Week-end del 21 e 22 aprile 2018: gli eventi a Bari e provincia

Per questo fine settimana una forte presenza del cinema italiano al Bif&st che avrà inizio al Teatro Petruzzelli con le Anteprime serali e il Panorama internazionale, spettacoli a Teatro di calibro mondiale come Romeo e Giulietta e poi ciclopasseggiate, mostre, concerti e visite guidate.

“Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” al Teatro Team

Il musical prodotto da David e Clemente Zard, ha ripreso le rappresentazioni in tutta Italia. Dopo due anni di assenza, a grande richiesta di pubblico, e dopo il grande debutto a Milano arriva finalmente a Bari: sarà in scena per cinque spettacoli al Teatro Team.

Torna a Bari il Bif&st

A Bari uno dei più importanti eventi cinematografici italiani grazie alla sua ampia offerta di alto valore culturale. 12 film provenienti da tutto il mondo. Una giuria di 30 spettatori – presieduta da Gianluca Carofiglio – attribuirà i tre Bif&st International Award, per il Miglior Regista, per il Miglior Attore e per la Migliore Attrice.

III Edizione di Bari Pedala, la festa delle due ruote senza motore

Anche quest’anno sono diverse le attività previste: i percorsi teorico-pratici sulla sicurezza, la pump track sulla quale esercitarsi, la ciclofficina, l’esibizione di bike trial, la ciclopasseggiata in programma domenica e la manifestazione ciclistica di sabato dedicata ai giovani tesserati FCI. Durante i due giorni il Villaggio sarà sempre animato con musica e giochi fino al termine della manifestazione.

A Gravina la 724^ Edizione della Fiera di San Giorgio

Giunta alla 724° Edizione è sicuramente una delle manifestazioni fieristiche più antiche d'Italia. Tutto pronto per il meraviglioso corteo storico organizzato dall'associazione “Conte Giovanni di Montfort”. Le vie di Gravina torneranno a respirare le sue antichi e nobili radici. Uno spettacolo esserci, un divertimento partecipare.

Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in concerto all'Anchecinema Royal con "Tandem"

Un concerto di solidarietà in favore di AMOPUGLIA onlus dal titolo “Tandem”, del duo Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte). Il ricavato del concerto, infatti, sarà devoluto in beneficenza in favore dell’Associazione Amopuglia Onlus, che da 9 anni offre assistenza domiciliare a pazienti oncologici.

Il cantautore Joe Barbieri in concerto al Teatro Palazzo con "Origami Live"

Scoperto da Pino Daniele e tra gli artisti più amati da Stefano Bollani. Non male come biglietto da visita per uno dei migliori cantautori italiani in circolazione, JOE BARBIERI che porterà le canzoni del suo ultimo disco intitolato "Origami" al Teatro Palazzo di Bari.

Al Demodè di Modugno il “Cosmotronic Tour” di Marco Jacopo Bianchi

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, cantautore italiano tra i più apprezzati del nuovo panorama musicale, mixa bene la sua anima elettronica con il suo stile pop e sta registrando sold out in quasi tutte le tappe del tour, compresa questa barese.

"Artemisia e i pittori del Conte", la collezione di Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona a Conversano

La mostra è occasione straordinaria per scoprire i fasti della corte di Giangirolamo e di sua moglie Isabella Filomarino e momento di spessore per via di collaborazioni d’eccellenza con grandi Musei internazionali come il Muza di Malta e il Prado di Madrid.

Al Castello Carlo V di Monopoli in mostra le opere del pittore Joan Mirò

Nel Castello Carlo V di Monopoli la mostra delle opere di Joan Mirò, grande e famoso rappresentante del surrealismo in Spagna. L'evento promosso dal Comune di Monopoli è organizzato dalla Società Sistema Museo.

Apertura ufficiale della Sagra di San Nicola 2018

Secondo un'antica tradizione che affonda le radici nelle cronache della Traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari, Domenica 22 aprile si apre ufficialmente la Sagra di Maggio 2018 con la processione per le strade della Città Vecchia dei resti lignei della Cassetta della Traslazione.

A Bari visita guidata con itinerario del vino

Visita guidata con itinerario del vino, sara' possibile vedere la memoria di gloriose cantine della citta' vecchia, che hanno fatto la storia della citta'.

“U apparolamende”, lo spettacolo con Gianni Colajemma in scena al Teatro Barium“

Al teatro Barium di Bari saranno proposte le repliche della commedia che mette in mostra il cerimoniale della promessa di matrimonio, tipico della tradizione meridionale “U apparolamende” di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato da Gianni Colajemma.

A Bari la 4^ Edizione di “Uno stop alla violenza - Benedizione delle 2 ruote e dei suoi bikers”

E' un’importante manifestazione mototuristica che coinvolgerà motociclisti provenienti da tutta la regione e non solo che si uniranno al grido solidale “No alla violenza” in tutte le sue forme. Quest’anno, in particolare, la consueta benedizione delle due ruote e dei biker è dedicata alla donna, spesso vittima di violenze e ingiustizie.