Week-end del 22 e 23 giugno 2019: gli eventi a Bari e provincia

L' Estate si inaugura con il botto: tanti eventi dedicati ai prodotti della tradizione culinaria. La festa dedicata a San Giovanni porta con sé tantissimi eventi nei borghi della provincia dove poter fare degustazioni, divertirsi e ascoltare della buona musica sotto le stelle. Non mancheranno le numerose visite guidate alla scoperta di Bari e della sua meravigliosa costa e gli spettacoli a teatro per grandi e piccini.

Sagra del Fiorone a Giovinazzo

Appuntamento a Giovinazzo per promuovere una coltura tipica locale e per gustare una vera e propria prelibatezza in tutte le sue varianti, dal dolce al salato. Vi invitiamo a conoscere e ad apprezzare il fiorone quale prodotto tipico delle nostre terre e a partecipare in massa alla nostra sagra popolare per trascorrere in modo diverso un sabato sera d'inizio estate, tra cibo, musica e divertimento.

Sagra di San Giovanni a Bari vecchia

Pronti per San Giovanni, una serata all'insegna della tradizione popolare, tra canti, balli e degustazioni del mitico piatto di San Giovanni, ''MENEUICCHIE che la RECOTTE MARZOTECHE, nu BICCHIRE de MIRRE NGNORE, e le CHELUMME de SAN GEUANNE'', Appuntamento a Bari vecchia sabato 22 giugno alla18,30 con la visita guidata a San Giovanni Crisostomo, ed alla piazza San Giovanni, dove si realizzò la prima veglia di San Giovanni.

Festa della Musica 2019 al Castello Svevo di Bari

Saranno eseguite musiche di Anna Bon, Teresa Carreño, Clara Wieck, Wanda Landowska e Cecilie Chaminade, un repertorio tutto al femminile messo in relazione al ruolo spesso secondario, appunto periferico, che la donna ha occupato nella musica e in generale nell'arte. Clara Schumann, ad esempio, fu una delle pianiste più importanti e virtuose dell’epoca romantica nonostante all’epoca si consentisse solo raramente ad una donna di esibirsi in un concerto pubblico.

VII edizione di “S.ol.co. in Festa” presso la Masseria Papaperta

Attività di intrattenimento e condivisione rivolte ad adulti e, soprattutto, bambini. Laboratorio guidato per la costruzione di aquiloni, degustazione di piatti tipici della nostra tradizione culinaria e street food gourmet. Nel pomeriggio saranno organizzate attività di animazione e giochi per bambini: passeggiate a cavallo o in calesse, animali della fattoria, spettacolo di falconeria, numeri da circo e giocoleria, giochi e dimostrazioni con il gruppo SCOUT Putignano 1 e un bellissimo prato verde per il relax o il gioco libero. Grandi e piccoli potranno ballare e cantare grazie alla musica del gruppo dei Colfischiosenza e la loro energia e vitalità ad alto coinvolgimento. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere un progetto idrico per il villaggio di Chibumagwa in Tanzania.

Tosca in scena al Teatro Petruzzelli

Sul podio dell’Orchestra del Teatro si alterneranno Antonio Pirolli (22, 23, 27, 28 ,29, 30 giugno, primo e 2 luglio) e Alvise Casellati (25, 26 giugno), a preparare il Coro del Petruzzelli Fabrizio Cassi, il Coro di voci bianche “Vox Juvenes” Emanuela Aymone.

Note d'estate - Giardini in Festa

Concerti live, intrattenimento, gastronomia e birra. Stessi ingredienti per una nuova iniziativa curata dall’associazione “Amici dei Giardini”, che sceglie ancora una volta come location il suggestivo scenario della villa comunale “Aldo Moro”, l’antico polmone verde della città, quello che un tempo era considerato e vissuto come il luogo d’incontro prediletto dai giovani castellanesi.

'Domani è festival', il borgo antico di Adelfia si riempie di arte e cultura

Giunta alla sua terza edizione, rimane fedele alla sua linea artistica e anche quest'anno propone l'esibizione e la mostra di esponenti per ogni arte nelle quattro postazioni del centro storico del rione Canneto. Scultura, pittura, stampa e incisione prenderanno vita in estemporanea nei vicoli mentre letteratura, fotografia e musica daranno bella mostra di sé al pubblico itinerante. Non mancheranno gli ospiti speciali della postazione centrale per la musica e la letteratura.

Festa delle Luci all' AcquaPark

Ogni Anno, Il Primo Sabato d' ESTATE! Lanterne luminose, con le loro fiammelle, saranno lanciate nel Cielo!

Giochi di luci e Fuochi! Un Evento in cui Arte - Magia - Emozioni e Divertimento si Uniscono! Voi potete essere i Protagonisti di questo Spettacolo - Non Mancate.

La notte di San Giovanni a Bitetto

La Notte di San Giovanni è una manifestazione della tradizione bitettese legata ai temi della magia e ai riti inerenti al solstizio d'estate. Il centro storico si anima grazie ad artisti di strada, gruppi musicali, cartomanti e astrologi ed espositori.

Piatto tipico della manifestazione sono gli spaghetti alla San Giuannidd accompagnati dal buon vino locale e non possono mai mancare i fioroni (perché "a San Giuan u clumm n'gann") e le noci per la preparazione del classico nocino.

La Notte di San Giovanni”, a Rutigliano balli, musica, karaoke e buon cibo

L’associazione Auser è lieta di presentare “La Notte di San Giovanni”, una imperdibile occasione di condivisione dedicato alla comunità rutiglianese. “La Notte di San Giovanni” apre l’estate rutiglianese 2019 animando Piazza Colamussi con cibarie e musica dal vivo legando il tutto con l’abbraccio della comunità e degli amici di sempre.