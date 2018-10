Week-end del 20 e 21 ottobre 2018: gli eventi a Bari e provincia

Per questo fine settimana spettacoli, incontri a teatro, sagre dedicate ai prodotti della stagione autunnale e della tradizione culinaria pugliese ed eventi per grandi e piccini. Non mancheranno concerti, mostre e visite guidate per Bari.

"Tancredi", l'opera lirica musicata da Gioachino Rossini, in scena al Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari, l'opera di Rossini "Tancredi" con direttore: José Miguel Pérez-Sierra, regia, scene, costumi: Pier Luigi Pizzi, maestro del coro: Fabrizio Cassi e Orchestra e Coro della Fondazione Petruzzelli

1^ Sagra delle brasciole in Piazza Cattedrale a Bari

A Bari in P.zza Cattedrale la “1^ Sagra delle brasciole” con avvio visita guidata h. 18,30 dallo specifico itinerario “del ragù e delle brasciole” per vicoli e corti della Città vecchia; h. 20,30 spettacolo in Piazza Cattedrale con gruppi musicali e folkloristici; h. 21,00 braciole per tutti (degustazione con piatto di brasciole con sugo e panino, accompagnati da un buon bicchiere di vino); h. 21,30 ospite d’onore.

18^ edizione della Sagra "U Minghiaridd della Solidarietà"

Musica live con gli amici della ControrchestraBigband che allieterà la serata con propri brani inediti, grandi classici americani, canzoni italiane d'autore, pop internazionale, rock melodico, brani anni '60 & '70, musica di colonne sonore dei film più famosi, dance anni '70 e ultimi successi pop ... insomma musica per tutti i gusti tra un piatto di cavatelli e un bicchiere di vino.

Cena Degustazione Zucca e Castagne a Triggianello

Una serata dai sapori tipicamente autunnali che sposa perfettamente la filosofia della nostra cucina, basata sull’uso di materie prime del territorio e sul rispetto della stagionalità. Ad accompagnare la cena un'accurata selezione di vini.

Al Petruzzelli con Napoleone e l’arte della guerra per il ciclo "Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo"

Sei incontri per raccontare i grandi eventi e il modo di vivere di un’epoca attraverso le pagine di romanzi che per generazioni hanno determinato i modi di pensare e di sentire fino ai nostri giorni, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Apre il ciclo domenica 21 ottobre Alessandro Barbero con Guerra e pace di Lev Tolstoj, un romanzo che è una straordinaria testimonianza, realistica e visionaria al tempo stesso, sugli uomini, le armi, le tecniche, le regole dell’arte della guerra.

Torna ad Acquaviva la tradizionale Sagra del calzone, giunta alla 47^ edizione

Nata nel 1971 dalla volontà del Cav. Giuseppe Cirielli, uomo innamorato della sua terra e delle sue tradizioni, la sagra oggi attira fan del ghiotto piatto a base di cipolla da tutto il barese, e non solo. Come ogni anno, è prevista tanta musica e divertimento inoltre l’allestimento di stand enogastronomici e palco in Piazza Vittorio Emanuele, mercatino dell’artigianato in Piazza dei Martiri e attrazioni in Piazza Garibaldi e tanta musica e divertimento.

Al Planetario di Bari lo spettacolo "Destinazione Luna"

Il Planetario di Bari aderisce all’evento International Observe the Moon Night dedicato alla scoperta ed all’osservazione della Luna con lo spettacolo dal titolo: “DESTINAZIONE LUNA”. Alla scoperta dei segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

“I Pirati dello Spazio e la Mappa Stellare” al Planetario

IMPARARE DIVERTENDOSI è il motto di questo nuovo spettacolo del Planetario di Bari: la nave spaziale Sirio1 è alla ricerca di un potentissimo motore spazio-temporale alieno, ma anche temibili pirati spaziali seguono la stessa rotta. Il cibernetico Capitano Thunder (interpretato da Gianluigi Belsito) interagisce col pubblico-equipaggio per risolvere insieme enigmi astronomici e svelare i segreti della Via Lattea in un’avventura indimenticabile.

Al Demodè il party della rassegna “Acustica” con il dj olandese Joey Daniel

Al Demodè Club di Modugno il primo party della rassegna “Acustica” un format dedicato alla musica elettronica che porterà a Bari importanti esponenti della scena clubbing internazionale. Per questo primo appuntamento si esibirà il dj olandese Joey Daniel.

Al Parco Miragica di Molfetta invasione di streghe e personaggi dei film horror

Ad accogliere gli ospiti sarà la Banda delle streghe e degli stregoni. Strani personaggi intratterranno i più piccoli con racconti che narrano di simpatiche streghette e stravanganti figuri. Per i bimbi più coraggiosi c’è anche il tunnel Horror dei bambini, un fantastico percorso al buio, attraversando il quale i più piccoli avranno modo di incrociare simpatiche strgehette, personaggi stravaganti, scheletri e animaletti pelosi. Ma anche i più grandi potranno fare un salto in mondi paralleli nei Tunnel del Terrore e in Virus, la horror house all’interno della quale qualcuno sostiene si sia nascosto Freddy Krueger, pronto a spuntare all’improvviso.