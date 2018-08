Week-end del 18 e 19 agosto 2018: gli eventi a Bari e provincia

Un fine settimana ricco di eventi dedicati alle visite guidate sotto le stelle, alla musica popolare e ai prodotti tipici della terra pugliese. Per gli amanti della birra artigianale due imperdibili appuntamenti dedicati alle "bionde" con trenta birre provenienti da tutto il mondo grazie a "Birra fra i Trulli" e alla "Festa della Birra".

A Molfetta a bordo delle navi di MSC Crociere. Inforcate il visore e… benvenuti a bordo!

L’intera flotta di MSC Crociere sbarca a Molfetta, nel centro commerciale Mongolfiera, per offrire a tutti un piccolo assaggio virtuale della vita a bordo delle lussuose navi MSC Crociere.

Il Ballo di San Vito tra Pizzica e Taranta

Due giorni di puro divertimento con Tanta musica, mercatini artigianali, prodotti tipici della nostra terra... vi aspettiamo per ballare insieme sotto le stelle e a piedi nudi sulla spiaggia.

Sogno di una notte di mezza estate con Stelle e Pianeti

Presso la meravigliosa location di Torre Incina a Polignano a Mare un evento astronomico con degustazione di prodotti tipici, vino, birra, ottimi drink e musica per tutti i gusti. L'apertura musicale sarà affidata al conservatorio N. Rota di Monopoli che ci accompagnerà con musica classica e barocca.

Itinerario del Vino ed antiche cantine

Visita guidata serale con itinerario del VINO e memorie storiche delle antiche cantine di Bari vecchia. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria delle cantine come: “Cianna Cianna”, “ Mechele U’ Puzze”, “ Calandridde”, “Paglioneche”, “U Cemece” ed altro. La visita terminerà in P.zzetta S. Marco dei Veneziani a Bari vecchia,presso l’antico Sottano de “Comà Jiannine” con piccola degustazione di vino locale accompagnata da ascolto di poesie e proverbi vernacolari che ricordano il “vino.

Sotto il cielo più stellato del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Si ritorna nella cornice straordinaria del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per continuare ad osservare direttamente sotto il cielo più stellato di Puglia le stelle cadenti.

Alla scoperta della flora e della fauna di Lama Balice e osservazione del cielo stellato

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame per esplorare al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco di Lama Balice, successivamente all’interno del planetario istallato nella Villa Framarino un viaggio virtuale tra stelle e pianeti con l’ osservazione diretta dello straordinario Saturno, delle lune di Giove con potenti telescopi.

Ad Alberobello "La notte dei Briganti"

Uno spettacolo teatrale en plein air organizzata dall’Associazione Sylva Tour and Didactics di Alberobello, imperniata sulle vicende legate al brigantaggio postunitario nel territorio della Murgia dei Trulli.

Ad Alberobello con le "Serate di Nomadelfia", il popolo che vive il Vangelo sullo stile delle prime comunità cristiane

Le Serate di Nomadelfia sono un modo per dire a tutti, credenti di qualsiasi religione e non credenti, che è possibile cambiare il volto dell'umanità, iniziando con il cambiare se stessi e facendosi fratelli. Una testimonianza semplice, che comunica allo spettatore la consapevolezza che ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte, per lasciare alle nuove generazioni un mondo più giusto e fraterno.

Ad Alberobello "Birra fra i Trulli"

Otto giornate ricche di animazione, musica live, gastronomie locali, giochi per bambini, dj set, musica popolare, ma soprattutto tanta, ma tanta birra. Oltre trenta birre provenienti da tutto il mondo: bionde, rosse, ambrate e non mancheranno le artigianali pugliesi.

"Summer lights", la magia di Klimt sui trulli di Alberobello

Tutti i giorni fino alla fine dell'estate le luci del «Summer lights» 2018 di Alberobello. Al calar della sera, lo spettacolo accenderà le particolarissime abitazioni a cono di tutta la zona Monti. Le installazioni illumineranno anche il Trullo Sovrano e il Belvedere dove saranno proiettati i quadri di Gustav Klimt per celebrare i 100 anni della scomparsa dell’artista austriaco.