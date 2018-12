Week-end del 29 e 30 dicembre 2018: gli eventi in programma a Bari e provincia

L'ultimo fine settimana del 2018 è davvero ricco di eventi dedicati alle feste passate e future con mercatini e Presepi Viventi a Bari e provincia. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini, i concerti, le mostre e le visite guidate lungo le vie dei centri storici. Numerose le proposte per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo tra cenoni, pranzi e concerti.

Capodanno 2019: gli eventi a Bari e provincia

E' arrivato il momento di pensare a cosa fare a Capodanno 2019! Concertone in piazza Ferrarese, party di Capodanno, cenoni, serata tra amici, e poi pranzi del 1 gennaio e tanto altro: vi suggeriamo qualche proposta per dare il benvenuto all'anno che verrà.

Presepi viventi 2018 a Bari e provincia

Se siete curiosi di scoprire quali sono i Presepi viventi e le mostre di Presepi più belli e suggestivi della provincia, ve ne suggeriamo qualcuno da poter visitare.

Mercatini di Natale 2018 a Bari e provincia

L'aria natalizia dona un’atmosfera magica alla nostra città e ai borghi storici della provincia che tornano a brillare facendo da cornice ai mercatini di Natale.

"I Musicanti", le più belle melodie di Pino Daniele suonate live sul palco del TeatroTeam

Le più belle melodie di Pino Daniele verranno suonate live sul palco da una band resident d’eccezione composta da celebri nomi e “amici” di Pino: Hosam Ramzy, percussioni; Elisabetta Serio, tastiere; Fabio Massimo Colasanti, chitarra; Alfredo Golino, batteria; Simone Salza e Mel Collins, sax; Jimmy Earl e Dario Deidda, basso.

VII edizione del Locus Winter: due emozionanti live nelle chiese del centro storico a Locorotondo

Nei giorni 28 e 29 dicembre, due emozionanti live set in antiche Chiese del Centro Storico, e nella notte di San Silvestro il tradizionale Capodanno al Mavù con il dj set di un ospite leggendario: DADDY G, fondatore dei Massive Attack e ispiratore del Bristol sound.

'Vini&Vinili – New Sounds & Old Grooves', Nicola Conte e Gianluca Petrella in African Spirits dj set

All’Officina degli Esordi si inaugura una rassegna di clubbing all’insegna del buon gusto, nella musica da ballare come nel buon bere. I vini Tormaresca si abbinano perfettamente alle particolari atmosfere musicali del format Vini&Vinili – New Sounds & Old Grooves, caratterizzate dalla sintesi di cose apparentemente diverse: suoni elettronici e analogici, jazz e afrobeat, retro e avanguardia, dance music e ascolto, live music e dj set.

Visite guidate gratuite alla scoperta di Castellana Grotte

Una occasione di promozione del territorio e di riscoperta dei luoghi più caratteristici anche del nostro nucleo antico. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte ha organizzato una serie di visite guidate gratuite. Il 30 dicembre si potrà partecipare ad un percorso fra gli angoli più caratteristici del paese alla scoperta della nostra storia e tradizioni. In tutte le date, a partire dalle ore 10:00 da Piazza Nicola e Costa, i partecipanti potranno effettuare un percorso alla scoperta del patrimonio monumentale ed artistico della Città delle Grotte.

Al Teatro Van Westerhout Mola di Bari la Compagnia Diaghilev e i Teatri di Bari in scena con lo 'Schiaccianoci'

Un invito ad uscire dal proprio guscio, a riflettere sulle difficoltà e gli ostacoli della vita. È la rilettura moderna dello «Schiaccianoci» firmata per grandi e piccini da Damiano Nirchio in una nuova coproduzione della Compagnia Diaghilev con i Teatri di Bari.

A Casamassima la 13esima edizione ‘Il Presepe Vivente nel borgo antico’

La splendida cornice del centro storico di Casamassima accoglie la presenza di circa 150 figuranti e scene recitate di intensa emotività, ispirate alla tematica cristiana della scelta. L’ingresso al presepe è previsto da piazza San Francesco e il percorso si snoda, come di consueto, per le vie del borgo antico. Libero accesso per i visitatori, che entreranno per gruppi a partire dalle ore 18.00.

“Natale tra le vie del Presepe” a Gravina in Puglia

Arrivano le prime due date delle passeggiate tra le vie del centro storico di Gravina. Un percorso alla scoperta dei presepi, come il meraviglioso “Presepe di Santa Cecilia”, degli scorci, degli scenari più suggestivi della Città come le botteghe allestite di Cavato San Marco, gli Ipogei Sotterranei di Cavato Sant’Andrea, e lo scenario serale che la solo la terrazza belvedere del bastione Medievale sa offrire.

Festival Internazionale degli artisti di strada a Locorotondo

Giocare, sorridere, sognare sono infatti gli ingredienti principali dello Smile Circus – Festival di artisti di strada che, dal 28 al 30 dicembre, invaderà lo splendore circolare pugliese grazie all’impeccabile direzione artistica di Manuel Manfuso con la partnership del Locus winter.