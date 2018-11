Week-end del 24 e 25 novembre 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Novembre si conclude con un fine settimana ricco di visite guidate, attività enogastronomiche e culturali nel centro storico di Polignano grazie agli eventi del Vino Possibile e agli addobbi natalizi di Meraviglioso Natale mentre profumi, sapori, musiche e colori della Puglia a Palo del Colle con la sagra delle mandorla. Non mancheranno gli spettacoli a teatro dedicati ai grandi e piccini, i concerti e le visite guidate.

Mercatini di Natale 2018 a Bari e provincia

L'aria natalizia dona un’atmosfera magica alla nostra città e ai borghi storici della provincia che tornano a brillare facendo da cornice ai mercatini di Natale.

Il Vino Possibile torna a Polignano a Mare

Due week-end, 24 e 25 novembre, 1 e 2 dicembre, ricchi di iniziative gratuite per raccontare sapori, profumi e storie. Un itinerario che si snoda in diverse location della suggestiva cittadina pugliese a picco sul mare: tra visite guidate al centro storico e alla Fondazione Pino Pascali, attività enogastronomiche e culturali al Libro Possibile Caffè e alla “Casa dei tuffi”.

Sagra della Mandorla a Palo del Colle

Palo del Colle si arricchirà di profumi, sapori, musiche e colori della Puglia: un evento imperdibile, una sagra di gastronomia, turismo, cultura e tradizione. La Sagra della Mandorla, due giorni in cui questo frutto, dalle proprietà benefiche e dal gusto prelibato, sarà il centro di conferenze, spettacoli, degustazioni.

Angelo Pintus al TeatroTeam con "Siamo destinati all'attenzione"

C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.

Sulle orme di Carlo Levi al Petruzzelli per il ciclo "Lezioni di storia"

Con Oscar Iarussi domenica 25 novembre seguiremo le orme di Carlo Levi che nel suo Cristo si è fermato a Eboli seppe svelare agli italiani la dimensione magica, la rassegnazione contadina ma anche il riscatto di “tutte le Lucanie del mondo”.

Ghost-Note in concerto al Teatro Forma

Il dinamico duo ritmico di Dallas composto da Searight e Werth, membri degli “Snarky Puppy”, arriva in Italia per presentare al pubblico il nuovo progetto Ghost-Note: una super band composta da musicisti di primissimo piano nella scena internazionale.

Il week-end degli spettacoli sul sistema solare e sui pianeti del Planetario Sky Skan di Bari

Un viaggio alla scoperta di tutti i pianeti del Sistema Solare, della pericolosa fascia degli asteroidi, delle stelle comete e del perché la Terra è un posto così speciale. E poi Perseo un eroe, figlio di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro.

'Around Connections' della compagnia Vitruvians Performing Arts a Teatro Palazzo

All’interno di ogni coppia le polarità di vittima-carnefice si invertono così da esaminare la dinamica umana dei rapporti. Elemento centrale e chiave originale di lettura è la presenza di una psicoterapeuta che conduce le scene, impone ordini e osserva i risultati. Ogni storia si svolge come una seduta di terapia e conduce ad una sessione di gruppo. Si tratta di scene di teatro fisico e teatro danza in cui, attraverso l’uso di simboli accuratamente studiati, lo psicoterapeuta conduce il gruppo verso uno sviluppo positivo dei rapporti interpersonali.

Itinerario degli Archi

Visita guidata con itinerario di “Archi e mistero” della Città vecchia. Un percorso in cui si visioneranno Archi della Città come “u uarche du Ghiaccie”, “u uarche de la Masciare”, “u uarche de S. Mechele” mestieri antichi riferiti alla “magia e mistero” come la Maga, “Catarine che tagliava i vermi”, colui che vedeva “l’Augurie de la casa”, la “pizzellara”, “Marì du Resarie” ed altri. A termine degustazione con taralli e un buon bicchiere di vino c/o il Sottano de “comà Jiannine” in P.zzetta S. Marco dei Veneziani.

Sconti extra per il “Black Weekend” del Puglia Outlet Village

Un weekend di sconti extra ripercorre la tradizione anglosassone nel Puglia Outlet Village. Da venerdì 23 sino a domenica 25 novembre, il “Black Weekend” della Land of Fashion offre la possibilità di fare acquisti a prezzi convenientissimi, nel consueto ambiente elegante che solo il Village pugliese riesce a regalare ai propri visitatori.

Meraviglioso Natale 2018 a Polignano a Mare

Aromi intensi, il dolce profumo della pasticceria natalizia e dei tipici prodotti enogastronomici pugliesi, creeranno un’atmosfera calda e speciale tra le mura del borgo antico. Nei fine settimana e nei giorni festivi si potranno acquistare esclusivi addobbi e regali natalizi ed assaporare tantissime prelibatezze. Ricco il programma per bambini e adulti.