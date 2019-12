Week-end del 21 e 22 dicembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Attendiamo il Natale con un fine settimana strepitoso e ricco di appuntamenti: tantissimi gli eventi dedicati alle festività natalizie tra mercatini, visite guidate e concerti a tema. A spasso tra le vie dei negozi di Bari e i vari mercatini a caccia degli ultimi regali con la possibilità di degustare i prodotti tipici. Per gli amanti del teatro non mancheranno spettacoli di cabaret e opere teatrali.

Pio e Amedeo in scena al TeatroTeam con 'La classe non è acqua'

Lo spettcaolo è costruito con nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali.

Gloria in Cielo e Pace in Terra” è il concerto meditazione sul Mistero del Natale nella Basilica di San Nicola

''Gloria in Cielo e Pace in Terra'' è il concerto meditazione sul Mistero del Natale, che la Fondazione Frammenti di Luce, terrà sabato 21 dicembre, alle ore 19.30, nella Basilica di San Nicola. Il concerto meditazione sarà in memoria di Maria Luana Tagarelli, una giovane di Noicattaro, cantante del coro Frammenti di Luce, dalla voce straordinaria, morta prematuramente, la cui storia è raccontata in un libro appena pubblicato dalla Rubbetino, dal titolo:”l’Eternità è ora.

Coez in concerto al Palaflorio di Bari per il suo 'E' sempre bello in Tour'

Una nuova avventura live che arriva dopo un tour completamente esaurito nel 2018 con oltre 180 mila presenze, con cui Coez è entrato a pieno titolo nella top chart degli artisti con maggior successo live in Italia. È SEMPRE BELLO IN TOUR segue il successo del nuovo disco È SEMPRE BELLO.

Un magico Natale a Turi

Mercatini di Natale, area food, il vero Babbo Natale con la sua slitta, artisti di strada, neve artificiale, street band, mascotte, e tanto altro...

IV edizione del Presepe Vivente all'epoca di San Francesco a Terlizzi

Rievocazione storica del primo presepe vivente messo in atto da San Francesco nel 1223.

Clementino fa tappa al Demodè con Caparezza e Boomdabash

Sabato 21 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba) il rapper Clementino, accompagnato dalla The smoke band, si esibirà con una tappa del suo “Tarantelle tour”, con il quale sta portando in giro per i migliori club italiani, le canzoni del suo omonimo lavoro discografico pubblicato a maggio scorso, dalla Universal.

Le visite guidate ai presepi di Bari Vecchia con il circolo Acli-Dalfino

Visita ai tanti presepi situati in vicoli e corti a termine nel sottano de coma iannine degustazione con dolci natalizi baresi e si vedra’ "u presepie de le poveridde “, e infine scambio di auguri con il canto “tu scendi dalle stelle” in dialetto barese.

Pappagalli, canarini e ogni sorta di volatile nel 53° Campionato Italiano di Ornitologia del Levante 2019

Il 21 e 22 dicembre, il weekend ornitologico vedrà l'apertura al pubblico. Oltre all'esposizione, nel padiglione 20 è prevista una grande mostra scambio che ospiterà, oltre a migliaia di pennuti anche numerosissimi stand a tema.

Lùmina', a Gravina spettacolo di luci e narrazione per il più grande presepe luminoso di Puglia nell’habitat rupestre

La tradizione secolare diverrà uno straordinario spettacolo attraverso uno show di luci, accompagnato dalle voci narranti a sincronizzare ogni singola scena, il pubblico rivivrà le tappe sacre dall’annunciazione fino all’arrivo dei magi.

'La Bohéme' di Giacomo Puccini in scena al Teatro Petruzzelli

La Bohème del grande Hugo De Ana in scena al Petruzzelli dove a dirigere l'Orchestra e il Coro, in questo straordinario viaggio pucciniano, è il direttore stabile Giampaolo Bisanti.