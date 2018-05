Week-end del 26 e 27 maggio 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Per questo fine settimana vi proponiamo un viaggio tra cultura e turismo nelle cantine di Bari e provincia con la possibilità di visitare i vigneti, le bottaie, degustare le produzioni, nella cornice di un ricco programma di iniziative culturali, musicali, eventi e attività. Non mancheranno le visite guidate alla scoperta del centro storico della nostra meravigliosa città e la possibilità di visitare i magnifici cortili storici della città di Bitonto. Imperdibile l'appuntamento con la salute, sport, benessere e solidarietà grazie alla manifestazione Race for the cure.

Red Canzian in concerto al TeatroTeam di Bari

Uno spettacolo che racconterà il percorso musicale e la carriera di Red, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno segnato la storia.

"Le Mille e una Notte" in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Le Mille e una Notte è il regno supremo dei lettori insonni. Entrando in questo libro si vaga per un favoloso Islam che oggi stenteremmo a riconoscere. Il libro delle Notti è un insieme di racconti che si articolano, incastrandosi l'uno nell'altro, intorno ad una storia principale.

Cantine Aperte 2018, un weekend tra cultura e turismo nelle cantine di Bari e provincia

Enoturisti e winelovers potranno entrare nel cuore della produzione del vino, visitare i vigneti, le bottaie, degustare le produzioni, nella cornice di un ricco programma di iniziative culturali, musicali, eventi e attività.

Itinerario del Vino e delle antiche cantine

Visita guidata serale con itinerario del VINO e memorie storiche delle antiche cantine di Bari vecchia. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria delle cantine come: “Cianna Cianna”, “ Mechele u Puzze”, “ Calandridde”, “Paglioneche”, “u Cemece” ed altro.

Bitonto Cortili Aperti 2018

Bitonto è fra le tappe più importanti d’Italia per numero di cortili che verranno aperti, in qualche caso per la prima volta in assoluto al pubblico: sono infatti più di 60 gli immobili pubblici e privati a cui i visitatori potranno accedere nel centro antico, nella parte ottocentesca della città e fuori dalle mura, tutti di grande rilevanza storico-artistica. I cortili potranno essere visitati sabato 26 dalle 18 alle 22 e domenica 27 dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22.

"Race For The Cure Edizione 2018"

Bari ritorna "Race For The Cure Edizione 2018", tre giorni di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà che culminano la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km. L'edizione 2018 è in programma a Bari, in Piazza Prefettura, da venerdì 25 a domenica 27 maggio.

"Race for The Cure ti porta al Museo"

Ingresso gratuito nei musei, monumenti e parchi archeologici statali di Bari ai partecipanti della Race for the Cure 2018 che si terrà proprio a Bari. L’ingresso gratuito, consentito nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della settimana corrispondente a quella dello svolgimento della manifestazione, è esteso anche ai luoghi della cultura statali della città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

13^ edizione Festa dei Popoli nel parco di Punta Perotti

Stand di artigianato e di prodotti tipici delle diverse cucine del mondo e poi spettacoli, concerti, musica e animazione per grandi e piccini. Ogni giorno alle ore 18.00 ci saranno spettacoli di danze etniche e alle 22.00 concerti di musica popolare, rock e d'autore.

Solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso a Gravina in Puglia

Gravina si prepara a rivivere nel segno della devozione i solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Non delude le aspettative e si presenta ricca di eventi l’edizione 2018 della sentita manifestazione popolare, con l’apertura nella mattinata del 25 Maggio attraverso il tradizionale lancio delle diane e la chiusura in musica il successivo 28 Maggio.

Al Planetario di Bari lo spettacolo "Destinazione Luna"

Alla scoperta dei segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione per poi volare su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato.