Week-end del 29 e 30 giugno 2019: gli eventi in programma a Bari e provincia

Un fine settimana con tanta buona musica e spettacoli, laboratori, workshop e tanto altro con gli eventi dedicati alle birre artigianali. Imperdibile l'appuntamento con la famosa opera itinerante dell’artista britannico Luke Jerram, che riproduce fedelmente la superficie lunare sulla base delle rilevazioni Nasa. E poi spettacoli a teatro, concerti gratuiti e tante visite guidate alla scoperta di Bari e della sua costa.

Nel Puglia Outlet Village il concerto gratuito di Luca Carboni

La musica d’autore italiana è sempre più protagonista nel Puglia Outlet Village, con il concerto gratuito di Luca Carboni, in programma sabato 29 giugno alle ore 21. All’interno dell’immancabile Summer Fest, evento in contemporanea nei cinque Outlet Village d’Italia, la Land of Fashion pugliese parte con la performance di uno dei cantautori nazionali più amati dal pubblico italiano.

'La Traviata di Verdi' a Bitonto

Inserito nella rete dei festival «Bitonto, Città dei Festival 2019», l’evento avrà come protagonisti i circa 40 bambini e ragazzi dell’Orchestra giovanile sociale «MusicaInGioco», di età compresa fra i 12 e i 19 anni, anche con diversa abilità, problematiche sociali, disturbi dell’apprendimento, coadiuvati da studenti del Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari.

“Conte Roberto Gurguglione: tra leggenda e realtà”

Domenica 30 Giugno 2019 in Piazza dei Martiri 1799 va in scena la rievocazione storica “Conte Roberto Gurguglione: tra leggenda e realtà” ambientata alla metà del XII Secolo da un’idea di Maria Antonietta Favia. Sarà possibile ammirare uno spaccato del XII Secolo ad Acquaviva, con balli, danze, dimostrazioni di antichi mestieri, il tutto animato da falconieri e sbandieratori.

Serata dedicata alla scoperta della flora e della fauna di Lama Balice e all’osservazione del cielo stellato

''Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, successivamente ci sposteremo sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi gli anelli di Saturno, gli uragani di Giove e tanto altro''. Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Puglia da (a)mare

Durante il tour verrà data la possibilità di immergersi nella splendida zona marina detta delle “Piscine” e vi verrà offerto un trancio della speciale focaccia barese.

'Museum of the Moon'

In occasione del 50esimo anniversario dallo sbarco sulla Luna, il Politecnico di Bari in collaborazione con Ariete, società di servizi integrati, ospiterà dal 29 giugno al 1 luglio prossimi “Museum of the Moon”, la famosa opera itinerante dell’artista britannico Luke Jerram, che riproduce fedelmente la superficie lunare sulla base delle rilevazioni Nasa. Si tratta di un’istallazione del diametro di 7 metri, supportata da uno spettacolo di luci e musica, che sta facendo il giro del mondo riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di stampa ( qui un video promo girato all’Università di Bristol, nel regno Unito) e che arriva per la prima volta in Puglia. Ad inaugurare la tre giorni sarà il premio oscar Nicola Piovani con il concerto “La musica è pericolosa”, sabato 29 giugno alle 20,30 (ingresso riservato*), che suonerà con la Compagnia della Luna nel Politecnico di Bari, all’interno del Campus.

Birra di Notte

Tre notti di gusto a Capurso! Birra di Notte è una carrellata di Birre Artigianli, Street Food, Musica e Artigianato made in Puglia. Le migliori birre artigianali e l'originale street food pugliese saranno i protagonisti di Birra di Notte nel Parco Comunale di Capurso. Una carrellata di birre tutte da assaggiare! E mentre scegliete la vostra preferita vi faranno compagnia tutte le prelibatezze tipiche della tradizione pugliese di qualità.

Festival delle birre meridionali di Conversano

Tre giorni dedicati alla birra artigianale, 6 regioni rappresentate, 30 birrifici e 10 pub coinvolti (ma in continuo aumento l’adesione dei publican indipendenti), 60 spine totali in contemporanea, spettacoli musicali, laboratori, workshop e tanto altro è A Sud, il primo evento con solo birre dell’Italia meridionale che si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno presso la Casa delle Arti di Conversano.

Ezio Bosso e la sua orchestra in un concerto di musica sinfonica ad Altamura

Nella Cattedrale di Altamura, Ezio Bosso e la sua orchestra, si esibiranno in un concerto di musica sinfonica. I posti su prenotazione sono esauriti ma sarà possibile assistere al concerto anche senza prenotazione grazie ad un maxi schermo posizionato all’esterno della Cattedrale.

Balconi Fioriti 2019

Torna il concorso Balconi Fioriti a cura dell’associazione I Briganti, in collaborazione con la Pro loco di Locorotondo. L’appuntamento si rinnova con lo stesso spirito di sempre: far conoscere ai visitatori la bellezza del centro storico di Locorotondo e la generosità dei suoi residenti ed operatori commerciali che rendono davvero preziosi gli angoli e le vie da loro abitati e frequentati. Il merito di tanta bellezza è soprattutto loro: sono i residenti e gli operatori commerciali che rendono magico il luogo della loro residenza con fiori, pulizia, candore e amore per la bellezza. E la manifestazione nasce proprio per rendere omaggio a loro, alla loro cura ed attenzione verso gli spazi vissuti.

Gli eventi, le sagre e i concerti di Bari e provincia