Week-end del 17 e 18 febbraio 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Per questo fine settimana vi proponiamo un salto nella tradizione della cucina pugliese grazie alla Festa dei sapori a Casamassima: ottimi panini gourmet di pesce, panzerotti e pane con tradizionale caciocavallo. Per gli appassionati di teatro tanti gli show con i nomi più affermati della commedia italiana. Non mancheranno i concerti e gli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

A Casamassima la Festa dei sapori tra terra e mare

Panini gourmet di pesce, un modo tutto nuovo per gustare il pesce fresco fra tartare, salse, carpacci, oltre alla carne pugliese, l'invidiatissimo Panzerotto, il goliardico caciocavallo "impiccato", e altre delizie che offre il nostro territorio, tra una "bionda" e l'altra birra... rigorosamente artigianali.

Anna Mazzamauro in "Nuda e cruda" al Teatro Palazzo

La signorina Silvani, ma non solo. “Nuda e cruda”, one woman show di Anna Mazzamauro in scena al teatro Palazzo di Bari condensa in ottanta minuti l’intera carriera dell’attrice, iniziata alla fine degli anni ’60 in un piccolo teatro al centro di Roma. Sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e timido, ridanciano e impegnato, “Nuda e cruda”, ormai un cavallo di battaglia per Anna Mazzamauro, dà al pubblico un saggio delle doti da entertainer e della ampia gamma espressiva dell’interprete dai capelli rossi.

Guè Pequeno in concerto al Demode di Modugno

Guè Pequeno si esibirà in concerto con una tappa del suo “Gentleman Tour”, spettacolo musicale con il quale il noto rapper propone il suo nuovo lavoro discografico, che gli ha fatto ottenere 31 certificazioni dalla Federazione Industria Musicale Italiana, tra dischi d’oro e di platino.

A Bari ritorna "Running Heart"

Ritorna a Bari la Running Heart ,II edizione della corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza Ferrarese, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 20 di sabato 17 febbraio, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti con il rilascio della “Bancomheart”, una carta personale con codice segreto, per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai propri dati clinici in qualsiasi momento e da qualsiasi computer, smartphone o tablet.

Mondo Convenienza apre ai baresi il suo nuovo punto vendita con tante iniziative

Si parte con la gastronomia, con un omaggio naturalmente a quella pugliese, dalle orecchiette alla focaccia, dai taralli alla zampina.

Ci sarà spazio per spettacoli (sul palco i comici Pino Campagna e Uccio De Santis), musica, giochi per i più grandi e per i più piccoli e in regalo per tutti tantissimi gadget. Per chi è appassionato di foto o di video e ama viaggiare Mondo Convenienza lancia il contest “reporter di Mondo.

Al TeatroTeam Angelo Duro in un divertentissimo "One Man Show"

Angelo Duro dopo il successo televisivo a “Le Iene” su Italia 1 con “I sogni di Angelo” dove si mostrava “Rissoso”, e la forte presenza anche sul web con al seguito oltre “1.5 milioni” di fan sulla pagina Facebook, dove sono visibili video con più di “10 milioni di visualizzazioni", adesso arriva anche a teatro con uno spettacolo nel suo stile irriverente e fuori dagli schemi, in cui ci racconta la sua storia.

Angela Finocchiaro in "Calendar girls" al Teatro Mercadante di Altamura

Nell’adattamento teatrale viene mantenuta l’impostazione corale, con un ruolo da protagonista definito, quello di Chris, interpretata da Angela Finocchiaro. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è quella di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni, membre del Women’s Institute (la più grande organizzazione di volontariato delle donne nel Regno Unito), che si impegna in una raccolta fondi destinati a un ospedale nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro. Chris, stanca di vecchie e fallimentari iniziative di beneficenza, ha l’idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri, in cui convince le amiche del gruppo a posare nude.

Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana a Showville

L’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Giovanni Pelliccia e con i solisti Gianna Valente, Imma Larosa, Gemma Dibattista e Marilena Liso.

Al Museo Civico di Bari l’evento musicale “Pianofortango”, a cura dei Polaris Duo

In occasione dell’ultimo fine settimana in cui la mostra "Frida Kahlo nella Casa Azul – Macondo mito e realtà nelle fotografie di Leo Matiz”, permarrà nelle sale e sul terrazzo del museo civico, offrendo uno scorcio inedito e suggestivo della città vecchia, sono previsti due concerti - eventi dedicati all’argentino Astor Piazzolla, al suo tango e le sue milonghe.

Kneebody Quintet, ensemble strumentale e sperimentale tra jazz, funk, rock e hip-hop in concerto al Teatro Forma

Secondo appuntamento della IX^ Rassegna “Ecotopia” dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz”per questo 2018 con Kneebody Quintet, band americana dal jazz nuovo e sorprendente formata nel 2001 e composta da Adam Benjamin, Shane Edsley, Ben Wendel, Kaveh Rastegar, Nate Wood. Il loro stile eclettico va dall'electro-pop al punk-rock all'hip-hop al funk, pur creando una musica influenzata dal jazz.

Daniel Pennac al Teatro Kismet con lo spettacolo "Un Amore esemplare", gioco teatrale fra racconto e fumetto

Un amore esemplare arriva a teatro direttamente dalle pagine di questa magnifica bande dessinée. Le parole di Daniel Pennac e la matita di Florence Cestac danno vita a un fumetto che diventa in Francia un successo immediato. Clara Bauer, già regista di Journal d’un corps di e con Pennac, decide di mettere in scena proprio Florence Cestac e Daniel Pennac per una nuova pièce che, con la complicità in scena di Ludovica Tinghi e Massimiliano Barbini, le musiche di Alice Pennacchioni e le luci di Ximo Solano, ci mostra dal vivo l’origine di questa idea servendosi del mezzo teatrale per raccontare a un nuovo pubblico la meravigliosa storia di Un amore esemplare.

Visita guidata "Edicole Votive: tra sacro e profano"

Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i vicoli, le strade e le corti della città vecchia, mostrandone gli aspetti più intimi.

Al Planetario di Bari lo spettacolo dal vivo Viaggi spaziali

Alla scoperta della struttura dell’universo intraprendendo un viaggio entusiasmante per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo.

"Siamo fatti così" e "In viaggio con Darwin", doppio appuntamento al Planetario di Bari con la scienza e l'esplorazione

Nella Casa dello Scienziato ritorna a grande richiesta la nostra astrobiologa AstroArianna per realizzare il laboratorio “SIAMO FATTI COSI’” con un esperimento straordinario : attraverso provette e misteriosi reagenti, ogni spettatore sarà in grado di estrarre il proprio DNA dalla saliva e portare a casa il risultato dell’esperienza. E poi accompagnati da Charles Darwin ci imbarcheremo sulla nave HMS Beagle ed esploreremo le isole Galagapos.

"1 hour", al Demodè il party che cambia ogni ora

Al Demodè il format itinerante, in giro per l’Italia, che propone in un’unica sera varie feste a tema, il cui soggetto cambia ogni ora, assieme al genere musicale, che spazierà dal rock’n roll alla musica italiana, dagli ’80 ai ’90, con scenografie e allestimenti e dj differenti.