Ponte di Ognissanti 2019: gli eventi dal 1 al 3 novembre 2019

Il mese di Novembre si apre con il lungo Ponte di Tutti i Santi tra feste, degustazioni, appuntamenti al cinema, concerti e visite guidate per Bari e provincia. Non mancheranno gli spettacoli a teatro dedicati ai grandi e ai piccini. Ecco per voi tutti gli eventi in programma a partire dalla notte delle Streghe fino ad arrivare alla domenica del 3 novembre. Scopri tutto il programma.

Halloween 2019: gli eventi a Bari e provincia

Appuntamento con Halloween 2019: feste, laboratori, manifestazioni e rievocazioni storiche per la festa più paurosa dell'anno dalle origini antiche e lontane. Vi suggeriamo qualche evento da trascorrere con i bimbi ma soprattutto tra amici e parenti per la Notte delle Streghe.

A Teatro Palazzo lo spettacolo dell'attore Alessio Boni e il cantautore Omar Pedrini

Due amici di vecchia data, due grandi artisti che per un beffardo gioco del destino hanno visto i propri sogni invertirsi. Alessio Boni, attore, è nato nel 1966, Omar Pedrini, musicista ed ex leader dei Timoria, nel 1967. Il primo, da piccolo, avrebbe voluto diventare una rockstar, l’altro fare l’attore. Uno bresciano, l’altro bergamasco: divisi solo dal lago d’Iseo. Lo spettacolo “66/67” nasce da uno scambio di sogni, e dopo l’anteprima al Napoli Teatro Festival, arriva al Teatro Palazzo di Bari venerdì 1 novembre alle 21 per aprire la stagione 2019-20, diretta da Titta de Tommasi.

Pranzo di Ognissanti

La sala ricevimenti Villa Fano del Poggio, invita tutti a trascorrere una piacevole giornata nel salotto buono della Puglia, immersi nel meraviglioso panorama delle bellezze della murgia barese, con un menu’ ricco di tradizione, farcito da un pizzico di cucina internazionale di 1° livello

A Bitonto bitalk - storie e note degli anni '70

Carlo Massarini, giornalista, conduttore, ideatore di programmi televisivi di culto come l'indimenticabile Mister Fantasy, rivive per #BITALK un' epoca in cui musicalmente tutto era possibile, gli indimenticabili anni '70. Un'avventura tra fatti, aneddoti, curiosità e sopratutto musica, tanta musica in compagnia della voce raffinata ed intensa di Diodato, in scena con Massarini per "suonare" la storia degli anni della rivoluzione e non solo.

'Puglia wine festival' ad Alberobello la 'Festa del Vino e dei Sapori d’Autunno'

Un viaggio alla scoperta delle migliori cantine di Puglia, attraverso la degustazione di vini tra cui il Primitivo, il Negroamaro e, visto il periodo, anche il primo Novello, grazie alla presenza di cantine provenienti da tutta la Puglia; il tutto sarà condito con spettacoli itineranti , gruppi folkloristici della tradizione pugliese, artigiani di un tempo, laboratori e intrattenimenti per bambini, approfondimenti e convegni, visite guidate tra i luoghi piu’ importanti della città, musiche e spettacoli della tradizione pugliese.

Week end al Cinema, BariToday consiglia ''Il Giorno più bello del mondo'

Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente!!! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro. IN CHE SALE E' IN PROGRAMMAZIONE? [CLICCA QUI]

CONSULTA LA SCHEDA FILM

“Il Giorno più bello del mondo” è la nuova avventura cinematografica di Alessandro Siani, nuovamente nei panni di regista, sceneggiatore e protagonista che, dopo il successo di Mister Felicità e del tour nei teatri dell'ultimo anno, si cimenta con una “magic comedy” piena di effetti speciali, emozioni e risate. Affiancato dalla bellissima Stefania Spampinato, già nota al grande pubblico come la smaliziata Dottoressa Carina De Luca di Grey’s Anatomy, Giovanni Esposito (“Si accettano miracoli”) e dai piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, Siani porta al cinema tutta la famiglia per ricordarci di non smettere mai di cercare “Il giorno più bello del mondo”.

Prodotto da Bartleby Film, Buonaluna e Vision Distribution, sarà distribuito dalla stessa Vision distribution dal 31 ottobre nelle sale di tutta Italia.

The Comet Is Coming in concerto a Bari per la rassegna Time Zones

Dopo il successo dei due show sold-out a Milano e Roma la scorsa primavera, il futuristico trio condotto da Shabaka Hutchings, Dan Leavers e Max Hallett ritorna in Italia per 5 imperdibili date in tutta la penisola: partiranno il 24 ottobre con Pisa Jazz, il 25 saranno al Jazz & Wine of Peace a Cormons (Gorizia), il 26 saranno tra gli ospiti del Robot Festival 2019 a Bologna, il 27 a Trento per Jazz'About e a concludere la stagione, il 3 novembre saranno tra gli headliner della storica rassegna Time Zones a Bari.

Visita guidata con itinerario di “Bari e il Sottosuolo

Nel percorso sarà possibile vedere la Bari romana, bizantina e normanna ed ancora angoli medievali e storici della Città vecchia.

I Lacuna Coil in concerto al Demodè Club di Modugno

I LACUNA COIL si riprendono la scena con un nuovo disco e un tour europeo insieme ad altre due band di riferimento per il metal internazionale. La serata sarà adatta ai palati metal più esigenti. Accanto ai Lacuna Coil saliranno sul palco del Demodè gli elvetici Eluveitie (il nome della band significa proprio elvetico in gallico), formazione folk metal fondata nel 2002 dal cantante Chrigel Glanzmann e i moldavi Infected Rain caratterizzati dalla voce graffiante dell’affascinante front-woman Elena “Lena Scissorhands” Catarag.

Masseria Tresca - Resta e il suo ipogeo

Appuntamento con “Bari e gli insediamenti rupestri”. per una visita nella Masseria Tresca -Resta Masseria fortificata risalente alla fine del 1600 che comprende un più antico frantoio databile fra il XIII e il XIV secolo. Si vedranno gli interni della struttura oggi sede dell’impresa Resta e lo splendido ipogeo con preesistenze di epoca bizantina.

Week-end d'autunnno con l'uomo di Altamura: passeggiate narrative, escursioni, degustazioni e incontri interattivi

Una passeggiata narrativa alla scoperta di una delle pagine di storia più significative di Altamura : la rivoluzione del 1799, un affascinante tour nel centro antico, ripercorrendo luoghi e itinerari teatro di eventi che hanno valso alla città l’appellativo di Leonessa di Puglia.

Al Planetario lo spettacolo di astronomia 'La Storia dell’Universo'

Si rivivrà l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Si osserverà la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del Cosmo.