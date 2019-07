Week-end del 20 e 21 luglio 2019: gli eventi a Bari e provincia

In questo fine settimana diversi gli appuntamenti dedicati al' 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna: tante le escursioni sotto le stelle per ammirare l'Universo e i suoi pianeti. Per gli amanti del gusto e della località non perdete le degustazioni di prodotti tipici nel Festival europeo del cibo di strada, i calzoni, le confetture, le focacce e i panzerotti nella Sagra della Cipolla Rossa ad Acquaviva e le birre artigianali a Grumo Appula. Non mancheranno i concerti e le visite guidate alla scoperta di Bari e dei dintorni.

Altamura sotto le stelle

Altamura lancia il suo programma di spettacoli e riscoperta del territorio attraverso un cartellone di eventi che occuperà le serate di luglio, agosto e settembre. A inaugurare il festival della Luna sarà dunque “Walkin' on the moon”, l'escursione con osservazione astronomica che venerdì 19 luglio si focalizzerà sul celebre Pulo di Altamura.

A Polignano a Mare arriva GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada

Nella magnifica Polignano per il Festival Europeo del Cibo di Strada, con le sue golose isole gastronomiche permetterà ai visitatori di gustare i migliori cibi di strada italiani e internazionali, cucinati, raccontati e preparati dal vivo.

''Summer lights'' ad Alberobello

Ogni sera le meravigliose abitazioni a forma di cono della capitale dell’Unesco si accenderanno in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica Alberobello.

Gli Avion Travel in concerto ad Altamura

Domenica 21 luglio, dalle ore 21,00 in Piazza dei Martiri 1799 ad Acquaviva delle Fonti per la Seconda Edizione del Festival CUORE DI BANDA "Viaggio dal '700 all'Immaginario, Musica e Cospirazione" si esibiranno gli Avion Travel con il loro nuovo "Privé Tour" a seguito dell'uscita del loro ultimo album Privè.

Anteprima della Sagra della cipolla Rossa di Acquaviva

La festa si svolgerà in piazza dei Martiri e inizierà il 21 luglio con il concerto degli Avion Travel. Stand espostivi, degustazioni di calzone, confetture, focacce e panzerotti preparati con la rossa più famosa.

Radio PoPizz festeggia il quarto compleanno tra canti, balli e divertimento

All'Anfitetro della Pace di Bari si festeggerà tra canti, balli, tanto divertimento e alcune novità, il quarto compleanno di Radio PoPizz, emittente radiofonica e televisiva, nata nel 2015 da un’idea di Renzo Belviso, editore radiofonico locale, con più emittenti al suo attivo e con oltre quarant’anni di esperienza.

II Edizione della 'Birra nel Pineto'

Dal 17 al 21 luglio la Città di Grumo Appula apre le porte all'attesissima "Birra nel Pineto" la kermesse dedicata alla bevanda più bevuta al mondo!! 5 sere all'insegna del divertimento, dell'ottimo cibo e della buona musica.

Le escursioni del Planetario sotto il cielo della Murgia

Appuntamento il 20 luglio nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per osservare direttamente sotto il cielo più stellato di Puglia la Luna, Giove e Saturno ed altri tesori del cosmo con i telescopi. E poi adulti e bambini il 21 luglio potranno inoltre incontrare tutti gli animali che vivono a Torre Sansanello: pavoni, caprette, conigli, rapaci e galline. Seguirà l’osservazione astronomica della Luna, dei pianeti e degli spettacolari oggetti del cielo profondo.

A Stare in Piazza

Degustazioni, visite guidate by night, concerti, marketplace, mostre, performance, laboratori e presentazioni. Le domeniche di luglio nel centro storico di Putignano, pronto ad ospitare la convivialità nella sua antica piazza che prende il nome dalla meravigliosa chiesa barocca che la sovrasta in maniera imponente. Piazza S. Maria a Putignano si prepara nuovamente ad accogliere una serie di offerte sicuramente capaci di stimolare la curiosità di turisti e visitatori verso la scoperta della città antica. Dalle 20 a mezzanotte le bianche chianche faranno da scenario ad una vera e propria vetrina pronta a presentare una serie variegata di contenuti artistici e culturali per favorire, come si suol dire, una situazione, “A Stare”.

“Bari Araba”

Alla scoperta delle storie legate alla presenza araba nella nostra città. Percorreremo l’Emirato Arabo di Bari, la battaglia con i Veneziani, i simboli e l’arte legati al mondo saraceno''.