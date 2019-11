Week-end del 16 e 17 novembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Vi aspetta un fine settimana a spasso tra sagre, musica e tanto divertimento: non perdete l'appuntamento nel suggestivo centro storico di Conversano con Novello sotto il Castello tra prodotti locali, buon vino, musica, artigianato e performance musicali e con l'ultima giornata della Fiera del Crocifisso a Modugno con spettacoli, artisti di strada e vendita di merci di ogni tipo. Non mancheranno le visite guidate per Bari e nella provincia come anche gli spettacoli a teatro per grandi e piccini.

Vino, gastronomia e musica con "Novello sotto il Castello Edizione 2019'' a Conversano

Una selezione enogastronomica che raccoglie i migliori sapori del territorio italiano, 50mila lucine colorate che fanno da guida al visitatore, archi e monumenti che diventano palcoscenici per performance all’insegna delle contaminazioni di genere. Nel suggestivo centro storico di Conversano postazioni enogastronomiche, eventi musicali, visite guidate ai tesori architettonici della città, show circensi, mostre, dibattiti, laboratori e conferenze dedicate all’economia agricola e al vino.

Il week-end con gli spettacoli del Planetario di Bari

Sabato 16 Novembre è in programma lo spettacolo di astronomia: “Destinazione Luna”. Domenica 17 Novembre torna in scena a grande richiesta lo spettacolo di teatro-scienza “Il Piccolo Principe tra le stelle”.

Musica dal vivo al Demodè Club

Sarà un weekend ricco di musica quello proposto dal Demodè Club di Modugno (Ba), nel quale si esibiranno importanti artisti della scena musicale attuale quali Myss Keta, Massimo Pericolo, Speranza e Barracano, oltre a due “after party” con vari dj.

Bari archeo trekking

In questa visita si vedranno le costruzioni medievali e seicentesche presenti al di fuori della Bari fortificata e di come queste strutture venivano realizzate in un paesaggio rurale. Visita alla torre La Monaca che risale ad epoca medievale e fa parte del sistema di torri interne di avvistamento a difesa dei vicini casali e masserie fortificate del territorio della Lama Lamberti.

A spizzica e muddica - il festival della cucina siciliana

Il Festival della Cucina Siciliana è arrivato anche quest'anno. Il 15 e 16 novembre, ad Eataly ci sarà da leccarsi i baffi.Gli amici della Pasticceria Franco Vento faranno degustare: Cous Cous di San Vito Lo Capo, Arancine con ragù, al burro, alle melanzane, Anelletti al forno con melanzane, Pani e panelle, Cassatine, Cannoli e Ravioli di ricotta.

"La bbedda chembagnì" in scena al Teatro Angioino

Lo spettacolo è un insieme di quadri teatrali, scenette e canzoni che raccontano la vita della gente semplice dei quartieri più borderline della città, quella gente che è sempre in tensione per come sbarcare il lunario, e alla continua ricerca di una vita migliore. In questo contesto, si è fatto in modo che la semplicità delle tematiche quotidiane si deformasse attraverso la satira, per ridisegnare, fatti e personaggi, rendendoli surreali.

Appuntamento al Petruzzelli con 'Lezioni di storia'

Leggere la storia del nostro paese attraverso le vicende di alcune grandi figure femminili e, alla fine, attraverso la biografia collettiva del movimento delle donne che, dopo il Sessantotto, ha innervato le grandi battaglie civili su divorzio, interruzione di gravidanza, diritto di famiglia.

Fiera del Crocifisso a Modugno

Nel centro abitato di Modugno vendita dei prodotti e merci varie , artigianato, Hobbismo e antiquariato, parate di artisti di strada, musica live, animazione per bambini e favole teatranti, mostre d'arte, rievocazioni storiche, spettacoli di falconeria, promozione delle associazioni modugnesi.

'Evgenij Onegin' in scena al Teatro Petruzzelli

'Evgenij Onegin' è in programma al Petruzzelli, nel prestigioso allestimento scenico del Teatro Helikon Opera di Mosca, sabato 16 novembre alle 18.00 e domenica 17 novembre alle 18.00. La regia dello spettacolo è di Dimitry Bertman, dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli Valery Kiryanov. Maestro del Coro della Fondazione Petruzzelli Fabrizio Cassi. A curare le scene e i costumi Viancheslav Okunev, il disegno luci Damir Ismagilov, le coreografie Edwald Smirnov.

"Il cinema russo attraverso i suoi manifesti. Anni '20 - Anni '80" in mostra al Castello Svevo di Bari

Selezione di poster e di bozzetti preparatori di manifesti cinematografici d'epoca, distribuiti in Russia dagli anni '20 agli anni '80 del XX secolo e provenienti dalla collezione della Galleria56 di Bologna, la maggiore in Italia a conservare questa tipologia di documentazione sulla produzione russa. La selezione in mostra a Bari annovera oltre sessanta film, alcuni dei quali molto noti al pubblico internazionale e fra i quali spiccano gli italiani Bellissima e Roma città aperta con Anna Magnani e Una vita difficile con Alberto Sordi, ma anche Guerra e Pace con L. Savjoleva, Ivan il Terribile con M. Zharov, Annicka con G. Grogoriu.

Sagre d'autunno 2019

Tavole imbandite, mercatini, prodotti tipici, fuochi e piatti della gastronomia e della tradizione locale: le sagre d'autunno vi aspettano tra funghi, legumi e castagne, accompagnati da fiumi di vino novello e dolci fatti in casa.