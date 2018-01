Week-end del 27 e 28 gennaio 2018: gli eventi a Bari e provincia

Con l'ultimo fine settimana di gennaio si entra nel vivo dei festeggiamenti carnevaleschi grazie alla prima sfilata del corso mascherato di Putignano. Per gli amanti del cinema e della buona musica italiana Luciano Ligabue saluterà i fan in occasione della presentazione del suo film "Made in Sud". Non mancheranno gli spettacoli a teatro per i grandi e i più piccoli e le visite guidate gratuite nella splendida Bitonto grazie all' apertura straordinaria dei suoi numerosi siti e beni culturali.

A Putignano appuntamento con la prima sfilata di Carnevale Edizione 2018

Il Carnevale di Putignano è simbolo dell’arte della cartapesta grazie ai carri allegorici, maschere di carattere e gruppi mascherati, protagonisti della colorata carovana dei corsi mascherati. Appuntamento a Putignano per la prima sfilata dove il claim e il mood di questa nuova edizione non poteva che essere:"Chi ride vive di più!".

Tutti gli eventi di Carnevale 2018

ll Carnevale del 2018 arriva puntuale con le sue feste in maschera e le magnifiche sfilate di carri allegorici. Molte le manifestazioni e gli eventi dedicati alla tradizione carnevalesca con pentolacce, visite guidate, feste e pranzi a tema.

Luciano Ligabue a Bari e Casamassima per il suo nuovo film Made in Sud

Luciano Ligabue in persona presenterà il suo nuovo film da regista, «Made in Italy», in uscita da giovedì 25 gennaio. La popolarissima rockstar saluterà il pubblico nelle sale di Casamassima e di Bari prima della proiezione del film, che vede nel ricco cast Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, prodotto da Domenico Procacci e distribuito da Medusa Film.

Sergio Rubini, Giuseppe Battiston, Teco Celio e Alberto Crespi a Monopoli per la 19esima edizione del Sudestival

I registi e attori Sergio Rubini, Giuseppe Battiston e Teco Celio, il critico cinematografico e giornalista Alberto Crespi, inaugureranno a Monopoli la 19esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno, dedicato al cinema d’autore italiano.

A Bitonto apertura straordinaria dei musei con visita gratuita

L’apertura straordinaria di sabato prevede presidio e visite guidate gratuite e aperte a tutti al Torrione Angioino, alla Biblioteca comunale, al Teatro Traetta, alle Officine Culturali, al Museo Archeologico, alla Galleria Devanna, alla Cattedrale romanica, alle chiese del Purgatorio, di San Gaetano, San Leucio vecchio, san Domenico, Santa Caterina d’Alessandria, al Cenacolo di San Nicola, oltre a decine di dimore storiche, tra le quali i palazzi Cioffrese, Bove, Vulpano, De Ferraris Regna e Sisto.

Al fortino Sant’Antonio la mostra-laboratorio "A mani libere”

Allestita la mostra/laboratorio "A MANI LIBERE”, che propone un allestimento di sculture in Malta di Geris, dipinti eseguiti secondo l'antica tecnica iconografica del maestro d'arte Maria Pierno.

Ambra Angiolini e Matteo Cremon in "La guerra dei Roses" al TeatroTeam

La storia, nota ormai a tutti, grazie alla fama della pellicola cinematografica, e alla notorietà oltre che alla splendida affinità interpretativa dei suoi protagonisti, narra della lenta e terribile separazione tra i coniugi Rose, lui ricco e ambizioso uomo d’affari, tronfio della sua fortunatissima carriera, lei una moglie obbediente, ma mai dimessa, che lo ha accompagnato nella sua brillante ascesa, con amore, stima profonda e un pizzico di fascinazione per le piccole o grandi comodità, che la loro vita quotidiana andava conquistandosi.

“Meraviglioso Mimmo”: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari e Molfetta

“Meraviglioso Mimmo” è il titolo dell’iniziativa che vedrà la partecipazione di Giulio Di Leone alla chitarra, Michele Campobasso alpiano, Fabio Delle Foglie alla batteria, Gianluca Fraccalvieri al basso e delle voci di Luciana Negroponte, Francesca Leone, Patty Lomuscio e Beppe Delre.

Itinerario degli Archi

Visita guidata con itinerario degli “ARCHI” della Città vecchia di Bari. Nel percorso soste sottostanti Archi come “Uarche vasce”, “Uarche de la Masciare”, “Uarche de le Meraviglie” ed altri con ascolto di narrazione di antiche leggende provenienti dalla tradizione popolare in dialetto barese.

Giornata della Memoria: lettura animata e laboratorio creativo "Otto, autobiografia di un orsacchiotto"

Lettura animata e laboratorio creativo dall'emozionante racconto per bambini di Tomi Ungerer, all'interno del Castello di Gioia del Colle.

Week-end di laboratori e spettacoli al Planetario di Bari

Il 27 gennaio appuntamento con il laboratorio scientifico "Siamo fatti così" e con lo spettacolo "Destinazione Luna" mentre il 28 gennaio il nuovo laboratorio didattico "La casa dello scienziato 2, La Ristrutturazione e lo spettacolo "In viaggio con Darwin".

Al Teatro Petruzzelli in scena "Der Fliegende Hollander l’olandese volante"

L'olandese volante è un'opera di Richard Wagner nota anche con il titolo Il vascello fantasma. Wagner scrisse la prima romantische Oper inizialmente come atto unico, in contrasto con la tradizione. Oggi viene però eseguita generalmente in tre atti. Il tema centrale è (come in altre opere) l'amore incondizionato come strumento per il raggiungimento della redenzione.