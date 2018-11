Week-end del 17 e 18 novembre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Per questo fine settimana di Novembre appuntamento a Conversano con 'Novello sotto il Castello' dove innovazione e tradizione si incontrano per valorizzare i tesori dell’enogastronomia pugliese: concerti, visite guidate, incontri letterari ma protagoniste le degustazioni di piatti con prodotti del territorio, vino e caldarroste. A Bari e nella provincia spettacoli a teatro, concerti, sagre dedicate al vino novello e al fungo cardoncello e spettacoli itineranti con acrobati, danzatori e musicisti. Appuntamento a Polignano per respirare l'atmosfera natalizia: nel borgo antico un meraviglioso villaggio natalizio, con luminarie, ’albero di Natale, pista di pattinaggio e mercatini.

"Novello sotto il Castello Edizione 2018"

Protagoniste le degustazioni, perfetta declinazione dello street food nostrano in un’inedita versione gourmet. I piatti cucinati nei 50 espositori gastronomici (dislocati in Anfiteatro Belvedere, a largo Porta tarantina in Corso Morea e in piazza XX settembre) saranno realizzati esclusivamente con prodotti tipici pugliesi, con combinazioni anche ‘ardite’ per soddisfare anche i palati più esigenti. Gli spettacoli, i concerti, danza e poesia: il programma completo - Gli eventi collaterali: Aperture straordinarie di musei e gallerie d’arte, dibattiti, visite guidate e mercatini - A 'Novello sotto il Castello' si accende la 'Radio nella botte' - Apertura gratuita del Polo Museale della Città di Conversano Museco.

La “Notte dei Giganti”, spettacolo itinerante con acrobati, danzatori e musicisti

A Locorotondo acrobati, danzatori e musicisti si esibiranno in spettacoli di danza e di luci per incantare, unendo la maestria di veri e propri atleti al dono di suscitare meraviglia: ballerini, musicisti, tangheri e giocolieri, tutti sui trampoli. E non mancherà la street band.

Sagra del Fungo Cardoncello e del Vino Novello

A Gravina in Puglia protagonista indiscusso sarà sua maestà il Cardoncello, re dei prodotti murgiani, ma ci saranno come di consueto visite guidate, mostre, laboratori, showcooking, degustazioni di prodotti tipici, musica popolare dal vivo e tanto altro.

'Finestre aperte sulle acque sotterranee', ad Alberobello l’esplorazione speleologica incontra la ricerca scientifica

Un'occasione speciale per coniugare speleologia e scienza, perché grazie a questo lungimirante progetto, è stato consentito di osservare, sondare, mappare due scrigni protetti da centinaia di metri di suolo, che nascondono molte risposte circa i fenomeni che hanno generato tali meraviglie e possono fornire spunti affinché il futuro sia un percorso rispettoso di tali irripetibili risorse.

Le visite guidate del Teatro Petruzzelli

Alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

“Io, la seconda figlia” con Tiziana Schiavarelli

“Io, la seconda figlia” è la riflessione sul percorso di vita di una donna un po’ particolare, letta in modo ironico e divertente, dalla sua infanzia con l’impostazione educativa ricevuta in famiglia, alla sua adolescenza con le sue prime ribellioni, con i suoi primi amori, con le sue prime esperienze “trasgressive”, per poi diventare moglie, madre e donna comunque diversa dai canoni.

Meraviglioso Natale 2018 a Polignano a Mare

Polignano si appresta ancora una volta ad essere un polo d’attrazione per migliaia di visitatori e questa volta il mare farà da splendida cornice. Aromi intensi, il dolce profumo della pasticceria natalizia e dei tipici prodotti enogastronomici pugliesi, creeranno un’atmosfera calda e speciale tra le mura del borgo antico. Nei fine settimana e nei giorni festivi si potranno acquistare esclusivi addobbi e regali natalizi ed assaporare tantissime prelibatezze.

Frah Quintale fa tappa al Demode' club di Modugno

Il nuovo street pop italiano, tra rap, indie e cantautorato è una delle grandi rivelazioni della nuova scena musicale italiana. Un successo da passaparola che ha trasformato in sold-out i suoi concerti.

Gianni Ciardo nel Carnevale degli animali di Saint-Saëns

Gianni Ciardo stavolta si cimenta con Il Carnevale degli animali di Saint-Saëns per il quale lui stesso ha elaborato il testo a quattro mani con Ebe Guerra. Il Carnevale degli animali è una composizione esclusivamente strumentale: una raccolta di quattordici brani attraverso i quali l’autore descrive in musica alcune specie zoologiche, anche con scopi didattici

Al Teatro Petruzzelli di Bari in scena la Carolyn Carlson Company

Carolyn Carlson, nata in California, si definisce anzitutto una nomade. È una viaggiatrice instancabile alla continua ricerca, sviluppo e condivisione del suo universo poetico. Si è formata con Alwin Nikolais e una volta definito il suo stile, non l’ha mai tradito: una danza votata alla filosofia e alla spiritualità.