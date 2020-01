Week-end del 25 e 26 gennaio 2020: gli eventi a Bari e provincia

Il mese di Gennaio si conclude col botto: a Bari una serie di concerti dove la grande musica è la vera protagonista. Musica parole e tanta umanità con il concerto di Renato Zero al Palaflorio. Anche a teatro non mancheranno commedie, opere e poesie. Per gli appassionati delle passeggiate all'aperto numerose visite guidate per Bari e dintorni mentre per i più piccoli viaggi tra le stelle con lo spettacolo del Planetario.

Renato Zero in concerto al Palaflorio

Renato Zero in concerto al Palaflorio di Bari con il suo Tour 'Zero il folle' il 23, il 25 e il 26 gennaio 2020

Michele Placido ad Alberobello con "Serata d'onore"

Al Cinema Teatro dei Trulli di Alberobello, con l’attore, regista, autore e produttore Michele Placido e il suo spettacolo «Serata d’Onore». Dopo il grande successo dell’evento estivo nella suggestiva cornice del Trullo Sovrano, Placido torna con uno spettacolo immersivo e coinvolgente, ritmato da poesie e monologhi dei grandi personaggi della letteratura del ‘900 come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio, insieme ai più importanti poeti e scrittori napoletani, come Salvatore di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo de Filippo, che saranno magistralmente interpretati dall’istrionico e amato artista.

Serena Autieri e Paolo Calabresi in 'La Menzogna' al Teatro Rossini

Due coppie di amici, una cena convocata dopo molto tempo e un grande disagio che improvvisamente si presenta fra loro. È una ridicola resa dei conti che mostra la falsa morale che si nasconde dietro le convenzioni, Paolo e Alice Lorenza e Michele credono di vivere in un sistema di valori condivisi che si possono facilmente trasgredire.

Al Teatro Forma di Bari in scena “Natale in casa Cupiello”

Con scene di Luciano Mazzaro e direzione di scena di Michela Cera, questa messa in scena è una libera interpretazione dell’opera originale, che tuttavia ne segue fedelmente le linee principali e mette in evidenza tutte le qualità di una trama semplice, scritta con molta intelligenza. Anche qui tra camera da letto e sala da pranzo il tema centrale sono i drammi che affliggono la vita, come la povertà, la gelosia, l’equivoco e il paradosso, alternando situazioni esilaranti a momenti altamente drammatici, rendono l’opera un’icona del teatro italiano.

Al Planetario di Bari lo spettacolo “I Colori dell’Universo”

Dalle stelle alle nebulose, dai pianeti alle galassie, il cosmo si tinge di straordinari colori che ci trasmettono importanti informazioni tutte da scoprire. Nella Casa dello Scienziato a seguire, laboratori, gadget e giochi scientifici per tutta la famiglia.

Lo spettacolo di pupazzi e attori 'Colorful'

Colorful è un viaggio d’avventura, un percorso durante il quale il protagonista cresce affrontando le difficolta, imbattendosi in personaggi amichevoli e non che gli mostreranno vari aspetti del mondo e della vita.

Dino Abbrescia in 'Raccondino' al Teatro Radar di Monopoli

Lo spettacolo di Dino Abbrescia è uno spettacolo autobiografico, comico, cosmico, tragicomico... tragicosmico! Nasce dal desiderio di raccontare se stesso attraverso i propri personaggi. Figure fantastiche incredibilmente premonitrici spesso drammaticamente reali che si accavallano alla vita personale, che si ancorano al passato, al vissuto.

Bitonto sotterranea

Un percorso attraverso i secoli, dalle evidenze archeologiche paleocristiane sino alle evidenze angioine. Esploreremo il succorpo della Cattedrale, la cripta e il torrione angioino, osservando le sequenze millenarie di Bitonto.

'Un ballo in maschera' di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Petruzzelli

'Un ballo in maschera' di Giuseppe Verdi, per la regia di Massimo Gasparon, aprirà la “Stagione d’Opera 2020” della Fondazione Teatro Petruzzelli. Condurrà l’Orchestra e il Coro del Teatro il direttore stabile Giampaolo Bisanti, maestro del Coro Fabrizio Cassi. Lo spettacolo è una storica e bellissima produzione della Fondazione Teatro Regio di Parma.

Nel Teatro Piccinni il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bari con Katia Ricciarelli in memoria delle vittime dello Shoah

Nel Teatro Piccinni, “RECORDARE in memoria delle vittime della Shoah”, un concerto gratuito e aperto alla città che vedrà l’Orchestra della Città metropolitana di Bari, diretta da Vito Clemente eseguire musiche di K. Weil e V. Anselmi con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, solista e voce recitante.