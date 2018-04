Il lungo Week-end del Primo Maggio 2018: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Questo grande ponte del 1° Maggio diventa un'ottima occasione per potersi rilassare facendo una gita fuori porta o restando in città approfittando dei numerosi eventi in programma: a Bari il Villaggio del contadino della Coldiretti con eccellenze dell’enogastronomia italiana mentre ad Altamura la grande festa medievale "Federicus" con sbandieratori, tamburrini, giocolieri e artisti di strada. Non mancheranno gli spettacoli e i concerti dedicati ai grandi e piccini e le visite guidate nei centri storici di Bitonto e Giovinazzo.

A Bari il Villaggio del contadino di Coldiretti, la manifestazione nazionale dell’agricoltura e del mondo bio

Per tre giorni Bari sarà la capitale dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano con il Villaggio Coldiretti, che dal 27 al 29 aprile allestito su lungomare Imperatore Augusto e piazza del Ferrarese, con centinaia di stand per gli espositori che arriveranno a Bari da tutta Italia. Un ritorno alle radici del Made in Italy.

Ad Altamura ritorna la grande festa medievale di "Federicus"

La venuta di Federico II in Terra di Bari viene rievocata da Federicus, la festa medievale che coinvolge tutta l’antica città federiciana. La festa è animata da una moltitudine di sbandieratori, tamburrini, giocolieri, artisti di strada e giullari lungo le vie del centro antico. Gli eventi più importanti della rievocazione, che quest’anno si svolgerà nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1 maggio, sono il Corteo Storico e il Palio di San Marco. Tanti altri eventi collaterali allieteranno e intratteranno i visitatori durante il fine settimana all’ombra dell’imponente scenografia medievale allestita per l’occasione: la ricostruzione del cantiere della cattedrale, gli accampamenti militari, le bancarelle del mercatino, le conferenze a tema, il museo medievale e il “corteo dei fanciulli” composto dai bambini delle scuole elementari.

Al Petruzzelli torna l' appuntamento per grandi e piccini con il Family Concert

I Family Concert - destinati a un pubblico di tutte le età - sono nati con l’obiettivo di creare una grande famiglia del Teatro Petruzzelli, la casa della musica della città in cui sentirsi a proprio agio.

Sabato Friendly all'Eremo Club di Molfetta con il duo Sem&Stènn rivelazione di X Factor 2018

Il Sabato Friendly di cui sarà protagonista il duo SEM&STÈNN, ispirato al pop synth degli anni '80 e alla musica elettronica contemporanea del nord Europa, protagonista dell’ultima edizione di X Factor Italia, a seguire spazio alle selezioni dei dj Elle Vegas, Playgirls from Caracas e Pierpaolo Guaragno.

"Myles Sanko" in concerto al Teatro Forma di Bari

Definito “the love child of soul music” da Time Out Magazine, Myles si afferma solidamente come una delle voci più interessanti della scena funk & soul contemporanea.

Alla scoperta di Bitonto

A Bitonto per una giornata di arte, gusto e divertimento con visita alla Cattedrale, al Torrione allo splendido palazzo Sylos-Calò. Non sì può escludere una sosta per degustare il bocconotto, dolce locale a base di ricotta e un’ulteriore passeggiata alla ricerca di altri splendidi scorci e le mura aragonesi, la Porta Baresana.

Visita guidata a Giovinazzo

Giovinazzo è la destinazione perfetta per una piacevole passeggiata: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale.

Al Porto di Bari la mostra "Biomi dal Mondo. La Biodiversità un tesoro da tutelare"

Sono esposti acquari e terrari in cui vengono ricostruiti biotopi naturali, terrestri ed acquatici (marini e d'acqua dolce), per consentire al visitatore di avere una esatta percezione dei diversi "sistemi biologici", della ricchezza e varietà delle forme viventi e dei delicati equilibri che si instaurano tra le differenti specie animali e vegetali del globo terracqueo.

A Molfetta la Quinta Edizione del Festival ResistenzaEResistenze

Ogni incontrò sarà seguito da un momento artistico con artisti di livello nazionale ed internazionale come il chitarrista Sergio Altamura, reduce da tour negli USA e Giappone, il pluripremiato cantautore Gerardo Tango, i musicisti Domenico De Cesare e Sergio Petruzzella e gli attori Ivan Dell’Edera, Giulio Bufo e Michela Tamborra.

Spettacoli e laboratori al Planetario Sky Skan di Bari

La casa dello scienziato si rinnova e il Fisico Alessio Perniola scopre che tra le sue stanze sono comparsi nuovi aggeggi pronti a trasformarsi in sorprendente esperimenti. Alla scoperta dei segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. E poi ancoralo spettacolo "Il piccolo principe tra le stelle", tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei più poetici racconti tra le opere letterarie per ragazzi, l’evento affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell'amore e dell'amicizia.

A Rutigliano la 17^ Giornata di Volo degli Aquiloni: "Fai volare il tuo sorriso"

Al centro di questa iniziativa la figura della famiglia per strasmettere alle nuove generazioni antichi “hobby” e giochi del passato ad essi sconosciuti.