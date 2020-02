Week-end del 22 e 23 febbraio 2020: gli eventi a Bari e provincia

Spiritualità e folklore popolare si intrecciano armoniosamente per dare vita ad un fine settimana unico e spettacolare: Papa Bergoglio saluterà il popolo barese e celebrerà la messa e l'angelus in Piazza Libertà. Per chi non avrà l'opportunità di partecipare all'evento con il Pontefice Bari e la sua provincia offrono numerose opportunità per grandi e piccini a teatro, visite guidate e sfilate dei carri allegorici nelle cittadine della provincia.

Papa Francesco a Bari: bus, treni, parcheggi e accessi

Un grande evento per Bari e per tutta la Puglia: Papa Francesco a Bari il 23 Febbraio 2020. Tutte le informazioni utili su come arrivare: orari, bus, parcheggi e sicurezza.

Ponte di Carnevale 2020: tutti gli eventi a Bari e provincia dal 21 al 25 febbraio 2020

Coriandoli colorati, mascherine e musica animano le numerose manifestazioni a tema: è il Carnevale 2020. Vi aspettano numerose manifestazioni a Bari e nella Provincia: ecco cosa fare

Diodato a Bari

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo Con il brando “Fai rumore”, Sabato 22 Febbraio Diodato sarà ospite del centro commerciale (dalle ore 11.00) e incontrerà i fan per firmare le copie del suo nuovo album “Che vita meravigliosa”.

Al teatro 'Traetta’ di Bitonto un concerto dedicato alla saga cult firmata da George Lucas 'Star Wars'

Il Traetta Opera Festival 2020 si apre alla commistione cinematografica e lo fa in grande stile ovvero con un concerto dedicato alla saga cult firmata da George Lucas “Star Wars” e ad altri temi musicali fra i più celebri della filmografia mondiale.

Al Kismet 'Misericordia', una favola moderna sulla fragilità delle donne

Sabato 22 febbraio alle ore 21 e domenica 23 febbraio alle ore 18 va in scena Misericordia, una produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Biondo di Palermo, Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale. L’autrice porta sul palco del Kismet l’umanità con tutti i suoi drammi, una ‘favola contemporanea’ che mette in luce la fragilità delle donne, caratterizzate nell’universo di Emma Dante da una disperata e sconfinata solitudine.

Lunetta Savino al Teatro Radar in ‘Non farmi perdere tempo’

Comicità e tragedia si incrociano sul palco del teatro Radar di Monopoli, dove Lunetta Savino porta in scena ‘l’epifania’ di Tina, la protagonista di Non farmi perdere tempo. Una “tragedia comica per donna destinata alle lacrime”, in programma sabato 22 febbraio alle ore 21 e domenica 23 febbraio alle ore 18.Una produzione Arteteca - Laprimamericana – Mater, per due serate all’insegna del grande teatro all’interno del gioiello architettonico riaperto nel 2018 dopo decenni di abbandono, che per il secondo anno consecutivo vede la stagione di prosa curata da Teatri di Bari.

Gli spettacoli del Planetario di Bari

Sabato 22 Febbraio in programma l’evento “Dal Micro al Macro”, dove dalle stelle e dagli oggetti più grandi dell’universo si farà un balzo dimensionale sino alle cellule, dagli immensi spazi del cosmo agli straordinari paesaggi microscopici.Domenica 23 Febbraio ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “Perseo e la magia delle stelle cadenti”: Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro.

The André in concerto all'Officina degli Esordi

The André, artista che con grande abilità trasfigura celebri brani trap e indie italiani, interpretandoli alla maniera di Fabrizio De André, sarà in concerto all’Officina degli Esordi di Bari il prossimo sabato 22 febbraio (ore 21). Con oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The André diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap e indie.

Bari archeo trekking'

Alla scoperta di grandi complessi ipogei e del campo di prigionia della seconda guerra mondiale. La Terra di Bari è ricca di ambienti ricavati nella roccia; buona parte di questi insediamenti ipogeici si trovano all'interno delle lame o lungo l’antico tracciato viario, il loro scavo risale a partire dal Medioevo fino ad epoche più recenti.

"Un fattaccio all'improvviso" della Compagnia Anonima Gr in scena al Teatro Angioino

Dopo un brillante debutto, sulle tavole del teatro Angioino, la nuova commedia della Compagnia Anonima GR.

Può capitare che in una famiglia qualunque, inaspettatamente, possa accadere un “un fattaccio all’improvviso” che mette a subbuglio la vita, i sentimenti e i legami tra parenti e amici. Improvvisamente ci si trova a vivere in un thriller, come in uno di quei tanti film in cui sembra che la normalità sia una cosa lontana dalla vita di tutti i giorni e la violenza, le pistolettate, gli omicidi, siano il pane quotidiano.

''AlbeLOVEbello'', installazioni artistiche, luminose, addobbi e decori dedicati all’amore

Una cascata di cuori illumina i trulli del Rione Monti, il Belvedere, la Chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano. Ci saranno inoltre video mapping, photo booth, oltre mille cuori per le strade di Alberobello.