Week-end del 22 e 23 settembre 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

L’estate lascia spazio all’autunno e, con esso arrivano anche gli appuntamenti con le classiche sagre di paese, momenti memorabili per assaggiare le delizie della nuova stagione come l'uva a Rutigliano, l'oliva termite a Bitetto e l'Impanata a Castellana Grotte. Per gli appassionati della buona musica tantissimi concerti con i più grandi nomi della musica italiana come Giovanni Allevi, Fabrizio Moro e Paola Turci. Non mancheranno le visite guidate nei maggiori centri d'interesse per le Giornate Europee del patrimonio, le escursioni nei borghi e sotto le stelle, e gli eventi dedicati ai più piccoli.

Qui il programma completo

Giovanni Allevi in concerto al Puglia Outlet Village

Le note del pianoforte di Giovanni Allevi risuoneranno nella Land of Fashion di Molfetta. Il geniale compositore è pronto a deliziare con le sue ricche armonie l’evento nazionale “Village Night”, giunto alla terza edizione. Sabato 22 settembre è il momento della notte più bella del Puglia Outlet Village, capace di unire con classe, degustazioni d’eccellenza, musica e territorio, promettendo un’esperienza unica di shopping associato a percorsi enogastronomici, assaggi di ottimi vini e di alcune delle più buone birre artigianali. Il tutto impreziosito dall’attesissimo concerto del compositore contemporaneo di Ascoli Piceno, che si esibirà gratuitamente dalle ore 21.

Fabrizio Moro in concerto a Rutigliano

Il Comitato Civico Sagra dell'uva di Rutigliano è lieta di confermare ufficialmente la presenza dell'artista Fabrizio Moro in concerto sabato 22 settembre ore 21:30 - Via Dante a Rutigliano- in occasione della 54^ edizione della Sagra dell'uva di Rutigliano.

Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare

I campioni della stagione 2018 verranno incoronati nella casa del cliff diving europeo. Polignano a Mare ospiterà la World Series per la sesta volta in dieci anni, è forse la più inusuale: il punto da dove si tuffano gli atleti, sia uomini che donne, è infatti una terrazza privata, e per salire sulle due piattaforme, poste rispettivamente a 27 e a 21 metri dal Mar Adriatico, devono passare attraverso il salotto di un cittadino.

XXV Sagra dell'Oliva Termite di Bitetto

A Bitetto il via alla XXV edizione della Sagra dell'Oliva Termite e, nello splendido scenario di Piazza Aldo Moro, si esibirà l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Canti e balli della tradizione salentina ci accompagneranno per tutta la serata.

“Sagra dell’Uva” di Rutigliano, tanti ospiti, buon vino e prodotti locali

In via Dante a Rutigliano sarà l’uva la vera protagonista di tante iniziative con lo scopo di far scoprire e rivivere i profumi enogastronomici della nostra terra. Non mancheranno come sempre ospiti musicali. Venerdì 21 settembre alle ore 21.30 è confermata la presenza di una delle più belle voci femminili del panorama italiano, Paola Turci. Domenica 23 settembre sarà il turno del disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico, Gabry Ponte, che con gli Eiffel 65 ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Il 22 invece confermata la presenza dell'artista Fabrizio Moro in concerto sabato 22 settembre alle ore 21:30 in Via Dante.

La Sagra dell'Impanata nel centro storico di Castellana Grotte

La due giorni dedicata alla regina della tavola castellanese, una semplice quanto straordinaria pietanza: l'impanata. Una ricetta, rimasta immutata, insignita del marchio De.Co. – denominazione comunale di origine – dal Comune di Castellana-Grotte , che punta su ingredienti squisitamente locali: cicorie selvatiche, purea di fave, pane locale raffermo, una e abbondante olio di oliva extra-vergine, sale.

“La Festa d’ Ognissanti”, spettacolo al Dolmen di Giovinazzo

Un evento che si inserisce nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, previste il 22 e 23 settembre, finalizzate a valorizzare i beni del patrimonio nazionale attraverso iniziative culturali che consentano di vivere quei luoghi in modo innovativo e partecipato. l lavoro teatrale dell’Associazione Malalingua mette in scena le vesti dei Santi più venerati, a bordo del loro carrozzone agghindato di luminarie, accompagnati dal suono di una fanfara. Nell’ atmosfera tipica di una festa paesana, annunciati da un improbabile banditore, giungeranno dinnanzi al pubblico per rievocare il loro ricordo, che appare purtroppo sbiadito nella società contemporanea.

Sotto il cielo stellato nel Parco Naturale di Lama Balice

Una serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna della Lama e all’osservazione del cielo stellato. Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame per esplorare al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco. All’interno del Planetario istallato nella Villa si viaggerà virtualmente tra stelle e pianeti scoprendone in maniera spettacolare i segreti per poi terminare con l’ osservazione diretta dello straordinario Giove, di Venere e della Luna con potenti telescopi.

I Thegiornalisti incontrano i fan alla Feltrinelli di Bari

I Thegiornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, sono la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni: hanno dato via al fenomeno del nuovo pop italiano abbattendo le barriere tra la scena indipendente e quella mainstream, conquistando le classifiche di vendita e radiofoniche. A due anni di distanza dal successo che li ha portati al grande pubblico, il 21 settembre 2018 i Thegiornalisti tornano con “Love”.

Al Teatro Forma di Bari l’Inside Jazz Quartet

Si esibisce l’Inside Jazz Quartet, con il progetto – album ‘Portraits’ basato sulla ricerca di brani (ben 12) non usuali di autori e grandi maestri del jazz. La band interpreta Thelonious Monk, Wayne Shorter, Jusef Lateef, Steve Swallow e Carla Bley, partendo quindi dalla scrittura originale per proporre poi un’interpretazione personale.