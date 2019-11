Week-end del 23 e 24 novembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Ancora un fine settimana ricco di eventi gastronomici e di passeggiate all'aperto grazie alla sagra del cece nero e del vino primitivo di Acquaviva delle Fonti e delle numerose passeggiate alla scoperta di Bari e della sua meravigliosa provincia. Non mancheranno gli spettacoli dedicati ai grandi e piccini, i concerti e gli appuntamenti con le nuove produzioni cinematografiche.

Ad Acquaviva la 'Festa del Vino Primitivo e del Cece Nero'

Un must dell’autunno acquavivese e dell’intera Murgia per i tanti appassionati della gastronomia locale e del buon vino primitivo Doc Gioia del Colle, che punta a valorizzare i prodotti più genuini e tradizionali del nostro variegato territorio.

Week end al Cinema, BariToday consiglia 'Cetto C’è, senzadubbiamente'

A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque (Antonio Albanese) si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto, lo induce a tornare sul luogo del delitto e del diletto. In Italia la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambieranno per sempre il corso della sua vita e purtroppamente, anche quella di tutti noi. Cetto torna al comando e questa volta le conseguenze possono essere imponderabili. IN CHE SALE E' IN PROGRAMMAZIONE? [CLICCA QUI]

CONSULTA LA SCHEDA FILM

Il week-end con gli spettacoli del Planetario Sky Skan

Sabato 23 Novembre l’evento per tutta la famiglia “Dinosauri & CO” che comprende lo spettacolo “La Corsa della Vita” e laboratori, giochi e attività sui giganti del passato. Domenica 24 Novembre torna in scena a grande richiesta lo spettacolo di teatro-scienza “Il Piccolo Principe tra le stelle”: Tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei più poetici racconti tra le opere letterarie per ragazzi.

“Un goal per il villaggio Agebeo, 19° memorial Vincenzo Farina”

Il torneo è finalizzato a raccogliere fondi per completare il Villaggio per l’accoglienza delle famiglie con bambini malati di tumore e leucemie infantili Agebeo.

13^ passeggiata a 6zampe - natura, cinofilia, benessere e beneficenza

Passeggiata Educativa a 6zampe con nozioni e riflessioni su svariate tematiche relative a psicologia, ambiente e territorio ed educazione cinofila.

Gianni Ciardo in "Novecento" di Baricco

Gianni CIARDO in NOVECENTO di Alessandro Baricco con Franco FERRANTE in scena in Vallisa dal 19 al 24 novembre e dal 17 al 22 dicembre.

Ensi e Marzinotto protagonisti al Demodè di Modugno

Al Demodè di Modugno un doppio spettacolo che avrà per protagonisti il rapper Ensi, impegnato con una tappa del suo “Clash again tour” e Albert Marzinotto, che a seguire, proporrà il suo djset all’interno del party “Ritmica”.

Bitonto sotterranea

Un percorso attraverso i secoli, dalle evidenze archeologiche paleocristiane sino alle evidenze angioine: il succorpo della Cattedrale, la cripta e il torrione angioino, osservando le sequenze millenarie di Bitonto.

Bari archeo-trekking

Escursione ad anello tra le Lame Balice e Misciano. La tappa si svolge prevalentemente attraverso il tipico paesaggio della conca barese, snodandosi tra vaste distese di pseudo-steppa e veri e propri corridoi ecologici. Visiteremo il trappeto dell’Olio Rosso e Torre Bella Mora