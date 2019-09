Week-end del 21 e 22 settembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

In questo fine settimana tante visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale grazie alle aperture straordinarie dei Musei di Bari e provincia. Concerti gratuiti e all'aperto, sagre, degustazioni, spettacoli di arte e festa del vino nelle cantine della provincia. Non mancheranno le numerose visite guidate tra le bellezza storiche e artistiche della nostra Bari.

Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 21 e domenica 22 settembre si celebrano in tutta Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio che nell’edizione 2019 sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”. Il Polo Museale della Puglia aderisce a questa importante iniziativa coinvolgendo nella manifestazione l’intera rete museale e proponendo un ricco calendario di attività destinate a tutti i tipi di pubblico.

“Cantine Aperte in Vendemmia”

“Cantine Aperte in Vendemmia”, la festa del vino delle cantine del Movimento Turismo del Vino. Un'occasione da non perdere per dare piacevolmente il benvenuto all'autunno visitando le aziende partecipanti, incontrando i produttori, degustando i vini di produzione. L'appuntamento è per domenica 22 settembre, unica data in Puglia.

Alla Nuova Fiera del Levante gli Oesais con Solfrizzi e Stornaiolo

Parliamo di Emilio Sofrizzi e Antonio Stornaiolo che stanno preparando un regalo ai baresi, alla Nuova Fiera del Levante, alla Puglia intera, per onorare quel legame identitario che non hanno mai tradito nella loro carriera artistica. Porteranno sul palco gli Oesais indossando eskimo, parrucche bionde e occhiali da sole. Gli stessi di qualche anno fa.

Dire Straits Legacy alla Village Night dell'Outlet Puglia di Molfetta

Quella che si può definire la notte più bella del Puglia Outlet Village unisce con classe, degustazioni d’eccellenza, musica e territorio, promettendo un’esperienza unica di shopping associato a percorsi enogastronomici, assaggi di ottimi vini e di alcune delle migliori birre artigianali. Il tutto impreziosito dall’attesissimo concerto del gruppo guidato dallo storico tastierista dei Dire Straits, Alan Clark, in programma gratuitamente dalle ore 21.

Bari bizantina

Volete scoprire la vita, le tradizioni e la cultura di Bari in epoca bizantina? Allora questa è certamente l’attività che fa per voi. Il concetto di viaggio è posto al centro di questo percorso, in contrapposizione al classico concetto di «visita», e diviene un percorso complesso che offre differenti angolazioni del patrimonio culturale.

Itinerario del “Mistero e della Bellezza”

Nel corso della passeggiata saranno raccontate storie e leggende legate ai luoghi e personaggi. A termine c/o antico Settane de comà Jannine a Bari vecchia (strada S. Marco dei Veneziani) piccola degustazione accompagnata da un buon bicchiere de fresco vino locale.

Ruota panoramica, musica e spettacoli: tanti eventi e attrazioni per la Fiera del Levante 2019

Ad arricchire le numerose attività e iniziative della Fiera del Levate 2019 c'è il calendario completo degli eventi di spettacolo.

Cristiano Malgioglio a Bitritto

La festa verrà inaugurata alle ore 19 di venerdì 20 settembre in Piazza Leone con un convegno: dalla parte del paziente oncologico. Tra percorsi diagnostici e percorsi di vita. Ogni serata sarà accompagnata da spettacoli carabarettistici e, in chiusura, domenica 22 settembre, l'artista Cristiano Malgioglio si esibirà in pubblico. Evento gratuito.

55^ Sagra dell’Uva di Rutigliano

Il 21 e 22 settembre a Rutigliano sarà l’uva la vera protagonista di tante iniziative con lo scopo di far scoprire e rivivere i profumi enogastronomici della nostra terra. Non mancheranno come sempre ospiti musicali.

Max Gazzè e Bandabardò alla 55^ Sagra dell'Uva di Rutigliano

Il grande artista italiano e la Bandabardò saranno ospiti della Sagra dell'Uva. Due concerti imperdibili per serate di musica degustazioni e balli.