione della vita.

'Sistema solare coast to coast'

Si conosceranno tutti i pianeti del Sistema Solare, la pericolosa fascia degli asteroidi, si cavalcheranno le stelle comete e si scoprirà perché la Terra è un posto così speciale.

Bari archeo trekking

Escursione lineare tra le Lame Lamasinata e Villa Lamberti. La tappa si svolge prevalentemente attraverso il tipico paesaggio della conca barese, snodandosi tra vaste distese di pseudo-steppa e veri e propri corridoi ecologici.