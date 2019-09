Week-end del 28 e 29 settembre 2019: gli eventi a Bari e provincia

Il mese di settembre si chiude con una serie di appuntamenti dedicati ai prodotti della tradizione: degustazioni di carne alla brace, bocconcini e vino, insieme a laboratori, mercatini ed escursioni nell'imperdibile sagra della zampina di Sammichele. Non mancheranno i concerti all'aperto con Irene Grandi e tanti altri ospiti, visite guidate, mostre e spettacoli per grandi e piccini.

'Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino'

Un itinerario del gusto nel cuore del paese dove la simpatica girella di carne tritata dalla ricetta segreta, conquisterà anche i palati più scettici. Non mancheranno visite guidate nel centro storico, bio mercatini, escursioni, laboratori didattici, attività esperienziali, esibizioni di artisti di strada e musicisti da strapazzo.

Biagio Izzo a Teatro Palazzo

Al Teatro Palazzo di Bari si terrà una speciale serata di musica e cabaret per celebrare gli undici anni dell’associazione culturale Echo Events, che avrà per protagonista il comico Biagio Izzo, otre ad altri numerosi ospiti che daranno vita ad una serata all’insegna del divertimento e della musica.

Festa patronale dei Santi Medici Cosma e Damiano ad Alberobello

La Capitale dei trulli sarà in festa, anche se in realtà già lo è da quasi un mese. Le celebrazioni in onore dei Santi patroni sono già partite, come tradizione, il primo settembre con l'esposizione solenne delle immagini e delle reliquie di Cosma e Damiano.

Bitritto sotterranea

Una mostra unica nel suo genere, nella quale i visitatori potranno ammirare reperti archeologici delle diverse epoche susseguitesi nell'antico centro di Bitritto, appartenenti alla Collezione Privata “Pasquale Raso”.

“Sakros”: musica sacra nei concerti

L’Orchestra sinfonica della Città metropolitana, nell’ambito della collaborazione con il Traetta Opera Festival, si esibirà in una nuova produzione dedicata alla musica sacra dal titolo “Sakros”, diretta dal maestro Vito Clemente con la partecipazione del soprano Gabriella Costa, del mezzosoprano Maria Candirri, del tenore Leonardo Gramegna e del baritono Giovanni Guarino.

Sotto il cielo stellato di Puglia con il Planetario di Bari

Appuntamento a “Torre dei Guardiani” nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per osservare direttamente ad occhio nudo le meraviglie del cielo autunnale. La Via Lattea, la Galassia di Andromeda il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle e nebulose saranno visibili con i telescopi.

'Benedetto XIII. Gli Orsini e le arti a Gravina'

Trentadue opere provenienti da collezioni private di tutta Italia, per raccontare la vita di un Pontefice e ricostruire l’influenza della sua famiglia sul mondo dell’arte. Ha per titolo Benedetto XIII. Gli Orsini e le arti a Gravina la mostra organizzata dalla Fondazione Ettore Pomarici Santomasi e dal Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. Sarà la prima mai dedicata a Gravina alla figura di papa Benedetto XIII.

Giornata nazionale dei Borghi Autentici

Dmenica 29 settembre la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia che coinvolge oltre 40 territori dal Piemonte alla Sicilia, si preannuncia particolarmente ricca di attività all'insegna della lentezza e del saper fare. Scopri il programma degli eventi ad Acquaviva delle Fonti e a Poggiorsini.

La conquista della Luna

In questa ultima proposta di teatro-scienza accompagnati da Neil Armstrong si rivivranno le emozioni della conquista della Luna e ne ne conosceranno i segreti, dalla sua formazione alle più recenti scoperte. Lo spettacolo ha una durata di un’ora.

Festa dei lettori, spettacoli e letture animate per famiglie e bambini con il Granteatrino

Il Presidio Granteatrino propone spettacoli e letture animate per famiglie e bambini liberamente tratti dal grande classico della letteratura di Mark Twain Il principe e il povero.