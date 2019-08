Week-end del 17 e 18 agosto 2019: gli eventi a Bari e provincia

Un lungo fine settimana ricco di eventi vi aspetta: sulla scia di Ferragosto continuano gli appuntamenti con le stelle, con la tradizione popolare dedicata all'artigianato carnevalesco di Putignano e alle sagre. Da non perdere le visite guidate per Bari e la grande musica nella cornice della splendida Locorotondo.

Gli appuntamenti del week di Ferragosto

Chi al mare e chi in città il Ferragosto è l'occasione perfetta per trascorrere una giornata insieme ad amici e parenti. Per voi una serie di eventi dedicati al momento estivo per eccellenza: musica all'aperto, degustazioni, spettacoli, menù della tradizione, cultura e tanto shopping.

Alla scoperta della flora e della fauna di lama Balice e osservazione del cielo stellato

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame si esplorerà al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarsi sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi Luna e pianeti. Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

“Botteghe Aperte”, a Putignano tre giorni all’insegna della tradizione, del divertimento e della cultura

Per tre giorni le Botteghe della Cartapesta (ex capannoni) si trasformeranno in un vero e proprio villaggio del carnevale. Circondati dai giganti carri allegorici in cartapesta, a fare da scenografia agli appuntamenti musicali e all’intrattenimento de “La Corrida” (domenica 18), gli artigiani putignanesi saranno impegnati nella lavorazione dal vivo della cartapesta. Sabato 17 agosto al via l’animazione dove tutto ebbe inizio, nel centro storico. Per l’occasione le chiese saranno aperte al pubblico a partire dalle 20:00 e sarà possibile visitare il Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” e la Grotta del Trullo a prezzo ridotto. Scopri il programma.

Nu Guinea live al Locus Festival

Una folgorazione che ha interessato l'intero stivale quella di “Nuova Napoli”, il nuovo album dei Nu Guinea: il risultato di una lunga ricerca musicale che è diventata un'indagine storica sul suono che ha caratterizzato Napoli negli anni '70 e '80, a partire dalla contaminazione di generi disco, jazz-funk, ritmi africani. Per l'occasione, il Locus si allunga di un giorno ed il Lido Lullabay ha amplia i suoi confini! Il concerto inizierà al tramonto. Prima e dopo: dj set di Mr lab.

'Carnevale estivo di Putignano'

Il Carnevale di Putignano torna a sorprendere d’estate. Il 16, 17 e 18 agosto i capolavori degli artigiani putignanesi, i magnifici carri allegorici, e l’arte secolare della cartapesta saranno protagonisti di un lungo weekend all’insegna del divertimento, della tradizione, della cultura.

Le notti delle stelle cadenti

Appuntamento presso il centro visite “Torre dei Guardiani” nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per osservare direttamente al telescopio la meravigliosa Luna, Giove, Saturno e ammassi di stelle ammassi di stelle e nebulose.

'La grande festa di Pierino'

"LA GRANDE FESTA di PIERINO" dedicata alla Birra e ai sapori murgiani: musica jazz dal vivo, musica rock, musica popolare,

cabaret ma anche divertimento per grandi e bambini "En plein air" in zone dedicate che fanno da background all'assaggio dei piatti tipici e alla vasta scelta di birre.

Visite guidate nei luoghi della cultura di Gioia del Colle

Dal 15 al 18 agosto 2019 sono in programma visite guidate a tariffa ridotta presso il Museo Nazionale Archeologico, il Castello Normanno Svevo a Gioia del Colle e il Parco Archeologico di Monte Sannace, a cura di Nova Apulia. Un' occasione imperdibile per avvicinare il pubblico di grandi e piccini alla scoperta di una delle grandi opere fortificate di epoca federiciana meglio conservate in Puglia, dell'antica città di Thuriae, tra i maggiori siti dell'antica Peucezia, e di preziosi reperti rinvenuti durante le campagne di scavo esposti presso il museo archeologico.

Itinerario degli Archi

Il circolo Acli – DALFINO organizza una visita guidata serale agli ARCHI di BARI VECCHIA. Nel percorso sarà possibile vedere Archi caratteristici e suggestivi della Città vecchia come " U UARCHE DE LA NEVIRE , U UARCHE DE LA MASCIARE , U UARCHE DE LE CARCERATE , U UARCHE CARDUCCI , U UARCHE DE SAN GEUANNE , U UARCHE JINDE O UARCHE , U UARCHE e U UEVE ,e tanti altri Archi. Al termine ci sara' una degustazione nel Sottano de COMA’ IANNINE a Bari vecchia.

Hell in The Cave

Lo show che unisce danza, voci, suoni e luci nella scenografia naturale delle grotte di Castellana. Uno spettacolo di dimensioni macroscopiche, un allestimento multimediale grandioso ed importante, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale come spazio scenico, dove le dinamiche teatrali innovative cattureranno il pubblico per condurlo in una straordinaria avventura nell'Inferno di Dante.

'Summer lights'

Ogni sera le meravigliose abitazioni a forma di cono della capitale dell’Unesco si accendono in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica Alberobello.